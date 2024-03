Prodej výrobků s HHC je v Česku zakázaný. Ostravský výrobce zboží bude chtít po státu odškodnění

V Česku se od středy nesmí prodávat výrobky s látkou HHC. Návykový kanabinoid je společně s dalšími dvěma látkami na seznamu zakázaných drog. Vláda se tak snaží zabránit tomu, aby se k HHC dostávali mladiství a děti. Ostravský výrobce zboží s HHC ale bude chtít po státu odškodnění. Ostrava 11:07 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automat se sladkostmi a jinými produkty obsahující látku HHC | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Profimedia

„Naši práci házíme do spalovny, kde bude převezena jako nebezpečný odpad, přitom jde o klasické technické konopí,“ popisuje pro Radiožurnál Antonín Šleis, spolumajitel ostravské firmy, kterou živil hlavně prodej produktů s HHC.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ostravský výrobce zboží s HHC bude chtít po státu odškodnění. Natáčel Adam Tomáš

Ve výrobě a ve skladu má společnost desítky zaměstnanců. „Je to spousta ruční práce, žádná linka na to neexistuje, takže se to balí ručně. Zaměstnává to spoustu lidí,“ upozorňuje. Firmu vyjde likvidace výrobků s HHC na více než 100 tisíc korun. Produkty mají hodnotu 15 milionů korun, dalších pět milionů korun má firma v propagačních nebo potištěných obalech.

Šleis a jeho společník chtějí po státu odškodnění. „Naši právní zástupci pracují na analýze, ze které potom stanovíme strategii toho, jak se budeme soudit a jak budeme postupovat,“ zdůrazňuje.

Zákaz HHC? Máme závažnější problémy, ale všechno je potřeba řešit, říká protidrogový koordinátor Vobořil Číst článek

Ministerstvo zdravotnictví ale tvrdí, že žádné kompenzace nebudou a nejsou ani možné. „Mohu říct, že v tomto případě není možnost žalovat stát o náhradu škody. Náklady dopadů legislativních opatření, což tohle je legislativní opatření, nese vždy ten, na koho dopadají. O kompenzacích tak nemůže být řeč,“ odmítl mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Někteří obchodníci se produktů se zakázanými látkami snažili zbavit na poslední chvíli. Třeba Šimon Navrátil nabízel padesátiprocentní slevu. „Je to zboží za dvě stě nebo tři sta tisíc, ale mít to nemůžu, jinak půjdu do vězení. Někam to zakopat na kopec, to asi ne, ale musím se toho zbavit,“ podotýká.

Nutnost regulace chápe proto, aby se HHC nedostávalo k dětem. Podle něj je ale nové opatření nesmyslné kvůli tomu, že na pultech zůstanou produkty s jinými látkami, třeba HHC-P.

Jsou přitom podle něj silnější. „Účinky HHC-P dvanáct až patnáct hodin, HHC šest hodin. Takže zakázali slabší látku a tu silnější nechali, tomu opravdu nerozumím,“ dodává.

‚Jakékoli množství je nezákonné‘

Zákaz HHC má být podle vlády dočasný. Do začátku příštího roku chce kabinet prosadit zákon, který by měl prodej této psychotropní látky regulovat.

Speciální testy na odhalení HHC nebo kratomu v těle zatím neexistují. Na vývoji ale pracují čeští vědci Číst článek

Za držení nebo prodej tohoto kanabinoidu od středy hrozí podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila postih jako u běžného konopí.

„Jakékoli množství je nezákonné. Malé množství bude přestupek a větší množství – 10 gramů – je trestný čin. Samozřejmě prodej, jakákoli jiná manipulace jako předání je vždy trestný čin,“ upozorňuje.

Dodržování zákazu budou kontrolovat policisté, hygienici i potravinářští a zemědělští inspektoři. Vláda o zákazu rozhodla v reakci na případy dětí, které se předávkovaly bonbony nebo sušenkami s HHC.