Než jsme soutěž vypsali, nikdo nevěděl, že je hala hlavního nádraží památka, tvrdí Správa železnic

Vítězný návrh na proměnu Hlavního nádraží v Praze vzbudil začátkem týdne rozruch. Část odbavovací haly by se kvůli němu musela zbourat. Debatu následně rozetlo ministerstvo kultury, když oznámilo, že celá nádražní budova je kulturní památkou. A tudíž není vítězný návrh realizovatelný.

Správa železnic se ale hájí tím, že před vypsáním soutěže, která začínala loni na jaře, vše konzultovala s Národním památkovým ústavem a odborem památkové péče magistrátu. A budova, které se od postavení v 70. letech minulého století říká nová odbavovací hala, nebyla podle nich zapsaná ani v ústředním seznamu kulturních památek.

„V době zadání, vypsání a samotném průběhu soutěžního dialogu jsme pracovali s faktem, že nová odbavovací hala není zapsanou památkou,“ popsala pro iROZHLAS.cz mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Názorná ukázka průchodu rekonstruovaným parkem a vstupním prostorem haly od ulice Jeruzalémská.

⚫️ Ústředním motivem je spojení parku, předprostoru haly a Fantovy budovy. Pomáhá v tom i žulová dlažba, která je i dnes výrazným prvkem celého nádraží a v návrhu získává na… pic.twitter.com/IsIhL61kTX — Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (@iprpraha) November 28, 2023

Stanovisko ministerstva kultury se podle ní objevilo až ve druhé polovině soutěže. Resort v červenci odpovídal na dotaz podle infozákona, zda je nová odbavovací hala památkou. A rozhodl, že je.

„Nová odbavovací hala železniční stanice Praha-Hlavní nádraží dle drážního úřadu není samostatnou stavbou, nýbrž je provozně, funkčně a technicky spojena s budovou Hlavního nádraží Praha jako její přístavba, a tedy je nedílnou součástí,“ zdůvodnilo rozhodnutí ministerstvo. Tedy, že odbavovací prostor je součástí komplexu se secesní Fantovou budovou a halou, která zastřešuje nástupiště.

,Problematický koncept‘

Také podle památkářů se před vypsáním soutěže nevědělo, že jde o kulturní památku. Proto dokonce žádali, aby novou odbavovací halu ministerstvo za památku prohlásilo.

„Ministerstvo kultury vydalo stanovisko, že na základě nově vydaného metodického pokynu k rozsahu kulturních památek je třeba na odbavovací halu nahlížet jako na součást kulturní památky železniční stanice Praha-Hlavní nádraží, a tudíž návrh vyhodnotil jako nedůvodný,“ popsala pro iROZHLAS.cz Blanka Černá, mluvčí památkářů, kteří tuto informaci poslali dál.

Zároveň ale dodávají, že vítězný koncept označili již dříve za problematický. „Představuje neakceptovatelný zásah do architektonické podstaty odbavovací haly a současně také razantní změnu dotčeného veřejného prostranství v rámci památkově chráněného území,“ uvedla Černá.

„Budova nové odbavovací haly hlavního nádraží patří mezi mimořádné stavby československé poválečné architektury,“ zdůraznila mluvčí památkářů. „Hala představuje výraznou realizaci v duchu hi-tech, má originální rukopis, velkorysou konstrukci a přirozeně se začleňuje do historického prostředí města,“ přiblížila Černá.

Odbavovací hala pražského hlavního nádraží se stavěla v 70. letech minulého století | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Případná demolice velké části haly je navíc podle Klubu Za starou Prahu nepochopitelná i z toho důvodu, že byla před více než deseti lety za 1,2 miliardy korun zrekonstruována.

„Nový projekt je v rozporu s nádražím, nejde to postavit. Soutěž se nepovedla. Selhali ti, co to zadávali. Jakmile by se řeklo, že to není chráněno v rámci nádraží, tak to okamžitě navrhneme jako samostatnou památku. Je to významná architektura,“ míní Richard Biegel, předseda Klubu Za starou Prahu, který doufá, že se hala nakonec spíše opraví.

