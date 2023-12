ONLINE: Hladiny řek v Česku klesají. Kulminace se očekává už pouze na dolním toku Labe

Řeky v Česku se po rozvodnění z posledních dnů dál vracejí k normálu. Ve čtvrtek před polednem platil některý z povodňových stupňů na 34 místech, o den dřív byl takových míst téměř trojnásobek. Hladiny většinou klesají, kulminace se očekává už jen na dolním toku Labe v Ústeckém kraji. Sledujeme online Praha 13:10 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozvodněná řeka Ohře, Loket, Sokolovsko | Zdroj: ČTK

Tam jsou také tři z pěti míst, kde ještě platí nejvyšší povodňový stupeň ohrožení. Výstraha meteorologů před rozvodněním toků platí už jen právě v některých oblastech kolem Labe.

„Během včerejška (středy) a v noci na dnešek vykazovala většina toků poklesy. Na dolním Labi ještě hladina velmi mírně stoupá nebo je setrvalá,“ uvedl ráno Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na stupni ohrožení bylo před polednem Labe v Děčíně, Ústí nad Labem, Litoměřicích a Kostelci nad Labem na Mělnicku. Vystoupala na něj kvůli upouštění vody z lipenské přehrady také Vltava v Českém Krumlově. Povodňovou pohotovost hlásilo osm míst, nejnižší stupeň bdělosli byl před polednem na dvacítce dalších míst.

V Ústeckém kraji vedle třetích stupňů povodňové aktivity na Labi je na druhém stupni stále Bílina v Trmicích na Ústecku, na hranici prvního a druhého stupně Ohře v Lounech. V Ústí nad Labem by ve čtvrtek podle vodohospodářů mohla řeka kulminovat na úrovni 645 centimetrů.

Pro město by to podle mluvčí radnice Romany Macové znamenalo, že by žádná další opatření vyjma nynějšího zákazu průjezdu kolem řeky po hlavním tahu na Děčín nebyla nutná. Připraven je materiál na stavbu protipovodňové stěny na levém břehu. Děčín zajistil pohotovostní vlak Českých drah, který bude jezdit do Dolního Žlebu. Je určen pouze pro mimořádné události a přepravu složek integrovaného záchranného systému.

Litoměřice ve spolupráci s městskou policií průběžně informují obyvatele nejvíce ohrožených oblastí o současném a budoucím stavu.

„Při současné předpovědi kulminace Labe by nemělo dojít k vylití břehů na Střeleckém a Písečném ostrově. Ale je to na hraně,“ uvedl referent krizového řízení městského úřadu Miroslav Letafka. Od Roudnice nad Labem až po hranici s Německem je v různých částech zaplavená cyklostezka.

Hladiny řek klesají

Hladina Vltavy v Českém Krumlově vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity během noci na čtvrtek Město to očekávalo, protože se zvýšil odtok z Lipna. Pracovníci technických služeb začali ráno po městě rozvážet pytle s pískem na riziková místa, řekl starosta Alexandr Nogrády (ANO).

V Olomouci nadále platí kvůli rozvodněné řece Moravě druhý povodňový stupeň. Hladina však již 24 hodin pozvolna klesá. Kvůli stoupající řece v úterý zasedla povodňová komise města, hydrologická situace a s ní spojená migrace zvěře byla také jedním z důvodů zrušení silvestrovského ohňostroje, sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.

Podle aktuálních předpovědních modelů ČHMÚ by měla řeka Morava ve čtvrtek kolem poledne klesnout pod druhý stupeň povodňové aktivity, uvedla radnice na svých stránkách.

V Pardubickém kraji platil ráno druhý povodňový stupeň na Labi v Němčicích na Pardubicku a na Chrudimce v Padrtech. Hladiny obou řek setrvale klesají. Pohotovost byla také na Vltavě ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku, a na Sázavě v Kácově na Kutnohorsku a Nespekách na Benešovsku.

Hladiny toků se začaly zvedat před Štědrým dnem kvůli dešťům a výraznému oteplení, které způsobilo tání sněhu. Od úterý už na většině toků, které dosáhly některého ze stupňů povodňové aktivity, hladiny stagnovaly, anebo mírně klesaly. Vzestup hladiny se na Labi v Ústeckém kraji očekává kvůli dotékání vody z povodí.

Voda z rozvodněných toků se někde dostala do budov, další objekty jejich majitelé preventivně vyklidili. Komplikace voda způsobuje v dopravě, zaplavila některé silnice nebo podjezdy. Počet takzvaných technických zásahů hasičů se například v úterý zvýšil na několikanásobek obvyklého množství.