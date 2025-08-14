Historické dřevěné potrubí, kterým po staletí tekla pitná voda do města, našli dělníci u Jihlavy
Jihlava opravuje soustavu rybníků. Ty zadržují vodu v krajině a po staletí zásobují město pitnou vodou. Dělníci při práci narazili na staré dřevěné potrubí, které může pocházet z konce 14. století. Vedlo do centra Jihlavy, podle historických pramenů druhého českého města po Praze, které mělo vodovod.
„Byli jsme u vyndávání těch trubek. Jak byly celou dobu pod zemí a pod vodou, tak když se odkryly, voněly jako čerstvě poražený strom,“ popisuje vodohospodářka z odboru technických služeb jihlavského magistrátu Ladislava Kružíková.
Dřevěné potrubí, které zásobovalo Jihlavu vodou už ve 14. století, si prohlédl František Jirků
Ukazuje čtyři kusy historického dřevěného potrubí, které dělníci našli při opravě rybníka u Jihlavy. „Potrubím procházela voda z pístovských rybníků až na náměstí do dvou kašen, a to od 14. do 18. století,“ doplňuje.
Voda do Jihlavy tekla potrubím z jedlového dřeva zhruba čtyři kilometry. Vnitřní průměr historických trubek se pohybuje okolo 80 milimetrů. „Dneska nám Jihlavu napájí trubka o průměru 500,“ srovnává náměstek primátora Radek Popelka z hnutí ANO.
Soustava rybníků je dodnes jedním ze tří zdrojů pitné vody v Jihlavě. Její kapacita dokáže pokrýt zhruba třetinu současné spotřeby města. Zároveň chrání Jihlavu před případnými povodněmi. „Proto postupně rybníky opravujeme. Teď se pracuje u rybníka Luční, obnovuje se kompletně celá hráz,“ dodává náměstek.
Celou soustavu chce mít Jihlava opravenou do konce roku 2027. Zaplatí za to necelých 80 milionů korun.