Hlasování o důvěře je v zájmu vlády, tvrdí hnutí ANO. ‚Byla by to jenom show pro opozici,‘ oponuje ODS

Opozice vyzvala vládu Petra Fialy (ODS), aby požádala Sněmovnu o vyslovení důvěry. „Po těchto velkých a netradičních změnách mi přijde fér, že si vláda přijde pro důvěru,“ říká pro Český rozhlas Plus poslanec hnutí ANO Patrik Nacher. „Není žádný právní ani politický důvod, abychom toto hlasování iniciovali,“ oponuje pro Český rozhlas Plus místopředsedkyně ODS a poslankyně Eva Decroix. Pro a proti Praha 14:45 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda Petra Fialy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Volá hnutí ANO po tom, aby vláda žádala znovu o důvěru, protože je to show pro opozici? Tak vaši snahu označil premiér.

Nacher: Ne. Je to logické, že když dochází k tolika změnám, jedna strana odchází, jeden ministr se najednou stává nestraníkem, jedno ministerstvo, o kterém jsme stále říkali, že je nadbytečné, bude neobsazeno... A těch změn je celá řada. Takže si myslím, že je v zájmu vlády, ať si řekne o důvěru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měla by vláda po reorganizaci znovu požádat Sněmovnu o důvěru? Diskutují místopředsedkyně ODS Eva Decroix a poslanec hnutí ANO Patrik Nacher

Ne ať my vyslovujeme nedůvěru. Ale ať oni si pro ni jdou do Sněmovny. Mají-li 104 hlasů, tak se přece nemají čeho bát. Bylo by to fér nejenom vůči opozici, ale především vůči občanům. Protože nad tím, co se teď děje ve vládě, kroutí hlavou i její příznivci.

Není v zájmu vlády, aby si požádala o důvěru jako jasný signál směrem k veřejnosti?

Decroix: Vláda má důvěru koaličních poslanců. Dnes už to není 108, ale 104 poslanců. Kdyby premiér z jakéhokoliv důvodu pochyboval, že podporu svých koaličních poslanců nemá, tak by se zřejmě rozhodl jinak.

Nyní vláda jako celek považuje za prioritní splnit zbytek svého programového prohlášení, na kterém se ani přes personální změny nic nemění.

Hlasování o nedůvěře vládě už jsme v tomto volebním období absolvovali čtyřikrát. Bývá to tak, že opozice dlouho mluví, vyčítá. Není to tak, že by nebyla žádná platforma, kde by opozice mohla vyjádřit svůj názor. Ta diskuse probíhá.

Stejně tak je dostatek prostoru k tomu, aby koaliční poslanci mohli vyjádřit svůj pohled na aktuální rekonstrukci vlády.

5:41 Vondráček: Čtyřkoalice nemá důvěru Sněmovny, měla by o ni požádat. Je to vzkaz, že nás nepotřebuje Číst článek

Nacher: Je to nefér

Dosud opozice iniciovala už tři hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy. Když to teď neděláte, není to proto, že sami nejste významně přesvědčení, že by vláda postupovala špatně?

Nacher: Současná koalice, když byla v opozici, tak také vyslovovala nedůvěru vládě. Přijde mi nefér to teď vyčítat. Kdyby nám šlo čistě o to, abychom se producírovali před mikrofonem, tak bychom to udělali hned.

Neplatí ani teze, že programové prohlášení je stejné, protože už ho jednou vláda měnila, a to v době, kdy zvyšovala daně. My si myslíme, že je fér jak vůči opozici, tak vůči veřejnosti, aby si vláda po tom galimatyáši z posledních čtrnácti dnů přišla o důvěru říct.

Neměli byste tím, že byste si řekli o důvěru Sněmovny, ukázat, že skutečně má tato vláda důvěru 104 koaličních poslanců? A že i když se obměnil kabinet, tak se budete zodpovídat Sněmovně?

Decroix: Jsem opravdu přesvědčena, že pro veřejnost není hlasování o důvěře důležité. Ono fakticky a prakticky probíhá v každém hlasování o kterémkoliv ze zákonů, které vláda přináší do Sněmovny. Pokud by koaliční většina nebyla přesvědčená, že kroky vlády jsou správné, vyjádřila by svoji nedůvěru jinak.

Ústava stanoví, že si vláda může požádat o důvěru, ale neříká jednoznačně, kdy se tak má stát. Takže krok pana premiéra, že tak nyní neučiní, je zcela v souladu s Ústavou. Pokud opozice má za to, že by se tak mělo stát, nechť o to požádají. A my jim samozřejmě vyhovíme.

Je požadavek opozice legitimní? A bylo by hlasování o důvěře přínosné pro českou politickou kulturu? Dozvíte se v záznamu celé diskuse. Moderuje Karolína Koubová.