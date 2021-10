I Češi v zahraničí mají právo volit a korespondenční volba je způsob výkonu jejich práva, říká Hilšer

Přes 13 200 Čechů v cizině muselo kvůli volbám podniknout mnohdy náročnou a nákladnou cestu na ambasády. Senátoři proto chtějí do nové sněmovny předložit návrh na zavedení korespondenční volby. „I oni mají volební právo, korespondenční volba je pouze způsob výkonu tohoto práva,“ vysvětluje Plusu senátor Marek Hilšer (nezávislý v klubu STAN). „Volby jsou natolik závažné, že by měly být vykonány osobně,“ reaguje končící poslanec KSČM Leo Luzar. Praha 15:55 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Marek Hilšer | Foto: Jessica Petrů

Senátor Hilšer, který je autorem návrhu na zavedení korespondenčního hlasování při volbě prezidenta a poslanců, upozorňuje, že možnost takto volit má drtivá většina demokratických států. Naprosto běžné je to dokonce ve 24 zemích Evropské unie.

Jak by do nedávných parlamentních voleb promluvila korespondenční volba? Poslechněte si Pro a proti Karolíny Koubové

„Ve světě se pohybuje z různých důvodů mnoho českých občanů. Čili není to předávání volebního práva někomu, kdo by nebyl občanem. Je to pouze umožnění volebního práva těm, kdo už jsou občany. A každý demokratický stát musí podporovat občany v tom, aby volili a umožňovat jim to,“ vysvětluje senátor.

Místopředseda končícího klubu poslanců KSČM Leo Luzar ale korespondenční volbu odmítá.

„Pokud si vážíme demokracie, tak bychom měli za ni umět i bojovat. Umět se obětovat, umět ztratit trošku času, trošku peněz. Toto jsou první kroky k tomu, abychom nakonec třeba rezignovali na obranu země. Je pohodlné zařídit to někde bokem, najmout si někoho, ať za nás bojuje, ať za nás umírá,“ říká.

„Kdybychom na to přistoupili, byl by to první signál k tomu, že by se to velice rychle přesunulo do České republiky a dostali bychom se do obrovských problémů. Lidé by vzali volby jako něco zcela samozřejmého, normálního, že se nic neděje,“ míní.

Krajané ji chtějí

Senátor připomíná, že v zahraničí žije 300 až 500 tisíc lidí, kteří by mohli volit a kterým je třeba volbu umožnit. Zájem ze strany krajanů je veliký.

„Jedna naše občanka ve Franci napsala, že by strašně ráda cestovala do Paříže a odvolila by. Ale má dvě nemocné děti a cestovat sedm hodin přes celou Francii na českou ambasádu je prostě problematické. A těch případů je celá řada. Jsou to například i studenti, kteří nemusí mít ani finanční prostředky, aby se mohli vydat na dlouhou cestu, nebo letět letadlem,“ popisuje.

Korespondenční volba je podle něj jedna z možností hlasování. „Když volič nechce a má nějaké obavy třeba z pohledu bezpečnosti, může jet na ambasádu. Ale mohu vám potvrdit, že většina lidí žijících v zahraničí korespondenční volbu preferuje, protože není možné jezdit tisíce kilometrů. Je to velká komplikace,“ opakuje.

Politické důvody odmítání

Podle komunistického poslance by krajané v zahraničí mohli kromě zastupitelských úřadů či konzulátů využít i alternativní způsob volby.

Tím by podle něj pro domluvené skupiny Čechů mohla být možnost hlasovat do přenosné volební urny, se kterou by za nimi přijela komise. „To je všechno otázka domluvy,“ tvrdí.

Představa, že by někdo jezdil po Spojených státech, Kanadě nebo po Novém Zélandu s urnou, je podle senátora pouze zatemňování celé situace a vnášení nějakých podivných alternativ.

„Chápu, že to komunisté a některé strany, které nemají podporu u občanů v zahraničí, nechtějí. U nich je to politický důvod. Takže hovořit o demokracii je velmi neupřímné až pokrytecké,“ reaguje na slova poslance KSČM.

Politické důvody jako nesouhlas s korespondenční volbou Luzar odmítá. „Jedná se o jednotky nebo desítky tisíc hlasů, které výsledek voleb do Poslanecké sněmovny nemohou ovlivnit,“ říká.

A pokračuje: „Moc dobře vím, že za těmito návrhy stojí právě elektronické korespondenční hlasování v České republice. A z toho mám vážnou obavu. Jestliže povolíme tento malinký krůček, v ten moment se spustí lavina. Otevřelo by to brány ostatních modelů, které jsou už ve sněmovně a byly projednávány, které chtějí zavést elektronickou volbu v České republice.“

Je to naprostý nesmysl, reaguje senátor Hilšer. „Tyto volby normálně běžně v zahraničí fungují. Komunistická strana Čech a Moravy nechce tuto volbu, protože by neměla hlasy ze zahraničí. Chce bránit občanům, aby volili,“ dodává.