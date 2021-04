Hlavní hygienička je po hospitalizaci zpět v práci. ‚Sedí tu vedle mě,‘ napsal ministr Arenberger

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová je po hospitalizaci znovu v práci. Na dotaz serveru iROZHLAS.cz to uvedl nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Resort dosud zdravotní stav Svrčinové odmítal komentovat. Hygieničku minulé úterý převezla sanitka do nemocnice poté, co zkolabovala při jednání vlády, jak uvedly Seznam Zprávy.

Praha 20:28 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít