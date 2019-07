Majitelé vydávají auta v centru Prahy za traktory. Podle magistrátu tím obcházejí pravidla

Úředníky pražského magistrátu zaskočily kontroly vyhlídkových historických aut. Po městě vozí po městě hlavně turisty, a jak zjistil Radiožurnál, někteří provozovatelé podle výsledků kontrol obcházejí pravidla. Svá auta označují v dokumentaci třeba jako zemědělské stroje, aby se vyhnuli pravidelným technickým kontrolám. V centru metropole vás tak za zhruba 2000 korun na hodinu může svézt auto, které je de facto traktor. Praha 17:55 16. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhlídkový historický vůz využívaný zejména turisty před Pražským hradem | Zdroj: Profimedia

U Prašné brány v centru Prahy postávají tři řidiči zdánlivě historických aut. Podle červené nálepky na registrační značce je možné poznat, že jejich auta jsou schválená pro běžný provoz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyhlídková historická auta vydávají za traktor. Chtějí se vyhnout pravidelným technickým kontrolám. Podrobnosti zjišťoval Adam Bejšovec

„Máme tři různé trasy, ale dá se ušít i jakákoli trasa na míru. Je to všechno otázka peněz,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z nich.

Jenže podle magistrátních pravidel by auta s červenou samolepkou na registrační značce měla fungovat jako taxislužba a nemají mít pevně stanovené trasy ani pevná stanoviště.

Naopak tyto povinnosti musí plnit auta v případě, že červený terčík nemají a tím pádem nepodléhají Státní technické kontrole.

„Je pravda, že někteří z nich mají vozidla registrovaná jako takzvané zvláštní vozidlo. Mohou to být například traktory, nějaká podobná vozidla. Popravdě - nikdy jsme se s tím nesetkali a teď řešíme, jestli jsou ta vozidla vůbec způsobilá pro provoz na pozemních komunikacích,“ popisuje výsledky kontroly náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

Znečištěné ovzduší v Česku. Nejhůř dopadla křižovatka u I. P. Pavlova v Praze Číst článek

Podle majitele jedné ze společností, který si nepřál zveřejnit své jméno, je to tak ale v pořádku. „Když děláte technickou, tak musíte splnit nějaké normy, ale toto vozidlo je zvláštní stavba, takže žádné svoje normy nemá. Ale bylo schválené pro provoz na pozemních komunikacích,“ vysvětluje.

Jaká pravidla by měla platit, aby se dalo všem měřit stejným metrem, ale v současné době neví ani magistrát. „Je pravda, že to nejspíš někteří z nich zkouší i přes licenci zvláštní linkové dopravy. Tam je ale problematické, že by měli nabírat cestující na předem daných místech a pouze v předem smluvený čas,“ podotýká Scheinherr.

A to podle náměstka pro dopravu většina provozovatelů nedodržuje. Jednání s majiteli aut vedl magistrát už na jaře, jenže bez výsledku.

Zdraží pražští taxikáři? Magistrát chce po 13 letech povolit vyšší ceny, až 36 korun za kilometr Číst článek

Vedení Prahy chce provoz replik historických aut ve městě minimálně zredukovat.

Někteří provozovatelé se snížení počtu vozidel nebrání, chtějí ale pro své podnikání jasné podmínky.

„Chceme a vyloženě prosíme, aby se s námi někdo domluvil, jak to máme správně dělat. Pokaždé musíme vymýšlet nové smlouvy, aby to bylo správně,“ upozorňuje další z provozovatelů.

Magistrát teď analyzuje výsledky kontrol. Zveřejnit je chce v nejbližších dnech.