Mišák, Slepičák, Guči a Maťo. Přečtěte si, jak fungovala skupina kolem radního Hlubučka

Oslovovali se přezdívkami, dosazovali lidi do vedení Pražského dopravního podniku a říkali si o milionové úplatky. Tak podle detektivů fungovala organizovaná skupina, kvůli níž ve středu zasahovali policisté mimo jiné na pražském magistrátu.

Radiožurnál získal zásadní policejní dokumenty, které fungování skupiny popisují.

V čele skupiny stál podle kriminalistů zlínský podnikatel Michal Redl. Zásadní roli měl hrát i již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Exkluzivně Praha 16:00 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magistrát hlavního města Prahy | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podnikatelé Michal Redl a Pavel Kos a dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. To jsou podle policejních dokumentů zakladatelé údajné organizované skupiny, kvůli níž ve středu zasahovali policisté na pražském magistrátu. Navzájem se podle detektivů oslovovali Mišák (Redl), Kosák (Kos) a Slepičák (Hlubuček).

Skupina v posledních zhruba dvou letech postupně dosazovala své lidi na zásadní pozice ve vedení pražského dopravního podniku. Následně dle policejních zjištění ovlivňovali průběh některých veřejných zakázek.

„Založili organizovanou zločineckou skupinu zaměřenou na trestnou činnost spočívající v dlouhodobém neoprávněném získávání peněžních prostředků od subjektů dodávajících DPP coby veřejnému zadavateli dodávky, služby a stavební práce, jejímž faktickým vedoucím se stal Michal Redl,“ stojí v dokumentech.

Filozofie Redla a spol. je, jak poznamenávají kriminalisté, velmi dobře shrnutá ve výroku jednoho ze členů, obviněného podnikatele Pavla Dovhomilji (označovaného jako Guči): „My nekecáme do toho, co se bude dělat, ale hlídáme si, kdo to bude dělat.“

Dosadit lidi a hlídat zakázky

Jak zmiňují policisté, hlavou celé organizace byl Redl. Zlínský podnikatel, který v minulosti spolupracoval s Radovanem Krejčířem. Kvůli pojistnému podvodu jej již dříve stíhala policie, ale státní zástupkyně následně stíhání přerušila a to kvůli Redlově údajné duševní nemoci. Ta se u něj projevila až po zahájení stíhání.

Kriminalisté vyšetřující současné Redlovy aktivity jsou k ní skeptičtí. Argumentují mimo jiné tím, jak aktivně Redl vystupoval, účastnil se přepočítávání vydělaných peněz a absolvoval celé řady schůzek s „manažery, podnikateli i politiky“.

Redlovým blízkým spolupracovníkem byl v rámci celé skupiny podnikatel Pavel Kos. Jak připomínají kriminalisté, letos v březnu jej soud pravomocně odsoudil za krácení daní na pět let, kdy jako spolupachatel v řetězci firem způsobil státu škodu ve výši 135 milionů korun.

Ve STAN zaznívá volání po mimořádném sněmu. Opoziční ANO a SPD vyzvaly Rakušana k rezignaci Číst článek

Třetí důležitou postavou byl pak exradní Hlubuček. „Stěžejní a naprosto nezastupitelnou osobou pro prosazování zájmů organizované zločinecké skupiny vedené Michalem Redlem sehrál s využitím svých funkcí v Radě hlavního města Prahy a dozorčí radě dopravního podniku, a svého politického vlivu Petr Hlubuček,“ píší přímo kriminalisté.

Byl to totiž právě Hlubuček, který měl díky svému politickému postavení dostat ty správné lidi do dopravního podniku. A to se mu i podařilo. Skupině primárně šlo o pozici člena představenstva a ekonomického ředitele. Na tu se podařilo prosadit i přes nesouhlas radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) slovenského manažera Mateje Augustína (označovaného jako Maťo) - i toho policie obvinila. Scheinherr totiž nakonec pro Augustina hlasoval - celkem dostal 8 hlasů z 15 a prošel tak velmi těsně.

Hlubuček se zatím ke konkrétním obviněním veřejně nevyjádřil. Prostřednictvím svého advokáta Lukáše Trojana pouze požádal o dodržování presumpce neviny.

