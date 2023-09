Domácnosti díky ní ročně ušetří pět miliard korun za uhlí, říká Hladík o dotaci Oprav dům po babičce

Zateplení domu nebo solární panely na střeše. To jsou úsporná opatření, která stát už částečně několik let dotuje. V posledních měsících úředníci vyřizovali nanejvýš deset tisíc žádostí měsíčně. Od začátku prázdnin se program „Nová zelená úsporám“ dočasně uzavřel. Teď by Státní fond životního prostředí měl žádosti znovu začít přijímat. V Ranním interview Radiožurnálu to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Rozhovor Praha 10:33 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít