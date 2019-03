Omezení na Hlávkově mostu a na mostu Legií v Praze. Technická zpráva pusuzuje jejich stav

Pražská Technická správa komunikací (TSK) v sobotu ráno zahájí další zatěžovací zkoušky Hlávkova mostu, tentokrát na jeho starší obloukové části přes Vltavu a ostrov Štvanice. Současně bude firma pokračovat v diagnostických pracích na mostě Legií. Provoz aut a tramvají na obou mostech bude proto o víkendu omezen. Důvodem diagnostiky mostů je jejich špatný stav a plánované rekonstrukce. Praha 10:57 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odborníci provádějí diagnostiku pražského Hlávkova mostu | Zdroj: Technická správa komunikací Praha

Starší část Hlávkova mostu je kvůli pracím uzavřena do nedělního večera ve směru z Holešovic, auta proto budou jezdit obousměrně ve dvou pruzích přilehlé části mostu. Tramvajová linka 14 bude most objíždět přes náměstí Republiky a Štefánikův most.

Uzavřen je ale i nájezd na most od nábřeží Kapitána Jaroše, přičemž objízdná trasa je vytyčena přes nábřeží Kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží a ulice Argentinská, U Topíren a Za Viaduktem na nábřeží Kapitána Jaroše.

Právě jsme začali statickou zatěžovací zkoušku Hlávkova mostu. Celkem jeho starou část zatížíme na 400 tun. Máme zde 10 nákladních automobilů a každý váží 40 tun. Testovat budeme až do nedělní noci.

Most Legií tramvaje linek 9, 22 a 23 objíždí v sobotu a místo nich budou po kolejích jezdit auta ve směru od Národního divadla. V opačném směru se práce automobilového provozu nedotknou, přes most se bez problémů dostanou i pěší. V neděli se tramvaje na most vrátí, spolu s nimi po kolejích budou ale jezdit i auta.

Původní konstrukce Hlávkova mostu je z roku 1914 a v 60. letech k ní byla přistavěna nová. Jeho diagnostika začala loni v létě, v uplynulých měsících se uskutečnily dynamické testy a odborníci zároveň pracují i na jeho stavebně-historickém průzkumu. Oprava mostu by mohla začít do dvou let.

O víkendu 30. a 31. března čeká most Legií geologický vrt do jedné z jeho opěr. Pokračují tak diagnostické práce, které jsme zahájili loni. Tramvaje v sobotu přes most neprojedou a auta ve směru od Národního divadla projedou jen po kolejích.

Loni v létě začala TSK i s diagnostikou mostu Legií a v listopadu tam provedla s pomocí šesti naložených aut zatěžovací zkoušky. Nyní čeká most geologický vrt do jedné z jeho opěr.

Data z diagnostiky pro TSK zpracovávají odborníci z Kloknerova ústavu při ČVUT, finální dokument by podle dřívějších informací měl být hotov v polovině roku. Správa komunikací ho potřebuje pro přípravu projektu rekonstrukce mostu, která by mohla začít příští rok.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé.

Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, jehož rekonstrukce má začít letos opravami některých částí. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá i diagnostiku Barrandovského nebo Lanového mostu na Jižní spojce.