Hladík jako náměstek? ,Korektní postup. Pokud tady někdo něco obchází, tak je to Zeman,‘ říká politolog

Vedení KDU-ČSL trvá na tom, že rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana nejmenovat jejich nominanta – místopředsedu strany Petra Hladíka – ministrem vlády je neústavní a neopodstatněné. V pondělí ho předseda strany Marian Jurečka, který teď dočasně vede i ministerstvo životního prostředí, jmenuje svým náměstkem, aby se zapojil do jeho řízení. Podle politologa Víta Hloušek jde o korektní a čistý postup, rozhodnutí prezidenta tím neobchází. Praha 20:09 6. ledna 2023

Pokud by do konce prezidentova mandátu zbývalo aspoň půl roku a ne pouhých osm týdnů, podali by lidovci podle Jurečky kompetenční žalobu.

„Když vezmeme v úvahu okolnosti a časový rámec zhruba dvou měsíců Zemanova působení jako prezidenta, tak jmenování Hladíka náměstkem je vlastně nejrozumnější řešení,“ říká pro Radiožurnál Vít Hloušek, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Vedení lidovců v pátek označilo postup prezidenta za protiústavní. Zapojení Hladíka do práce ministerstva životního prostředí alespoň jako náměstka je podle Hlouška korektní, o obcházení prezidenta se podle odborníka nejedná.

„Mám pro to, jakým způsobem situaci řeší lidovci i premiér, pochopení. “

„Jde o korektní a čistý postup. Pokud tady někdo něco obchází, tak je to prezident Zeman, který obchází to, co má činit podle Ústavy České republiky. Sami víme, že on dlouhodobě s Ústavou nakládá trošku svévolně a toto je další z příkladů. Mám pro to, jakým způsobem to řeší lidovci i premiér Petr Fiala (ODS), který s tímto postupem zjevně souhlasí, pochopení. Nemyslím si, že by se jednalo o obcházení názoru prezidenta republiky. On v tomto ohledu vlastně žádný názor mít nemá,“ říká Hloušek.

‚Morální kritéria splňuje‘

Ústava je sice v oblasti jmenování ministrů strohá, podle Hlouška je nicméně jasná. Výklady ústavních právníků se podle něj shodují na tom, že na popud premiéra má prezident ministry jmenovat bez zbytečných odkladů.

„Stalo se ledacos. Byla prohledána jeho kancelář, Hladík byl předvolán na policii, nicméně nebyl z ničeho obviněn. Jakási morální kritéria splňuje.“

Do konce Zemanova mandátu zbývají necelé dva měsíce, podle Hlouška tak nedává velký smysl řešit nejmenování Hladíka ministrem ústavní žalobou.

„Upřímně řečeno, možná lepší než řešit věci soudně by bylo naučit se posouvat českou politickou kulturu tam, kde by měla být. Pokud se podaří s příštím prezidentem vrátit rovnováhu v případě jmenování členů vlády tak, jak by měla být, tak je to jenom ku prospěchu České republiky,“ říká Hloušek.

Pochybnosti okolo jmenování Hladíka se týkaly například jeho odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli kauze policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

„Stalo se ledacos. Byla prohledána jeho kancelář, byl předvolán na policii, nicméně nebyl z ničeho obviněn. Jakási morální kritéria, aby mohl dělat funkci ministra české vlády, splňuje,“ uzavírá Hloušek.