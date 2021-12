Do barů a restaurací se chystáme, diskotéky bez stolů nemají omezenou kapacitu, říká Svrčinová

Pro pořádání večírků platí letos na Silvestra přísnější pravidla. Na veřejné i soukromé akce může přijít maximálně 50 lidí, v restauracích nebo tanečních klubech pak u jednoho stolu smí sedět nejvíce čtyři lidé. Výjimku mají ti, kteří spolu žijí v jedné domácnosti. Více řekla v ranním interview Radiožurnálu hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Rozhovor Praha 11:07 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapacita běžného provozu diskoték není omezena, pokud nemá místa k sezení (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dá se říct, o kolik je teď v Česku vyšší riziko nákazy kvůli nové variantě koronaviru omikron?

Nová varianta omikron má znatelně vyšší šíření. Je to podle předběžných dat dva až třikrát rychlejší než u varianty delta. Takže opravdu ta rychlost šíření je poměrně vysoká.

Lidé plánují slavit silvestr v barech, hospodách nebo restauracích. Chystáte nějaké přísnější kontroly těchto míst?

Vzhledem k tomu, že je normální pracovní den, tak kolegové z krajských hygienických stanic samozřejmě kontrolní činnost provádět budou podle svých možností. Pravděpodobně, pokud se domluví s Policií ČR, budou kontrolovat i večer. Některé kraje jsou na to nachystané, některé budou vzhledem k většímu počtu případů spíše trasovat. Záleží to na té lokální situaci.

Já jsem psala dopis panu policejnímu prezidentovi, aby tam byla součinnost, aby zařízení, která budou kontrolována, byla vytipována ve spolupráci policie a orgánů ochrany veřejného zdraví, tedy krajských hygienických stanic.

Setkali jste se s tím, že by třeba některé kluby a diskotéky bez míst k sezení chtěly pravidlo o 50 lidech na akcích obcházet? Třeba když akci prostě nenazvou silvestrovský nebo novoroční večírek, oslava, ale prostě běžně normálně otevřou. Jaká pravidla pak v klubech, diskotékách platí?

Tak ty kluby a diskotéky jsou zařízení, kde jsme samozřejmě ty problémy zjišťovali poměrně během celého roku. V této chvíli to hlášení nemám, protože opravdu je to na místní znalosti, protože definice těchto zařízení je ve své podstatě jen tím, že se tam tančí, že je to celoroční provoz a že jaksi to slouží jako tento klub. Takže hlášení v poslední době zatím nemám, protože je přece jen mezivánoční období a většina zaměstnanců krajských hygienických stanic jsou ženy a ve své podstatě skoro celý rok nečerpaly dovolenou, takže bohužel.

Jaká pravidla tam tedy platí? Může být diskotéka plná lidí?

Tak diskotéka je zařízení, kde samozřejmě pokud se tam bude pořádat večírek, platí tam stejné regulace.

Jinak v těch běžných provozech je tam omezený vstup zejména pro osoby, které prokáží svoji tzv. bezinfekčnost, i když ona to ve skutečnosti bezinfekčnost není. Tam platí stejná pravidla jako pro vstup do ostatních zařízení. A vzhledem k tomu, že většinou tam nejsou stoly, tak kapacita není v tuto chvíli nějak omezena, protože u těchto zařízení se většinou vyskytuje pouze bar, kde se nalézají nápoje, a zbytek provozuje většinou bez sedaček pro hosty.

Pojďme se ještě vrátit k Vánocům. Projevily se už nějak sváteční návštěvy na tom počtu nově nakažených? Mají kvůli nim teď hygienici více práce? Daří se jim trasovat?

Trasovat se daří. Počet těch nakažených byl největší v úterý. Ta čísla nedosahují těch hodnot, která byla v tom předvánočním období a je to možná dáno i trošku tím, že přece jen lidé, když jsou v mezi vánočním období, tak se jim nechce jít k lékaři. Nejsou všechny ordinace otevřené, takže i počet těch vzorků byl v tomto týdnu, který bereme jako mezisváteční, nižší než v běžném týdnu.

Ministr zdravotnictví i šéf lékařských statistiků očekávají ve druhé polovině ledna masivní příchod nakažlivé varianty omikron. Chystají se nějaká nová omezení? Protože, jak víme, lidé budou jezdit o jarních prázdninách na hory. Chystají se tam i školní lyžařské kurzy. Na co se připravit?

No tak musíme se připravit zejména na to, že každý bychom měli chránit svoje zdraví, takže zvážit opravdu naše aktivity. Ten nástup opravdu očekáváme do těch dvou, tří týdnů. Probíhalo to tak i v okolních státech nebo v Anglii, ve Francii, v Dánsku, v Holandsku.

A nějaká omezení ze strany státu? Na co se mají organizátoři a rodiny připravit?

Již teď, pokud jedete na hory, tak musíte splňovat všeobecná pravidla bezinfekčnosti. A samozřejmě i v restauracích a hotelech po vás budou tyto doklady chtít a uvidíme, jak se situace s tím omikronem opravdu vyvine. Samozřejmě, že v hlavě už nějaká opatření máme, ale konkrétní to, co bude nachystáno, vám v tuto chvíli opravdu sdělit nemohu. To si vyhradilo jednání vlády, kdy se přijímají opatření a teprve po jednání vlády se ohlašuje, jaká opatření tedy budou. Jedním z nich je plánované testování ve školách dvakrát týdně, které začne už třetího ledna a poté by se k tomu měly připojit i firmy.