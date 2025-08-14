Historické dřevěné potrubí, kterým po staletí tekla pitná voda do města, našli dělníci u Jihlavy

Jihlava opravuje soustavu rybníků. Ty zadržují vodu v krajině a po staletí zásobují město pitnou vodou. Dělníci při práci narazili na staré dřevěné potrubí, které může pocházet z konce 14. století. Vedlo do centra Jihlavy, podle historických pramenů druhého českého města po Praze, které mělo vodovod.

„Byli jsme u vyndávání těch trubek. Jak byly celou dobu pod zemí a pod vodou, tak když se odkryly, voněly jako čerstvě poražený strom,“ popisuje vodohospodářka z odboru technických služeb jihlavského magistrátu Ladislava Kružíková.

Ukazuje čtyři kusy historického dřevěného potrubí, které dělníci našli při opravě rybníka u Jihlavy. „Potrubím procházela voda z pístovských rybníků až na náměstí do dvou kašen, a to od 14. do 18. století,“ doplňuje.

Voda do Jihlavy tekla potrubím z jedlového dřeva zhruba čtyři kilometry. Vnitřní průměr historických trubek se pohybuje okolo 80 milimetrů. „Dneska nám Jihlavu napájí trubka o průměru 500,“ srovnává náměstek primátora Radek Popelka z hnutí ANO.

Soustava rybníků je dodnes jedním ze tří zdrojů pitné vody v Jihlavě. Její kapacita dokáže pokrýt zhruba třetinu současné spotřeby města. Zároveň chrání Jihlavu před případnými povodněmi. „Proto postupně rybníky opravujeme. Teď se pracuje u rybníka Luční, obnovuje se kompletně celá hráz,“ dodává náměstek.

Celou soustavu chce mít Jihlava opravenou do konce roku 2027. Zaplatí za to necelých 80 milionů korun.

