Nová norma chce omezit světelný smog. Lampy budou mít stanovenou i maximální míru osvětlení

V České republice začne od března platit technická norma, která má omezit světelné znečištění neboli světelný smog. Cílem je snížit dopady na přírodu a zdraví člověka, řekl v pondělí novinářům náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Při umístění nových světelných bodů bude stanovena nejen minimální, ale také maximální míra osvětlení, a to jak pro veřejný, tak neveřejný sektor. Praha 15:37 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopad na přírodu a zdraví je primárním zájmem, sekundárním by podle náměstka mohla být i úspora energií (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Míra umělého osvětlení v noci podle Hladíka stoupá ročně téměř o deset procent a aktuálně více než 80 procent světové a více než 99 procent evropské populace žije v noci pod osvětlenou oblohou.

Norma není součástí žádného zákona a je vydaná samostatně. Odkazovat se na ni bude nový stavební zákon, poznamenal Hladík. Nebude platit retrospektivně, čili se nebude vztahovat na současné osvětlení, ale na nově budované. Norma se bude vztahovat na pět oblastí, a to osvětlení pozemních komunikací, jako například silnice, parkoviště, chodníky a cyklostezky, osvětlení venkovních pracovišť jako sklady, haly nebo letiště, další oblastí je osvětlení venkovních sportovišť v podobě stadionů nebo sjezdovek, architektonické osvětlení u památek nebo uměleckých děl a také reklamní osvětlení v podobě billboardů nebo LED panelů.

Přes 80 % lidí na světě žije pod uměle osvětlenou noční oblohou, v Evropě ještě více. Lidi a přírodu bude před světelným znečištěním chránit nová norma. Od 1. března dá parametry pro šetrné svícení okolo silnic, skladů a hal, sportovišť, památek nebo i pro reklamní billboardy. pic.twitter.com/sw5NjMFxjk — Petr Hladík (@hladikpe) February 6, 2023

Hladík uvedl příklad z Brna, kde při rekonstrukci Údolní ulice před několika lety vzniklo nové osvětlení, jehož dosah byl výrazně vyšší. „Město pak muselo osadit měření a snížit míru osvětlení, aby to bylo akceptovatelné pro řidiče i obyvatele,“ řekl Hladík.

Zástupci USA a Ruska jednali o jaderné dohodě. Moskva tvrdí, že ji stále dodržuje Číst článek

Podle něj by norma měla mít dopad jak na přírodu, tak na člověka. „Rozsah populace hmyzu a bezobratlých dlouhodobě rapidně klesá, a to hlavně ve městech a obcích. Světlo přitahuje pozornost hmyzu a ruší zaběhnuté biorytmy navázané například na stravu nebo rozmnožování. Stromy jindy shazují listí, zvířata se dříve budí ze zimního spánku,“ uvedl Hladík. Lidé vystavení v noci umělému osvětlení podle něj mají problémy se spánkem, což v konečném důsledku může vést k potížím se zdravím. Dopad na přírodu a zdraví je primárním zájmem, sekundárním by podle náměstka mohla být i úspora energií.

Hladík uvedl, že Česká republika chce být v dané problematice lídrem. „Je to téma, které se celosvětově neřeší. Chceme to nejen pro sféru komunální, ale i neveřejnou, kde jsou výrobní haly, logistická centra, parkoviště u obchodních domů. Chceme, aby se téma světelného znečištění stalo tématem světovým a aby se obdoba normy aplikovala jak na evropské, tak světové úrovni,“ dodal Hladík.