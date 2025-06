Hlasování o nedůvěře. Starostové vládu neshodí, věří Nerudová. Pavel má strach z možné nestability

Aby kabinet padl, muselo by pro jeho svržení aktivně hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. Předseda sněmovní frakce ODS Marek Benda je přesvědčen, že koaličních poslanců bude na schůzi dostatek.

Europoslankyně Danuše Nerudová v pořadu uvedla, že STAN nepodpoří vyslovení nedůvěry. Kauza podle ní vedla ke snížení důvěry ve stát a je třeba pracovat na jejím obnovení. Uvedla také, že by bylo třeba změnit zákon tak, aby byl stát povinnou osobou při podezření na praní špinavých peněz.

Místopředseda koaliční TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že koaliční partneři ODS kvitují vyvození politické odpovědnosti. „Dostali jsme na své otázky odpovědi a nyní nemáme důvod vládu nepodpořit,“ uvedl. Doufá, že reputační problém se vládní koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) podaří vyřešit.

Fiala tvrdí, že z kauzy byla vyvozena okamžitě odpovědnost. Šlo podle něj o špatné politicko-etické vyhodnocení situace. Opakuje, že stojí za ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) a že veškeré kompetence k přijetí daru kryptoměn za miliardu korun byly na ministerstvu spravedlnosti.

Podle exministryně financí, nyní předsedkyně opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové měl Stanjura informaci o daru od 30. ledna a mohl tedy zakročit. „Nese úplně stejný podíl odpovědnosti,“ řekla k požadavku opozice, aby Stanjura v čele ministerstva skončil.

Na dotaz, zda nemohla kauze předejít občanská demokracie na úrovni strany, Fiala uvedl, že s ODS kauza vůbec nesouvisí.

Prezident Petr Pavel nedávno ve Sněmovně kauzu nazval mimo jiné „velkým průšvihem“. Byl by rád, kdyby se veřejnost dozvěděla co nejvíce detailů.

„Je to důležité ve dvou rovinách. První je, že bychom měli vědět, co se vlastně stalo. Druhá je, že bychom měli zjistit, kde máme slabá místa v systému, abychom je mohli napravit, aby k něčemu takovému v budoucnosti už z principu nemohlo dojít,“ uvedl prezident.

Necelé čtyři měsíce před volbami by považoval za ne úplně nejšťastnější vyvolat situaci, která povede k nestabilitě, zvlášť za současných bezpečnostních a ekonomických podmínek.

„Tím neříkám, že by se nemělo vyšetřit to, co se stalo. Na druhou stranu bych z toho asi nechtěl dělat kolektivní vinu celé vlády, protože ať už se budeme bavit o jakémkoli selhání, je to selhání jednotlivců. Nevztahoval bych to na celou vládu, protože by to byla kolektivní vina,“ podotkl Pavel.

Absolutní záruka čistoty

Hlava státu dlouhodobě zastává názor, že se na věc nelze dívat pouze prizmatem práva, tedy že nebyly dostatečné důkazy pro to, že peníze jsou vzešlé z protiprávní činnosti.

Střídání na resortu spravedlnosti. Decroix nahradila Blažka, novou ministryni jmenoval prezident Číst článek

„Pokud jde o politiku a stát, měli bychom vycházet z premisy, že pokud nemáme absolutní jistotu, že prostředky jsou čisté, tak bychom se vůbec neměli zabývat tím, že by jakkoli s nimi měl stát přijít do styku,“ dodal Pavel.