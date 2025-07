Historický železniční most přes řeku Lužnici v Táboře šel k zemi, do konce roku ho nahradí věrná kopie

Víc než 120 let starý železniční most v Táboře dosloužil. Technici ho tento týden jeřábem snesli a prázdné pilíře ještě letos osadí věrnou replikou. Přes most vedla první elektrifikovaná trať Rakouska - Uherska, takzvaná Bechyňka, kterou vybudoval vynálezce František Křižík. Ocelovou konstrukci kromě vlaků využívali i chodci, informuje Český rozhlas České Budějovice. Tábor 13:52 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historický železniční most přes řeku Lužnici v Táboře | Foto: Michal Bělský

„My tam máme příbuzný, takže jsme chodili pěšky z města. Byla to taková pěkná procházka, zkratka z města,“ vzpomíná Jaroslava Brabcová z Tábora, která využívala most jako zkratku podle svých slov poměrně často. I když ho vnímala jako jeden ze symbolů města, výměnu staré konstrukce chápe.

Železniční most přes řeku Lužnici v Táboře šel k zemi

Původní most z roku 1903 už byl ve špatném technickém stavu. Správa železnic ho podle mluvčí Nely Eberl Friebové musela nechat odstranit i kvůli tomu, že přestával splňovat současné nároky na železniční dopravu. „Nahradí je tvarové repliky, které umožní vyšší zatížení mostu, zvýšení rychlosti vlaku a jejich těžší provoz.“

Dělníci až do tohoto týdne postupně snášeli celou konstrukci z mohutných pilířů na břeh řeky. Zatímco další ze dvou oblouků mostu čeká sešrotování, kratší část bude připravena pro další použití.

„Byla rozlítována a rozřezána tak, aby ji bylo možné sestavit. Byť podotýkám, že to sestavení bude hodně náročné. A byla převezená a uskladněná na pozemku Správy železnic v Malšicích,“ říká stavbyvedoucí Petr Výšek.

Nový most replikou starého

Nový most za víc než 350 milionů korun bude věrnou replikou historického díla, a to včetně původního šedého nátěru. Jak ale stavbyvedoucí Petr Výšek dodává, jeho konstrukce se bez některých změn neobejde. „Ty profily jsou silnější, jsou z kvalitnější oceli a bude konstruovaná jinak mostovka, což není viditelné a nová konstrukce nebude nýtovaná, bude svařovaná.“

Technici teď čekají na dokončení ocelové konstrukce nového mostu. Podle táborského starosty Štěpána Pavlíka z hnutí Tábor 2020 ho doplní lávka pro chodce za 42 milionů korun. „Je to ocelová konstrukce takových konzol, které jsou šroubované nebo přichycené na kolmo k tomu mostu a přes to budou pochozí rošty. Je to asi 2 metry široká lávka.“

Uchovaná část mostu by v budoucnu mohla posloužit u plánovaného jižního obchvatu města. „Součástí obchvatu bude nový most přes řeku v místě Tesca, až bude ten nový obchvat, tak dole by mohl být přemístěn původní Křižíkův most,“ doplňuje starosta Štěpán Pavlík.

Na to si ale podle něho obyvatelé tábora počkají minimálně do roku 2028.

Bourání železničního mostu přes řeku Lužnici v Táboře | Foto: Michal Bělský