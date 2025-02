Hladík jako jediný ministr neodměnil své náměstky. ‚Bonusy jsou jen za mimořádné věci,‘ vysvětluje

Většina ministrů letos opět odměňovala vedoucí pracovníky na svých resortech statisícovými odměnami. Výjimkou je ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který šetřil a svým náměstkům nevyplatil navíc nic. „Odměny jsou určeny jen za mimořádné věci. Neměly by být běžnou součástí funkce nebo nutností. Postupoval jsem tak ve svých manažerských funkcích vždy,“ vysvětluje své rozhodnutí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 17:07 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hladík (KDU-ČSL) na svém resortu nevyplatil náměstkům v loňském roce žádné odměny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste neudělil svým náměstků v loňském roce, jako jediný ministr, žádné odměny?

Já to beru úplně jednoduše: odměny jsou určeny jen za mimořádné věci. Když jsme zveřejňovali odměny ředitelů, vrchních ředitelů a náměstků, tak sám vidíte, že jsou mezi nimi velké rozdíly. Je to ale logické. Lidé jsou odměňováni jen za mimořádné výkony. Vždycky jsem ve všech svých manažerských funkcích takto postupoval.

Mám to tedy chápat tak, že vaši náměstci v minulém roce neudělali nic mimořádného, za co by si zasloužili odměnu?

Tady je asi třeba vysvětlit, že u mě se v minulém roce náměstci docela točili. To znamená, že současný tým náměstků je na ministerstvu poměrně krátce. To je jedna věc. A druhá věc je, že kolegové náměstci mě sice zastupují při jednáních a další agendě, ale nejsou těmi, kteří na mém ministerstvu mají na starosti tu takzvanou „výkonnou část“. Spíše zastupují mě ve věcech, které nemohu logicky všechny stíhat.

Za zastupování ministra na nejrůznějších akcích se ale na jiných resortech, podle poskytnutých odůvodnění, také odměňovalo.

Nezlobte se, když bychom dali odměny, budete se ptát, proč jsme dali odměny. Když jsme je nedali, tak se mě ptáte, proč jsme je nedali. Říkám... odměny jsou za mimořádné věci, takhle jsem k tomu přistoupil a připadá mi to naprosto v pořádku.

A jak se na to dívají vaši náměstci, když vidí, kolik dostali na odměnách v loňském roce jejich kolegové na jiných resortech? Řešil jste to s nimi nějak?

Já se svými náměstky odměny neřeším. Ve firmách jsou odměny za dobré výkony – když se třeba udělá dobrý hospodářský zisk. Na ministerstvu je udělujeme jen ve chvíli, kdy ti lidé dělají něco navíc a dělají nadstandardní výkony. Takhle jsem to vyhodnotil a náměstci na mém ministerstvu v minulém roce zkrátka odměny nedostali.

Sehrály ve vašem rozhodnutí svou roli i deklarace vlády o škrtech ve státní správě?

Sám se snažím, aby standardní platy pokrývaly odvedenou práci daného člověka, manažera. A odměny jsou skutečně jen za mimořádnou činnost, neměly by být běžnou součástí funkce nebo nutností.

Samozřejmě, ten aspekt snižování nákladů tak, jak jsme to jako vláda deklarovali a jak na mém ministerstvu činíme, je důležitý. Zároveň ale my, jako ministři, mezi sebou navzájem neřešíme, kolik kdo dává odměn. To je vždy v kompetenci daného ministra, jak k tomu manažersky přistoupí.

Takže to nebyl záměr se nějak od vašich vládních kolegů odlišit?

Přiznám se, že vůbec neřeším, jestli moji kolegové dávají odměny a v jaké výši. Je to vždy v kompetenci daného ministra. Já jsem k tomu přistoupil tímto způsobem.