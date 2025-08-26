Hladík s Výborným se sejdou kvůli nelegálním chovům kočkovitých šelem. Jen v Kletečné je 16 tygrů
Česko je chovatelská velmoc. V poslední době ale na sebe upoutaly pozornost především nelegální chovy kočkovitých šelem. Nyní se do toho chtějí vložit ministři. Petr Hladík ze životního prostředí a Marek Výborný ze zemědělství (oba KDU-ČSL, kandidují ve sněmovních volbách) se ve středu ráno sejdou, aby začali pracovat na řešení, jak s takovými chovy pracovat. Informace Radiožurnálu potvrdil ministr Výborný.
„Zítra ráno máme pracovní jednání, co s tím můžeme, nebo nemůžeme dělat. Chceme se o tom pobavit, protože jak zastřelili toho lva, tak je to samozřejmě hodně sensitivní a ukazuje se, že podobných chovů tady mají lidé více,“ uvedl na dotaz Radiožurnálu Výborný.
Na jednání ministry doplní i zástupci státní veterinární správy.
Členové vlády tak reagují na medializované případy nelegálních chovů kočkovitých šelem v Česku. Před třemi týdny policisté zastřelili lva, který utekl z klece v zookoutku ve Zvoli u Prahy.
Radiožurnál a server iROZHLAS.cz poté upozornily na chovatele v Kletečné u Humpolce, kde nelegálně v nevyhovujících podmínkách chovají 16 tygrů ussurijských, dva lvy pustinné a dvě pumy americké. Úřady by šelmy sice chtěly zabavit, ale nemají je kam umístit.
Stát totiž nemá dostatečné kapacity ve speciálních záchranných centrech, kam by šelmy po zabavení měly putovat. Humpolec se proto opakovaně obrátil i na ministerstvo životního prostředí, to ale žádné řešení nenabídlo.
341 šelem v soukromých chovech
Kočkovité šelmy se chovají v Česku mimo zoologické zahrady ve velkém množství. Podrobnou statistiku poskytla Radiožurnálu Česká inspekce životního prostředí.
V soukromých chovech se nachází podle registru ohrožených zvířat CITES 87 tygrů, 120 lvů, 30 levhartů nebo 100 pum. Celkem jde o 341 velkých kočkovitých šelem, zatímco v zahradách jich chovají pouze 173.
Naprostá většina chovatelů ale má šelmy zcela legálně, veterináři evidují pět chovů, kterým chybí potřebná povolení, uvedly Seznam Zprávy.