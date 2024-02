HHC má regulovat vyhláška, říká koordinátor Vobořil. Je třeba okamžitý zákaz, nesouhlasí poslanec Philipp

Případ předávkování dětí, které se po sáčku bonbonů s HHC intoxikovaly natolik, že musely do nemocnice, vyvolal debatu o regulaci návykových látek. Vláda na případy intoxikace HHC reaguje návrhem ministerstva zdravotnictví o dočasném zákazu HHC, na němž se předběžně už shodla. V pořadu Pro a proti na Plusu diskutují protidrogovým koordinátorem Jindřich Vobořil (ODS) a místopředseda výboru pro zdravotnictví a lékař Tom Philipp (KDU-ČSL). Pro a proti Praha 22:13 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případ předávkování dětí, které se po sáčku bonbonů s HHC intoxikovaly natolik, že musely do nemocnice, vyvolal debatu o regulaci návykových látek (ilustrační foto) | Foto: Monika Červená | Zdroj: Český rozhlas

„V tuto chvíli není jiná cesta, jak vyřešit situaci, která ohrožuje naše děti a spoluobčany,“ říká lékař Tom Philipp. „Po novelizaci zákona budeme mít možnosti zařadit látku, jako je HHC, na seznam látek, které budou polozakázané. To znamená, že by neměly být dostupné pro děti do 18 let.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Patří HHC na seznam zakázaných látek? Diskutují národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a poslanec Tom Philipp.

Na podobě regulace se ale vláda neshodne s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem.

„Máme shodu, že je to potřeba stáhnout z trhu, ale navrhoval jsem trošku jiný model,“ popisuje Vobořil. „Není to dotažené do úvahy, co všechno se kolem bude dít. Je to prostý zákaz, ale bude nějaká doba, kdy to lidé budou moct likvidovat. A pak si to nakoupilo množství lidí, kteří jsou prostí uživatelé, a nechceme je zavírat do vězení.“

Jako vhodné řešení proto navrhuje regulaci vyhláškou, která navíc nabyde platnosti rychleji.

„Stát nemůže přihlížet, když rodiče nemají jistotu, že si dítě nekoupí gumové medvídky, a potom jich nesní tolik, že je z toho nemocné.“ Tom Philipp (KDU-ČSL)

„Státní zdravotní ústav by musel vydat papír, že HHC je rizikové. Ministerstvo zdravotnictví říká, že to vydat neumí, protože tu informaci nemají,“ pozastavuje se nad postupem Vobořil. „Zároveň existuje Skupina včasného varování, která tento týden závěr udělala. Je v něm dokonce i to, že v potravinách je HHC rizikovější než u vapů.“

Vyhlášku by vydala Státní zemědělská a potravinářská inspekce a celý proces by trval asi dva týdny. Opatření by sice bylo zavedeno rychle, ale chyběl by mu trestněprávní rozměr.

Vláda napravuje vlastní chybu

Místo toho se vláda vydala cestou přidání HHC na seznam zakázaných látek, přestože v létě tento krok odmítla.

„Můžeme to brát tak, že je nyní vláda pod tlakem médií a veřejnosti. V tu chvíli ale informace o tom, jakým způsobem jsou látky používány, nevypadaly tak hrozivě, a vláda se rozhodla tímto způsobem,“ rekapituluje Philipp. „Napravit chybu není nic špatného a musíme to teď udělat co nejrychleji.“

„Nechci relativizovat, ale u alkoholu je fatálních konců mnohonásobně víc.“ Jindřich Vobořil

Zákaz je podle poslance ve společenském zájmu. „Ukázalo se, že situace je dramatická, děti končí na jednotkách intenzivní péče. Stát nemůže přihlížet, když rodiče nemají jistotu, že si dítě nekoupí gumové medvídky, a potom jich nesní tolik, že je z toho nemocné,“ obhajuje Philipp.

„V tuto chvíli nevidím jinou cestu, která by razantně zabránila dalším intoxikacím tohoto typu,“ zdůrazňuje.

Debata o HHC je vyhrocená situace

Problematické není jenom užívání HHC, ale i dalších látek, často v kombinaci právě s kanabinoidovými bonbony.

„Ta látka samotná tak riziková není. Když se díváme na toxikologická hlášení, tak je to setrvalý stav. Nechci relativizovat, ale u alkoholu je fatálních konců mnohonásobně víc,“ porovnává následky intoxikace látkou HHC s otravami alkoholem Vobořil.

Policie prověřuje otravu žáků základní školy bonbony. Želé obsahuje látku HHC, která se vyskytuje v konopí Číst článek

Podle Philippa si je ministerstvo zdravotnictví těchto faktů vědomo, nicméně aktuální diskuze je podpořena nedávnými událostmi.

„Je potřeba se vyrovnávat s tím, že alkohol je jedna z velice používaných drog. Debata o HHC je spíš vyhrocená situace. Koordinace vlády a ministerstva zdravotnictví by měla vést k tomu, že pokud nejsme schopni se s podobnými látkami vyrovnat jinak, musí být ihned zakázány,“ konstatuje Philipp.

Poslechněte si celou debatu, audio je nahoře v článku.