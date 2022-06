Ukrajinista Svoboda: Kdyby byla unie co k čemu, tak by Zelenskyj žádné projevy mít nemusel

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil k českému Parlamentu. V jakém duchu se jeho dálkový projev nesl? Stal se prototypem nového diplomata? Jak účinná jsou jeho vystoupení k politikům jiných zemí? A kdo mu koncipuje projevy? Vladimír Kroc se ptal historika a ukrajinisty Davida Svobody z Ústavu pro studium totalitních režimů a z Muzea paměti národa. Praha 21:47 15. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historik a ukrajinist David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů a z Muzea paměti národa. | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Ve středu krátce před polednem promluvil prostřednictvím telemostu k oběma komorám českého Parlamentu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Zaznělo v jeho vystoupení něco neočekávaného?

Myslím si, že ne. Jeho vystoupení bylo laděno posluchačům na míru a v každém jeho vystoupení, jak já zaznamenávám, se objevuje prvek nějaké historické spojitosti. Toto byl vlastně odkaz na srpnovou invazi v roce 1968.

Nakolik byl tedy tento projev uzpůsoben, řekněme, uším českých poslanců a senátorů?

Nezdá se mi, že by nějak zvlášť. Volodymyr Zelenskyj řekl, co se čekalo. Hovořil celkem adekvátně. Skutečně v tom nenacházím nic světoborného.

Co máte na mysli tím adekvátně?

Volodymyr Zelenskyj se ocitl v nové historické roli, kterou vykonává se ctí a jak se patří. Ale charisma, které ho obestírá, v nás zpravidla vyvolává nadměrná očekávání.

Projev Volodymyra Zelenského skutečně není papežovo požehnání. Je to projev politika, nebo můžeme říci i státníka, jehož země se nachází ve velké tísni.

Kdybych to měl překlenout nějakou lehce neúprosnou pointou, řekl bych, že kdyby Evropa byla co k čemu a Západ by byl morálně normální, tak by žádných takových opakovaných projevů nebylo zapotřebí.

To, co žádá Volodymyr Zelenskyj, a to, co světu sděluje, by přece mělo být naprosto samozřejmé a žádný národ by se neměl nechat přemlouvat.

Prezident mimo jiné řekl, že ruský vpád na Ukrajinu je pouze prvním krokem, který potřebuje vedení Ruska, aby si otevřelo cestu k dalším státům. V zemi se podle něj odehrává bitva o budoucnost Evropy. Je to podle vás reálné zhodnocení situace?

To je právě to, proč vlastně pokládám projevy Volodymyra Zelenského – a teď mě neberte doslova – za „nadbytečné“. Volodymyr Zelenskyj má samozřejmě pravdu. Nám to ale mělo dojít už dávno i bez Volodymyra Zelenského. V zásadě nám to mělo a mohlo dojít už po bouřlivých událostech jara 2014.

‚Putin primárně válčí se Západem‘

Zelenskyj poděkoval za morální podporu, ale i za materiální pomoc. K tomu dodal: „Můžete si být jisti, že tím jste podpořili i sami sebe, svoji vlastní svobodu i vlastní život.“ Nepokládáte to za příliš silná slova? Dáváte mu v tom za pravdu?

Jsem právě rád, že to Volodymyr Zelenskyj řekl tak trochu za mě... České vzepětí je samozřejmě chvályhodné, úctyhodné. Je to bezvadné, jak se k tomu česká společnost postavila a doposud ještě staví. Volodymyr Zelenskyj se tady ale dotkl něčeho důležitého a nepopulistického.

My teď snadno můžeme podléhat pocitu, že Ukrajině děláme nějakou cennou službu. Děláme ji ale bohužel především sami sobě. V zásadě odčiňujeme léta té trestuhodné, mediální indolence, která tady ve vztahu k evropskému východu panovala, protože od počátku, kdy Rusko v roce 2014 zahájilo své agresivní akce ve střední Evropě – můžeme v tomto smyslu nazvat Ukrajinu střední Evropou – měla už svítit všechna červená světélka.

Ale tendence to všechno buďto nějak relativizovat, nebo s prominutím různě okecávat, to znamená dávat za pravdu oběma stranám ve smyslu, že Rusko také má své požadavky. TO bylo zkrátka silné. A my to teď odčiňujeme.

Na druhé straně bych řekl, že má rozhodně co odčiňovat i Volodymyr Zelenskyj, který rozhodně před letošní brutální invazí nepatřil k politikům, kteří by před ruskou hrozbou varovali tak razantně, jako před ní dnes třeba varoval Čechy.

Ano, americký prezident Joe Biden řekl, že ukrajinské vedení podcenilo hrozbu, na kterou Spojené státy důrazně upozorňovaly... Čili k tomu, co jste teď řekl, nedáváte za pravdu těm, kteří říkají: „On by se měl chovat pokorněji, protože přece jenom něco od nás žádá.“

To rozhodně nedávám. Pokud jde o tyto hlasy, nenapadá mě jiné slovo než drzost. Vždyť kdo si kdy mohl v dějinách dovolit ten luxus vést válku s predátorem cizíma rukama?

A nemylme se. Putinova válka je primárně válkou se Západem. Ukrajina je takovým můstkem. To znamená, že Ukrajina nám opravdu poskytuje cenné služby.

Samozřejmě když to budeme příliš zdůrazňovat, příliš opakovat, vždycky se budeme vystavovat riziku, že budeme působit pateticky, že to vyzní jako fráze. Pochopitelně že tuto pravdu je třeba odměřovat a zdůrazňovat způsobem nevtíravým, pokud je to vůbec možné, ale to nic nemění na tom, že je to hluboká pravda...

