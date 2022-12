‚Byl to otřesný zločin genocidia proti Ukrajině.‘ Senát označi stalinský hladomor za zločin proti lidskosti

Rychetský: Zpřesnit pravomoce hlavy státu? Netřeba. Nutné je mít prezidenta, který bude Ústavu ctít

„Pevně věřím, že žádný z mých kolegů by se takové role neujal,“ říká Pavel Rychetský, šéf Ústavního soudu, na to, že by jeho nástupce jmenoval ještě končící prezident Miloš Zeman.