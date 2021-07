Řidiči neprojedou přes historický most přes Jizeru v Poniklé. Začala výstavba nového

Objízdná trasa je dlouhá 24 kilometrů a vede náročným terénem v podhůří Krkonoš. Demolice starého a výstavba nového mostu má trvat minimálně do května 2022, a tak se tamní obyvatelé obávají, co přinese zima. Vedení kraje ale po dohodě s dodavatelem přislíbilo, že se úsek na zimu podaří provizorně přemostit.

Některým obyvatelům obce Poniklá, a hlavně chalupářům, vadilo, že se má kamenný obloukový most z roku 1856 zbourat úplně. Dokonce se objevily snahy zapsat ho mezi památky. Ty ale musely ustoupit argumentům bezpečnosti. Most je podle vedení Libereckého kraje ve velmi špatném stavu. Objevily se v něm trhliny a některé kameny v pilířích se kvůli zátěži posunuly, takže se stal nebezpečným jak pro řidiče, tak i pro chodce.

Most je podle vedení Libereckého kraje ve velmi špatném stavu | Zdroj: Liberecký kraj

Z původního mostu zůstanou jen pilíře na březích, nosné oblouky z koryta řeky zmizí a kamenný most nahradí betonová, 53 metrů dlouhá a devět metrů široká stavba. „Kromě vrchní desky tam budou tři oblouky, které budou pod úrovní desky. Nahoře bude vozovka a římsy, z nichž jedna bude sloužit jako chodník pro chodce,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj.

Historický most přes Jizeru v Poniklé | Zdroj: Liberecký kraj

Kraj musel původně plánovaný termín začátku stavby, v dubnu 2021, posunout kvůli ochranářům. V Jizeře se vyskytuje chráněný druh ryby vranka obecná, a tak Krkonošský národní park povolil práce až od července, kdy skončilo období rozmnožování ohroženého živočicha.

Silničáři ve stejné době pracují také na obnově mostu na frekventované křižovatce na Mýtě, kudy lidé míří do Harrachova nebo dál do Rokytnice nad Jizerou a centrálních Krkonoš. Projíždět se tam musí kyvadlově, dopravu řídí semafory. Se zdržením tam lidé musí počítat přes celou letní sezónu, protože práce na novém mostě mají trvat až do října 2021.