Co bude dál?

Co bude s projektem dál, Správa železnic řeší. Stavbě nové podoby hlavního nádraží by musel dát po vyjádření památkářů razítko odbor památkové péče magistrátu. Jestliže by ale proti tomu někdo podal rozklad, rozhodovalo by ministerstvo kultury. To zároveň zdůraznilo, že verdikt resortu nyní nelze předjímat.

Variantou také může být, že by správa ministerstvo požádala o odejmutí památkové ochrany. K tomu by ale musely vést mimořádně závažné důvody.

„Obecně v rámci obnovy kulturní památky, i v případě, že jde o zásah do její hmotné podstaty, nebývá zvykem, aby bylo rušeno její prohlášení kulturní památkou,“ upozornila mluvčí ministerstva kultury Awwadová.

Mimořádnými důvody je například situace, kdy není možné památku zachovat pro její rozsáhlé poškození přírodními živly, nebo je možné ji zachovat, ale vyžadovalo by to úpravy, které znamenají ztrátu její hodnoty. Mezi důvody není havarijní stav, který způsobil majitel špatnou péčí.

Správa železnic ale upozornila, že projekt se ještě bude měnit. „Proces zpracování architektonické studie nám umožňuje projekt dále modelovat podle vývoje situace a jednání už probíhají,“ uvedla její mluvčí Nela Eberl Friebová.

Porovnání některých vizualizací vítězného týmu a současné podoby lokality: pic.twitter.com/ELFmc5pJMh — Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (@iprpraha) November 27, 2023

Proměna hlavního nádraží je projektem Správy železnic, Prahy a dopravního podniku. Pod Správu železnic spadá nádražní budova, pod Prahu zase úpravy parku a tramvajová trať. Redakce proto žádala o vyjádření i magistrát. Mluvčí Tadeáš Provazník ale nechal dotazy, jestli Praha o památkové ochraně věděla, bez odpovědi. „Jde o projekt Správy železnic,“ vzkázal.

Nicméně už v pondělí dostal primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) na sociální síti X dotaz, zda nová odbavovací hala není pod památkovou ochranou. „Nová odbavovací hala nikoliv,“ odpověděl tehdy Hřib.

Podobný problém řeší Správa železnic i u železničního mostu na pražské Výtoni. Ten je sice kulturní památkou, ale také jemu hrozí zbourání, protože Správa železnic uspořádala soutěž na jeho novou podobu. Ministerstvo kultury nicméně odmítlo památkovou ochranu odejmout. Spor o to, zda ho opravit, nebo ne, se táhne už déle než pět let.

Představujeme vám vítěznou podobu odbavovací haly hlavního vlakového nádraží a jejího okolí! Jak se vám líbí? ☺️

(1/7) pic.twitter.com/Hvg3ysfOfU — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 27, 2023

Vítězové z Kodaně

V mezinárodní soutěži na přeměnu hlavního nádraží a jeho okolí uspěl návrh kodaňského studia Henning Larsen Architects. Dominantním prvkem návrhu je velká dřevěná konstrukce, která se má klenout nad novou odbavovací halou. Zároveň má zmizet část haly, zachována má být část pod magistrálou.

Petice proti návrhu získala od úterý téměř 3500 podpisů. Přeměna nádraží a přilehlého parku by měla začít v roce 2028 a celý projekt vyjde podle odhadu asi na dvě miliardy korun.

Na druhém místě se v soutěži umístil tým barcelonských studií Miralles Tagliabue EMBT a OCA architects, třetí skončilo konsorcium českého studia re:architekti, italského ateliéru baukuh studio associato a italského studia Yellow Office. Návrh třetího týmu počítal se zachováním haly bez větších zásahů.

Na druhém místě se v soutěži umístil tým barcelonských studií Miralles Tagliabue EMBT a OCA architects | Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy