Hlídka spoutala a zadržela dceru zastavené řidičky. 'Postupovala správně,' uzavřela incident policie

Zadržení a spoutání spolujezdkyně při běžné silniční kontrole bylo v pořádku a nikdo potrestán nebude. Jihomoravská policie po čtyřech měsících ukončila vyšetřování červnového incidentu při silniční kontrole advokátky Pavly Hrtoňové. Skončila odvozem její dcery v poutech na policejní stanici kvůli tomu, že dívka odmítla ukázat občanský průkaz. Policie začala případ vyšetřovat poté, co na něj upozornil server iROZHLAS.cz. Brno 6:00 26. listopadu 2017

„Odbor vnitřní kontroly nezjistil v postupu policistů pochybení. Na základě dostupných a zjištěných informací bylo tedy v rámci pravomocí kontrolního orgánu, Odboru vnitřní kontroly, rozhodnuto o ukončení šetření,“ řekl serveru iROZHLAS.cz mluvčí jihomoravského krajského policejního ředitelství Pavel Šváb.

Hrtoňovou s dcerou zastavila hlídka 13. června v Brně - Králově Poli. Jeden z policistů řidičce oznámil, že se dopustila přestupku. Advokátka trvala na tom, že nic neudělala a požadovala, aby policista uvedl právní kvalifikaci přestupku. Toho však podle Hrtoňové nebyl schopen. Požádala proto, aby se přestupek projednal ve správním řízení.

Když vše sepsal, chtěl fotit Hrtoňovou i její auto, jak popsala žena. To ale odmítla a zeptala se, na základě jaké právní kvalifikace tak hodlá činit. „Odvětil mi, že si všechny paragrafy nemůže pamatovat,“ vylíčila v červenci Hrtoňová.

Dcera se odmítla legitimovat

Snímek pořízený Evou Hrtoňovou, na němž již její dcera sedí v policejním voze s pouty na rukách. | Foto: Eva Hrtoňová

Na to pak policista podle ní překročil své pravomoci: přistoupil k její dceři a chtěl ji legitimovat. Když odmítla s tím, že k tomu nevidí důvod a chvíli se dohadovali, policista přivedl kolegu a násilně - jak tvrdí řidička - dívku vtlačili do policejního auta a nasadili jí pouta.

Dívku odvezli na stanici, kde k ní Hrtoňovou odmítli pustit, i když byla její právní zástupkyní. Když se dívka i nadále odmítala legitimovat, jeden z policistů z její kabelky vytáhl peněženku, vzal si občanský průkaz, opsal si z něj údaje a pustil ji bez protokolu, ačkoliv se ho Hrtoňová podle svého tvrzení dožadovala.

K LEGITIMACI MUSÍ BÝT DŮVOD Server iROZHLAS.cz se zeptal Jindřicha Komárka z policejní akademie, kdy mohou policisté požádat o předložení občanského průkazu. Policisté mají právo požádat o prokázání totožnosti, pokud k tomu mají důvod. Například při využití §42 zákona o policii ČR v případě zastavení dopravního prostředku. Nicméně existují i další oprávněné důvody. Zejména při pátrání po osobách, které nenastoupily do výkonu trestu odnětí svobody, na které byl vydán příkaz k zatčení atd. Nejsou neobvyklé případy, kdy policisté při běžné dopravní kontrole zadrží osobu například hledanou Interpolem na druhé straně světa. Právo policisty požadovat totožnost by ale nemělo být zneužíváno. Proto je toto oprávnění upraveno v §63 zákona o Policii České republiky. Jedná se o taxativní výčet, ke kterému je třeba ještě připočítat povinnost policisty chovat se iniciativně §10, zdvořile §9 a rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti. Na druhé straně občan má povinnost v zákonem stanovených případech policistovi vyhovět. V případě, že občan je přesvědčen, že dochází k poškozování jeho práv, může postup policisty nahrávat a doporučuji tento záznam předat jeho nadřízenému. Policista je oprávněn nahrávat průběh služebního úkonu/zákroku a to i vlastním mobilem.

Advokátka v červenci uvedla, že proti postupu hlídky podala stížnost. Podle policie tak však nakonec neučinila. „Na odbor vnitřní kontroly se dostavila jedna z účastnic incidentu s tím, že se nejdříve seznámí se přestupkovým spisem a posléze zváží podání stížnosti. K samotné věci se nevyjádřila. Podle aktuální informace do tohoto data žádná stížnost na postup či chování policistů podána nebyla,“ uvedl policejní mluvčí Šváb.

Hrtoňová skutečně stížnost nepodala. Bylo by to podle ní totiž zbytečné, protože policie sama incident začala prošetřovat. „To řízení začalo z moci úřední, takže jsme to nechali a vyžádali si spis,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

'Výsledek mě překvapil'

„Výsledek mě trošku překvapil. Je zvláštní, že neshledali provinění v tom, že se s dcerou nesepsal žádný protokol. Mě k ní jako jejího právního zástupce nepustili s tím, že neprováděli žádné úkony, a tak na právního zástupce nemá nárok. Seděla tam s pouty na rukou a mně připadá trochu zvláštní, že s ní nebyl sepsán protokol, když byla omezena na osobní svobodě,“ diví se řidička.

Ve spisu zaslaném policií podle ní sice několik protokolů je, advokátka je ale přesvědčena, že byly sepsány dodatečně. „Dole, kde měl být dceřin podpis, je napsáno, že jí to nemohli dát podepsat, protože odešla,“ popsala.

Hrtoňová proto chystá další kroky. „Proti rozhodnutí budu samozřejmě brojit a budu muset podat stížnost i na orgány, které to prošetřovaly. Nezodpověděly otázku, proč nebyl sepsán protokol. Toto je zjevné pochybení,“ je přesvědčena.

Byla agresivní?

Pouta a zadržení dcery podle Hrtoňové policisté zdůvodňují její agresivitou. „Proč ji potom tedy následně propustili? Pokud byla agresivní, měli ji obvinit z napadení veřejného činitele. K ničemu takovému ale nedošlo,“ upozorňuje Hrtoňová. Na policisty se chystá podat trestní oznámení.

Jak již v červenci serveru iROZHLAS.cz řekl Jindřich Komárek z Katedry policejních činností Policejní akademie v Praze, incident nepůjde důkladně vyšetřit, protože není zaznamenán a neexistují ani žádní svědkové.

Komárek v obecné rovině upozornil, že policie nemůže lidi legitimovat bezdůvodně, musí mít vždy opodstatněný důvod.