ONLINE: Poslanci druhý den jednají o nedůvěře vládě. ‚STAN nebude hlasovat proti kabinetu,‘ řekl Rakušan

Poslanci ve středu zahájili druhý den jednání o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) kvůli bitcoinové kauze. Opozice v podobě ANO, SPD a Pirátů ale potřebný počet hlasů ke svržení kabinetu, v němž vedle ODS figurují lidovci, TOP 09 a hnutí STAN, nemá. Předseda Starostů a ministr vnitra Vít Rakušan ve Sněmovně v úterý řekl, že STAN nebude hlasovat pro svržení vlády. Sledujeme online Praha 9:00 18. června 2025

Fiala v projevu označil přijetí kontroverzního bitcoinového daru za zbytečný problém, kterému se dalo zabránit. Uznal, že jeho kabinet dopustil otřes důvěry ve státní instituce, kvůli jejímu obnovení slíbil vyšetření záležitosti.

Podle předsedy ANO Andreje Babiše se vládní koalice snaží bitcoinovou kauzu vymlčet. „Je to největší a nejšpinavější korupční skandál v dějinách České republiky,“ prohlásil.

V úterý poslanecká debata trvala do pozdních nočních hodin. Pokračovat bude pravděpodobně až do středečního večera.

Kvůli spornému daru ministerstvu spravedlnosti v kryptoměně v hodnotě zhruba miliardy korun rezignoval čtyři měsíce před sněmovními volbami ministr ODS Pavel Blažek. Dar přijalo ministerstvo od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

Aby kabinet padl, muselo by pro jeho svržení aktivně hlasovat nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. Kluby ANO a SPD mají v plném počtu dohromady 91 hlasů. Piráti deklarovali, že vyslovení nedůvěry podpoří, pokud nebudou v čele ministerstev spravedlnosti a financí nezávislí odborníci. Mohou ale dodat nanejvýš čtyři hlasy.

V případě vládního tábora nebude výsledek záviset na tom, zda jeho poslanci kabinet aktivně podpoří či zda odejdou v době hlasování ze sálu. O možnosti takového postupu se spekuluje v případě hnutí STAN.

Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan v úterý kolem poledne sdělil, že neměl pocit, že by značná část poslanců STAN chtěla při samotném hlasování opustit sněmovní jednací sál, minimálně drtivá většina se podle něj vysloví proti návrhu.

„Rozhodnutí, které já jsem zcela jasně řekl, a to že se Starostové nepřipojí k nějakému hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě, tak to rozhodnutí nebylo lehké,“ řekl.

Jednodušší a marketingově lákavější by bylo podle něj stát se odbojnou partou, která se bude tvářit, že součástí týmu nikdy nebyla. Možná by takový postup byl podle Rakušana výhodnější a přinesl by krátkodobé zisky, nebyl by ale lepší pro Česko.

„Dopustili jsme zbytečný problém, kterému se dalo zabránit,“ připustil v úterý premiér Petr Fiala. Řekl, že jeho vláda nemá v úmyslu cokoli ohledně daru zatajovat nebo bagatelizovat.

„Nic nezametáme pod koberec, jsme připraveni reagovat na jakékoliv informace, které se objevují nebo ještě objeví,“ ujistil. „Chceme znát všechny souvislosti, které nám zatím unikají,“ dodal.

Premiér větší část svého třičtvrtěhodinového vystoupení věnoval dosavadním krokům vlády, které bylo v protikladu s kritikou kabinetu ve 110minutovém projevu předsedy ANO Andreje Babiše.

Podle něj Fialovu vládu provázejí lži, skandály, nekompetence a korupce. Kabinetu Babiš například vyčetl zvýšení daní, přístup k důchodům, růst cen a zadlužení státu, když vláda podle něho rozvrátila veřejné finance. Kritizoval některé armádní zakázky a prohlásil, že kabinet by už s ohledem na blížící se volby neměl nic dělat.

Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové se vláda zapletla s podsvětím. Vyzvala poslance, aby hlasovali proti kabinetu.

Pro nedůvěru vládě budou všichni poslanci SPD. Okamura opakovaně označil Fialův kabinet za nejhorší v moderních dějinách České republiky. „Vláda, která se zapletla se zločinem, nemůže pokračovat,“ prohlásil před zasedáním.

Piráti nebudou pro nedůvěru, jen pokud z ministerstva financí a z ministerstva spravedlnosti odejdou ministři z ODS, řekl v úterý novinářům ve Sněmovně předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Poprvé opozice neuspěla s návrhem na vyslovení nedůvěry současné vládě v září 2022 a následně v lednu a v říjnu následujícího roku.