K povinnému očkování zatím přistoupit nechceme, pomohlo by nám sebetrasování, říká Svrčinová

Epidemie koronaviru v Česku sílí. V nemocnicích je momentálně přes 3700 lidí a počty nakažených se blíží situaci z ledna, kdy denně přibývalo kolem 15 tisíc pozitivně testovaných. V pondělí bude vláda v demisi probírat zpřísnění opatření. Těm, kteří nejsou očkovaní, by v budoucnu nemusel ke vstupu do restaurací nebo na kulturní akce stačit antigenní test. Pro Radiožurnál situaci rozvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Praha 9:53 15. listopadu 2021

Potvrzují počty nově nakažených lidí z víkendu trend sílící vlny epidemie koronaviru? Jaká jsou čísla za neděli?

Za neděli jsme diagnostikovali 5650 záchytů koronaviru. V populaci přetrvává růstový trend, ale co se týká relativní pozitivity indikovaných testů, tak se ten nárůst začíná mírně snižovat.

Vláda v pondělí večer, zřejmě i po konzultaci chystaného kabinetu, rozhodne o neuznávání antigenních testů a samotestů. Víte, od kdy by to rozhodnutí mělo platit?

To datum se ještě dolaďuje. Předpoklad je 29. listopadu.

Bude neuznávání antigenních testů stačit, nebo byste navrhovala ještě další opatření?

Je to další krok ke zpřísnění opatření. Přece jen antigenní testy jsou trochu problematické v tom, že se používají jako samotesty. I když jsou na tento typ používání schváleny, na provedení odběru velmi záleží. Bohužel, nezůstávají důkazy, že byly antigenní testy opravdu provedeny. Naproti tomu PCR test je přesnější, dokáže zachytit člověka ještě před prvními příznaky, kdežto antigenní testy jsou spolehlivé pouze u osob, které již vykazují klinické příznaky. PCR testy jsou o krok napřed.

Pokud nedojde ke stabilizaci situace a nezačnou klesat procenta pozitivity testů, tak budeme muset uvažovat o dalších opatřeních, jak jsme to měli naplánováno už někdy v srpnu.

AntiCovid tým budoucí vládní koalice ve svém víkendovém stanovisku vyzval ministerstvo zdravotnictví, aby neprosazovalo celoplošné povinné očkování a aby nešlo rakouskou cestu, kde od pondělí platí lockdown pro neočkované. Jste v kontaktu s AntiCovidem? Souhlasíte s jejich stanovisky?

Jsme v kontaktu a máme pravidelné páteční schůzky, kde projednáváme naše i jejich návrhy. Ta stanoviska nicméně nejsou příliš rozdílná. Povinné očkování, pokud se nebude zvládat epidemie, je jednou z možností. Zatím ale k takovému kroku nechceme přistoupit.

V Česku týdně přibývá průměrně skoro 700 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Mezi školáky je toto incidenční číslo mnohem vyšší. Nepomohlo by, kromě plošného testování, kdyby hygienici posílali do karantény celé třídy, a nejen jednotlivce?

Nemyslím si, že celá třída v karanténě je cestou. Spíše začínáme uvažovat o tom, že by se mohl zavádět systém „test and stay“, kdy, pokud je v nějaké třídě pozitivní žák, tak všichni jeho spolužáci se ráno otestují. Tady bychom ale trvali na testování zdravotnickým personálem, což by mohlo v některých regionech činit problémy, a děti by zůstávaly ve škole. Pokud by bylo nějaké dítě pozitivní, šlo by domů. O tomto ale zatím vedeme pouze úvahy.

Kolik teď hygienám chybí lidí na trasování? Co by podle vás pomohlo ke zlepšení situace?

Hygienici jsou nemocní tak jako všichni ostatní. Někteří jsou v karanténě. Počítali jsme s pomocí externích call center, kde teď nastupují nové směny. Situace se tak snad začíná stabilizovat. Je taky podepsaná dohoda s Policií České republiky, s Hasičským záchranným sborem České republiky, trasuje pro nás i Armáda České republiky. Trasovačů přibývá.

V současné chvíli nás nejvíce trápí aktivity jako „blokujte čísla hygien“ a taky to, že se nemůžeme dovolat. Dovoláme se zhruba jen 60 procentům lidí, na které máme čísla z odběrových míst. Buďto nám telefony nezvedají, nebo zadají při vyplňování dotazníku falešné číslo. Hodně by nám pomohlo, kdybychom se dovolali hned na první pokus. Práci by nám také dost urychlilo vyplňování samotrasovacích formulářů jak ze strany pozitivních osob, tak ze strany kontaktních osob.