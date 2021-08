Šokovat, či rehabilitovat? Německé hrobky byly na skládce, naše výstava není neetická, říká historik

Před Muzeem města Ústí nad Labem stojí venkovní výstava pozůstatků náhrobních kamenů ze zašlého německého hřbitova. „Z našeho pohledu je to neetické a za hranou. Opakovaně jsme upozorňovali, že výstava budí negativní emoce,“ kritizuje náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach (ANO). Historik městského muzea, spoluautor výstavy a radní Martin Krsek (PRO! Ústí) ale výstavu chápe jako příležitost upozornit na problematiku opuštěných německých hrobů. Ústí nad Labem 0:10 5. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na silnici před muzeem jsou místo aut staré německé náhrobky ze zrušeného hřbitova v Zubrnicích | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Podle historika jde o kameny z opuštěných hrobů odsunutých německých obyvatel vesnice Zubrnice, které byly v roce 1968 dány k dispozici jako stavební materiál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před Městským muzeem v Ústí nad Labem stojí venkovní výstava pozůstatků náhrobních kamenů ze zrušeného německého hřbitova z nedaleké vesnice. Jaký je cíl této výstavy?

„S nějakou kontroverzí jsme počítali, protože téma česko-německé je ve společnosti stále živé. Zvolili jsme velmi vhodnou formu pro otevření diskuze nad toto otázkou.“

„Nerozebrané zbytky hrobů byly složeny na obecním rumišti, kde ležely do letošního roku. Hrobky tedy byly vyvezeny jako odpad, ale ještě jsou svědky minulosti, protože nesou nápisy těch, kterým patřily. Také jsou často výtvarně zajímavě zpracovány, pořád tedy ještě mají co říci na výstavě,“ odráží výtky o neetičnosti výstavy historik a radní.

„Vytrhnout takový kus pozůstatku a dát ho na rušnou ulici, která je teď uzavřena, na dřevěné palety, je něco, s čím jsem se nesetkal.“ Tomáš Vlach

Náměstek Vlach myšlenku záchrany nebo obnovy starých hřbitovů neodmítá. „Nám se ale nelíbí tato forma, protože se pořád jedná o něco spojeného s pietou. Vytrhnout takový kus pozůstatku a dát ho na rušnou ulici, která je teď uzavřena, na dřevěné palety, je něco, s čím jsem se nesetkal.“

„Upřímně řečeno myšlence a formě prezentace nerozumím. Zub času dělá svoje a hroby i hřbitovy sice nevpadají jako kdysi, ale řešit situaci tak, že vyvezeme náhrobky a na sílu je umístíme do rušné komunikace v centru města, nemá srovnání. Je to kontroverzní a z mého pohledu neetické,“ dodává Vlach.

‚Svět živých a mrtvých bývá oddělen‘

Spoluautor výstavy upozorňuje, že funerální památky jsou běžnou součástí muzejní práce.

„Náhrobky jsou někdy až dvě stě let staré, jsou to tedy muzejní artefakty. Navíc jsme je nevykopali na hřbitově, ale přinesli ze skládky.“ Martin Krsek

„Je to součást lidského života a jako historici se nemůžeme vyhýbat tématu smrti. U těchto hrobů je to stejné, jsou někdy až dvě stě let staré, jsou to tedy muzejní artefakty. Navíc jsme je nevykopali na hřbitově, ale přinesli ze skládky.“

„Je to vlastně bezprizorní náhrobní kámen, který už nemá svoje umístění. Dřevěné palety jsme zvolili po konzultaci s výtvarníky. Umožnily nám také rehabilitovat náhrobky, protože často jsou to jen fragmenty, které nestojí. Celá výstava má za cíl vrátit náhrobkům jejich pietní funkci, protože o tu byly připraveny,“ tvrdí Krsek.

„Možností, jak upozornit na zanedbanost hřbitovů, je mnoho. Ale vadí mi ta forma, to, že se zvolil ten nejméně etický způsob.“ Tomáš Vlach

Náměstek primátora považuje za pietní přístup ten, že se pozůstatky a hroby nepřesunují. „Svět živých a mrtvých byl vždy z tradičních důvodů oddělen. Pokud jde o hroby sto i dvě stě let staré, tak je to něco jiného než třeba hroby z doby bronzové.“

„Jinde v Evropě nikoho nenapadlo třeba mohylové hroby přesouvat, měnit polohu kamenů. Mrzí mě, že se obecně spousta hrobů nedochovala, ale tato forma je kontroverzní,“ opakuje náměstek. „Předcházet rušení pohřebišť je v pořádku, ale šokovat a využívat pietní artefakty pro přitáhnutí pozornosti, to je špatně.“

Historik připomíná, že osoby z náhrobků zemřely dlouho před druhou světovou válkou.

„Takže se nijak nedotýkáme tohoto období, to ani nebylo téma. Tématem je, co se s těmito opuštěnými hroby děje dnes. Jsou ponechány v lepším případě svému osudu a obce se tváří, že jim nepatří,“ kritizuje Martin Krsek.

„Možností, jak upozornit na zanedbanost hřbitovů, je mnoho. Ale vadí mi ta forma, to, že se zvolil ten nejméně etický způsob, protože se jedná o náhrobky staré několik generací zpět. Tohle se mělo řešit úplně jinak,“ opakuje Tomáš Vlach.

Poslechněte si celou debatu. Moderuje Petr Dudek.