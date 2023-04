Vysoké Mýto je historickým městem roku 2022. Ocenění získalo za využití peněz na obnovu památek

Historickým městem roku 2022 se v úterý stalo Vysoké Mýto z Pardubického kraje. Cena je odměnou za nejlepší využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění spojené s odměnou milion korun na další péči o památky převzal v kostele Pražská křižovatka starosta města František Jiraský. Vysoké Mýto 16:48 18. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysoké Mýto získalo ocenění Historické město roku 2022 | Zdroj: Profimedia

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z programu ministerstva kultury regenerace městských památkových rezervací a zón.

V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Titul Historické město roku se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na 18. dubna.

„Jsem rád, že snaha samosprávy i majitelů objektů byla oceněna, usilovali jsme o ni několik let,“ uvedl při přebírání ceny starosta vítězného města.

Připomněl, že památky se musejí nejen opravovat, ale že je také třeba, aby žily. „Myslím, že ve Vysokém Mýtě se nám daří naplňovat historické město životem,“ uvedl.

„Všem těm, kteří se podílejí na tom, že naše památková zóna žije, bych chtěl poděkovat,“ dodal Jiraský.

Na dotaz, zda mají ve městě rozmyšleno, kam získaný milion korun investují, odpověděl, že město by bylo schopné na péči o památky uplatnit milionů i deset. „Ale napadlo nás cestou sem, že pokud by to vyšlo, uděláme novou fasádu na našem Šemberově divadle,“ doplnil.

Krajskými vítězi soutěže o titul Historické město roku 2022 byly vedle hlavního vítěze ještě České Budějovice, Horažďovice, Cheb, Jablonec nad Nisou, Jemnice, Jičín, Kolín, Lomnice, Praha 1, Příbor, Šternberk, Valašské Meziříčí a Žatec.

Každé město získalo odměnu 100 000 korun. Svou cenu a odměnu ve stejné výši udělilo ještě ministerstvo pro místní rozvoj městům Valašské Meziříčí a Žatec.