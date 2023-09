Bývalá židovská čtvrť v Hluboké nad Vltavou, kterou chtěl developer přestavět, se stala kulturní památkou

Na seznam jihočeských kulturních památek přibyla bývalá židovská čtvrť v Hluboké nad Vltavou. Komplex budov patří k nejstarším zástavbám ve městě. Ministerstvo kultury tak vyhovělo žádosti místního spolku Hluboká – Zámostí. Některé objekty v lokalitě, včetně barokního domu, vlastní soukromý developer, který na místě plánoval výstavbu bytů. Hluboká nad Vltavou 7:36 7. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část bývalé židovské čtvrti v Hluboké nad Vltavou | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Přímo u silnice vedoucí do centra Hluboké nad Vltavou se nachází komplex bývalé místní židovské čtvrti. Její podstatná část teď získala statut kulturní památky. Týká se to třeba i někdejší výrobny masných lahůdek, která je už několik let zavřená.

„Zcela mimořádný význam má zástavba jako celek z hlediska urbanistického. Při dálkových pohledech na město a zámek zaujímá dotčený soubor výsadní postavení a vytváří dnes už nezaměnitelnou siluetu příjezdové cesty, jak je patrné na mnoha vedutách nebo historických snímcích,“ píše se v rozhodnutí ministerstva kultury.

Podobně hodnotu zástavby vnímá architekt a městský zastupitel Martin Veber ze spolku Hluboká – Zámostí. Rozhodnutí ministerstva vítá, ale za vítězství ho označovat nechce.

„V našem případě je důležité pochopit, že nemůžeme vyhrát, nebo prohrát. Tady musí být dialog, určitá osvěta, aby lidé vnímali, že ty střípky památek, které na Hluboké zůstávají, je potřeba si opečovávat. Všechno je to spojeno s naší historií a všichni v tom musíme cítit ty kořeny,“ komentuje.

Vedení hlubocké radnice stanovisko respektuje. Žádná z budov v židovské čtvrti není součástí městského majetku.

Podle starosty Tomáše Jirsy je ale škoda, že si odborníci hodnotu lokality uvědomili až teď. „Ty baráky jsou zanedbané, vevnitř naprosto zničené, vybydlené. Léta tam byla výrobna vepřových lahůdek, což v židovské čtvrti nikomu nevadilo, a najednou je to nejcennější věc na Hluboké... Ale já to respektuji, je to rozhodnutí památkářů,“ popisuje.

Společnost VAV Development část budov zakoupila v roce 2020. Její jednatel Karel Vácha pouze řekl, že proti rozhodnutí ministerstva podá rozklad a po dobu přezkumu se k věci nebude vyjadřovat.

Cílem firmy ale nebylo domy kompletně srovnat se zemí, jak už dříve uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas. „V každém případě jsme vždy uvažovali o tom, že ten ráz a objem stavební hmoty budeme chtít zachovat,“ připomněl tehdy.

Statut kulturní památky mimo jiné získala i bývalá synagoga, která je dnes majetkem Československé církve husitské.