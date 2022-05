Česko chce urychlit stavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Klíčový může být rok 2050

Ministerstvo průmyslu hledá cesty, jak urychlit přípravu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Česko by tak mohlo vyhovět požadavkům navrhované evropské taxonomie, která počítá s jádrem jako čistým zdrojem. Podle ní by státy s jadernými elektrárnami měly mít úložiště v provozu už v roce 2050. Vlády přitom dosud počítaly s tím, že budou mít ještě 15 let navíc.

