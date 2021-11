‚Výjimky prostě žádné nejsou.‘ Hlavní hygienička odmítá, aby pozitivní prezident přijímal návštěvy

Pražský hrad oznámil, že Miloš Zeman v neděli přijme Petra Fialu, aby ho jmenoval premiérem. Prezidentovi přitom ve čtvrtek vyšel pozitivní PCR test na koronavirus. Podle platných opatření by nyní u něj měla následovat dvoutýdenní karanténa. Jak by musela kancelář schůzku zorganizovat, aby proběhla z epidemiologického hlediska v pořádku? Radiožurnál se zeptal hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. Rozhovor Praha 13:59 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička. Pavla Svrčinová. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak je možné osobně jmenovat premiéra, když povinná izolace člověka s pozitivním testem je minimálně 14 dní?

Jak je to možné, vám neřeknu. Ale musím jenom potvrdit, že podle metodického pokynu, který byl vydáván 19. října letošního roku, která instruovala krajské hygienické stanice a v souladu s postojem a doporučením Evropské agentury pro infekční onemocnění a Světové zdravotnické organizace (WHO), je izolace i u bezpříznakových osob nařizována na minimálně 14 dní od doby zjištění pozitivního testu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se hlavní hygienička Svrčinová staví k plánované schůzce Zemana s Fialou? Poslechněte si záznam rozhovoru

Hradní kancelář zmínila, že dodrží všechna opatření. Umíte si představit, co chce udělat?

Opravdu si to neumím představit. Nediskutovali se mnou o tom. Já jsem s panem kancléřem mluvila asi před čtvrt hodinou. A opakovala jsem mu, že stále platí tento metodický pokyn, kdy se musí dodržovat pravidla izolace. Izolaci ukončuje ošetřující lékař, který stanoví i podmínky, jaké musí ten člověk dodržovat při ukončování izolace.

V případě, že je pacient hospitalizován, tak v propouštěcí zprávě má napsáno, jaká má dodržovat pravidla.

A popisoval hradní kancléře detaily, podle kterých to chtějí udělat?

Ne, ne, o tom jsme se vůbec nebavili.

Tak tedy za jakých pravidel jde dostat nějakou výjimku, která by umožnila podobné narušení izolace? Je to vůbec možné?

Není to možné, protože tam rozhoduje ošetřující lékař a od nás jde metodický pokyn minimálně 14 dní. Výjimky prostě žádné nejsou.

Předsedu ODS Petra Fialu a poslance Pavla Blažka přijal Miloš Zeman v Lánech 22. září 2021 | Foto: Jiří Ovčáček | Zdroj: Pražský hrad

Proto se vás musím zeptat: Nebude podle vás mít takový příklad negativní vliv na dodržování protiepidemických pravidel? Není to špatný příklad?

Pokud by došlo k takové výjimce, já věřím tomu, že k tomu nedojde, tak samozřejmě by se občané oprávněně ptali, proč oni mají jiná pravidla než někdo jiný. A ta pravidla musí platit pro všechny úplně stejně.