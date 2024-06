Hlavenka z Pirátů: Voliči nejsou ve středu, ale na okrajích. Musíme prodávat to, co je chytlavé

Pirátská strana v sobotu hodnotí výsledky ve volbách do evropského parlamentu. Z iniciativy náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba bude volby i kampaně řešit širší vedení strany. O čem bude jednat? „Hlavní jádro jednání bude mobilizace na krajské volby. To znamená jednak určité poučení se z toho, proč naši voliči zůstali doma, jednak jak tu kampaň ještě případně upravit,“ říká radní Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka z Pirátské strany. Rozhovor Praha 13:15 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Hlavenka | Zdroj: Profimedia

Chovali se někteří představitelé Pirátské strany v kampani netýmově?

Narážíte pravděpodobně kampaň Mikuláše Ferjenčíka, na účast kolegů v takovém satirickém videu. Já si úplně nemyslím, že to je vysloveně netýmové jednání.

Z mého pohledu to mohlo a mělo být lépe koordinováno jako součást celé kampaně, což je ale spíš na mediálním odboru. Je to i jedna z věcí, o které se budeme bavit, jestli takovéto postranní nebo individuální kampaně jsou dobré, nebo ne. Já sám nevím.

Je možné, že to nějaké hlasy přineslo, protože to zaujalo, bylo to hodně virální. Na druhé straně to mohlo také někoho naštvat.

Takže to je třeba jedna z věcí, o kterých se chceme dneska (v sobotu, pozn. red.) bavit. Bude k tomu nějaká analýza.

Čím si vy osobně vysvětlujete volební neúspěch?

To, co jsem viděl z dostupných dát – V Praze bychom měli mít podrobnou analýzu – tak se ví, že asi polovina našich voličů, která nám normálně dává hlasy, zůstala sedět doma, což je docela překvapivé. Nepřešli jinam, ale nešli k urnám. Asi jsme jim nepřišli dostatečně mobilizační a mobilizující. Tam bych viděl ten důvod.

Chci ale říct, že hlavní jádro sobotního jednání bude mobilizace na krajské volby. To znamená jednak určité poučení se z toho, proč naši voliči zůstali doma, jednak jak tu kampaň ještě případně upravit nebo zintenzivnit, trošku nažhavit, aby se to v krajských volbách neopakovalo.

Přistup k voličům

Vašemu lídrovi ve volbách do Evropského parlamentu Marcelu Kolajovi jste vyčetl, že v kampani opakoval, že jste jediná opravdu liberální strana. Co na tom bylo špatně?

Myslím si, že je to otázka jednak práce, jednak politického marketingu. Já sleduji práci našich tří bývalých europoslanců a s tou prací jsou samozřejmě velmi spokojeni, protože si myslím, že jsou velice aktivní a dělají na dobrých tématech.

Ale voličům se musí prodávat to, co je chytlavé. A myslím, že tohle je zrovna něco, co chytlavé nebylo. Tohle je věc, která je, v tomto podání, pro většinu voličů abstraktní, oni si z toho nedokážou něco uchopit, vyvodit, to znamená, co tam dělá pro ně a tak dále.

Víte, že dneska jsou politická sdělení v hodně prvoplánové rovině ve smyslu „a co teda si udělal pro mě?“, což by tak nemělo být, ale tak to je.

Vy tedy tvrdíte, že jste jako Piráti měli být v kampani prvoplánoví.

Měli jsme říkat to, co by bylo schopné naše vodiče dotáhnout k urnám.

A to je co?

Já nejsem expert na politický marketing. Předpokládám, že na to máme docela kvalitní a široký tým, takzvaný mediální odbor, který by toto měl vědět. A měl by tak, jak se to dělá ve všech stranách, chystat ty politické strategie.

A to jste si před volbami do Evropského parlamentu jako Piráti neprobrali?

Nebyl jsem u té kampaně osobně vůbec. Teď se přiznám, že jsem vůbec nebyl součástí týmu, který chystal kampaň. Ale předpokládám, že to nebylo dostatečně zkoordinováno.

Myslím si, že tohle musí být lépe zorchestrováno – ta sdělení, která je potřeba říkat, která jsou v souladu s tím, co děláme, ale která jsou současně marketingově atraktivní. Takhle to dělají všichni a je to standardní.

Piráti ve středu?

Napsal jste na sociálních sítích, že vám nevyšla sázka na středovost. Měli by se Piráti víc politicky vyhranit?

Mně se dlouhodobě ta středovost úplně nelíbí a nejsem. Jak říkají klasici politického marketingu: ve středu není nic, všechno je na okrajích. Což, konec konců, je trošku vidět i na výsledcích voleb, které vlastně preferovaly extrémy.

Vždycky ten, kdo je nejextrémnější, tak vlastně má nejvíc hlasů. Neříkám, že máme být extrémní. Ale myslím si, že nějaké jednoznačnější ideové vymezení by nám slušelo. Přičemž to nemusí znamenat, že to má být na nějaké pravolevé ose, ale spíše jasně v tématech. Namísto toho jsme ve středu.

Takže říct si, jaké máme v tomto důležitém tématu postoje. Proto a proto. Stanovit si prioritní témata, která jsou zásadní a důležitá. A v nich opravdu formulovat, opakovat jasné postoje.

Dává vám smysl, že vedení strany dál trvá na svém kandidátovi na eurokomisaře Marcelu Kolajovi, i když byl vykroužkovaný ve volbách?

Přiznám se, že tady nemám úplně jasný názor. Je to otázka vládních a mezivládních, koaličních dohod. Předpokládám, že každá strana má mít nějakého kandidáta. Otázka je, jaká je jeho síla to prosadit. Ta situace samozřejmě není dobrá, to máte pravdu.

Já nic netvrdím, já se vám jenom ptám na váš postoj.

Myslím si, že teď je potřeba to takhle dokončit a dokončit jednání o eurokomisaři, což je věc této vládní koalice.