Hluboké bazény se slanou vodou i ‚výtvarno‘ od Síse. V pražské zoo začala stavba Arktidy

V pražské zoo vyroste Arktida – za zhruba tři čtvrtě miliardy korun se postaví do roku 2029 nový domov pro lední medvědy a tuleně se dvěma výběhy, čtyřmi bazény a návštěvnickým zázemím. V sobotu byl slavnostně položený základní kámen. „Ve chvíli, kdy stavíme takovou expozici, tak se počítá s tím, že tam bude probíhat chov ledních medvědů, čili že tam budou mláďata," říká pro Radiožurnál ředitel zahrady Miroslav Bobek. Praha 17:34 29. března 2025

Proč se bude Arktida stavět?

V Zoo Praha chováme lední medvědy už od třicátých let, v jejich chovu dosáhli naši předchůdci opravdu velkých úspěchů a my bychom samozřejmě na ten chov nechtěli rezignovat. Což bychom ale museli udělat, kdyby se nevybudovala nová expozice pro lední medvědy. Je to proto, že ta stará z třicátých let nevyhovuje jak prostorem, tak uspořádáním ani umístěním, protože kromě všeho jiného je orientována na jih a jihovýchod, takže tam neuvěřitelným způsobem praží slunce.

Proč jste se rozhodli do expozice Arktida začlenit i tuleně? Na kolik je odůvodnitelný ten rozsah expozice?

Existují nějaká pravidla pro chov ledních medvědů, která se samozřejmě mění, takže to nestavíme s tím, že v okamžiku, kdy to budeme otevírat, tak to už bude zastaralé. Čili rozsah ploch, velikost bazénů a to všechno, to je zásadní.

Pokud jde o tuleně, tak tam to mělo docela zajímavý vývoj, protože v první ideové představě jsme tuleně měli, pak ale probíhaly diskuze se zřizovatelem, kterým je hlavní město Praha, a abychom ušetřili, tak jsme je dali pryč. Pak probíhaly další diskuze, jestli vůbec tady lední medvědi mají být, a výsledkem bylo, že lední medvědi budou, a když už to stavíme, ať jsou tam i tuleni. Takže to nebylo jenom naše rozhodnutí, ale samozřejmě také zřizovatele. A já myslím, že bylo správné.

Co navíc ve srovnání s dosavadním výběhem z roku 1933 nabídne expozice Arktida?

Bude to v prostoru, kde je mikroklima nejlepší, jaké dokážeme v areálu Zoo Praha najít. Budou tam mnohem větší výběhy pro lední medvědy, bude jich víc, budou tam nesrovnatelně větší a hluboké bazény, možnost mít tam slanou vodu. Součástí toho bude taková podzemní továrna na úpravu vody.

Zajímavé to bude i návštěvnicky, protože tam bude pohled pod vodní hladinu, vlastně takový podzemní sál, kdy uvidí návštěvníci pod vodou jak lední medvědy, tak tuleně, uvidí i to, čemu v zoo říkáme výtvarno. Hlavním autorem je Petr Sís, který udělal knížku o slavném dobrodruhovi Janovi Eskymo Welzlovi. My jsme se rozhodli mít jako takový leitmotiv expozice právě příběh Eskymo Welzla.

Plánujete pořídit i medvědici?

Chov je koordinován v rámci celé Evropy a samozřejmě ve chvíli, kdy stavíme takovou expozici, tak se počítá, že tam bude probíhat chov ledních medvědů, čili že tam budou mláďata. Takže samice tam určitě také bude.

Mimochodem ti dva medvědí bratři, které teď máme ve staré expozici, tak jsou tam jenom díky tomu, že právě byla připravována, teď už probíhá stavba, té nové expozice Arktida. Jinak bychom žádné lední medvědy už do toho prostoru nejenom nechtěli, ale ani nedostali.

Jak se vlastně daří v Evropě a vůbec na světě odchovávat mláďata ledních medvědů v zoologických zahradách?

Vytvoření podmínek pro lední medvědy je věc složitá a hlavně drahá, takže spousta chovů ledních medvědů sice ještě nějak běží, ale je opravdu málo zoologických zahrad, která mohou nabídnout adekvátní zařízení. Čili budování pražské Arktidy určitě je významné nejen z hlediska Zoo Praha nebo z hlediska České republiky, ale i z hlediska společenství evropských zoologických zahrad,

A co bude s tím dosavadním pavilonem?

Tam dlouhodobě plánujeme expozici asijských medvědů, menšího druhu medvěda. Navíc musíme vytvořit nový výběh pro orangutany, protože bohužel ten výběh, který je součástí indonéské džungle, tak už vůbec nevyhovuje současným požadavkům.