„Bohužel v současné době není možné publikovat detaily z usnesení o zahájení trestního stíhání. Takový postup by mohl mařit probíhající trestní řízení. Jsem však klientem zmocněn uvést, že popis jednání klienta obsažený v usneseni o zahájení trestního stíhání se skutečně diametrálně liší od toho, jak je klient a jeho role v kauze DP, na základě informací uniklých od médií, veřejně prezentována. Lze tedy jen apelovat, aby i v případě Ing. Hlubučka jako osoby veřejného zájmu byl respektován princip presumpce neviny,“ uvedl Hlubučkův obhájce Trojan.

Pokračování kauzy kolem Hlubučka: všechny zakázky pražského dopravního podniku čeká audit Číst článek

Své lidi nakonec skupina dosadila ještě na další místa. Vedoucím Jednotky informačních technologií v dopravním podniku se stal Luděk Šteffel - i ten je nyní v případu obviněný. Policie tvrdí, že spolu s dalšími obviněnými zasahoval do konkrétních zakázek, například souvisejících s provozem tramvají, tak aby z nich měla skupina provize.

Místo vedoucího právního oddělení zase obsadil Dalibor Kučera. Jeho úkolem bylo podle kriminalistů do budoucna změnit systém vymáhání pohledávek za nezaplacené pokuty. Dopravní podnik by měl smlouvy s několika exekutory, kteří by na oplátku za to posílali peníze Redlově skupině.

Posledním z obviněných členů skupiny je vedoucí odboru Technické správy objektů dopravního podniku Martin Vejsada. „Augustin, Šteffel, Vejsada a Kučera vykonávali své funkce nikoliv podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s povinnostmi, jež jsou jim uloženy zákonem,“ poznamenávají detektivové.

Konspirační byty

Detektivové mimo jiné zmiňují, že celá skupina si počínala opatrně. Ke schůzkám používali postupně dva byty v Praze. Na komunikaci si pořídili šifrované mobily, v konspiračních bytech úmyslně pouštěli nahlas televizi a nevyslovovali jména firem. Na bezpečnost dohlížel Redlův řidič Ivo Pitrman, který zařizoval prohlídky bytů i aut kvůli možným odposlechům.

U aut si členové dávali pozor i na to, kdo za nimi jezdí a zda je někdo nesleduje. Přinejmenším v jednom případě si pak nechali i jeden podezřelý vůz prolustrovat u policie. Pomohl jim s tím Karím Nemrah z pražské hospodářské kriminálky - brat jednoho z obviněných Zakaríi Nemraha. Zjistili, že auto patřilo ministerstvu vnitra.

Zastavil se i Redl

Redl udržoval historicky vztahy s politiky hnutí STAN a to nejen s Hlubučkem. Radiožurnál v minulosti upozornil na jeho blízký vztah s europoslancem Stanislavem Polčákem. Detektivové teď navíc zaznamenali, že s Redlem byl opakovaně v kontaktu i ministr školství Petr Gazdík. Potkali se třeba v roce 2016 na lyžích v Rakousku, kde byl Gazdík se svou rodinou a s Polčákem na dovolené. „Když jsem jezdil s panem Polčákem na lyže, tak jsem viděl, že se tam zastavil i pan Redl,“ uvedl Gazdík pro Radiožurnál. „Tehdy jsem ho ani pořádně neznal,“ dodal. Připustil, že tehdy byl v Alpách i podnikatel Kos.

Policisté zaznamenali několik telefonních hovorů mezi Gazdíkem a Redlem v průběhu loňského roku. Oba navíc měli podle policie použít mobil s kryptografickou ochranou. Jeden telefonát se týkal mediálního obrazu hnutí STAN a v dalším si Redl domlouval návštěvu u Gazdíka v Suché Lozi. „On se zastavil s kolegou Hlubučkem. Kolega Hlubuček chtěl vidět systém ekologické stability obce, který jsem budoval roky, tak jsem jim to ukázal,“ tvrdí ministr školství. „Pan Redl přijel s kolegou, tak ho nebudu vyhánět. Ukazoval jsem mu větrolamy a podobné věci,“ řekl Gazdík. Popřel, že by Redl měl vliv na chod hnutí STAN.

Dozimetr

V rámci takzvané akce Dozimetr zasahovali kriminalisté od středečního rána od rána asi na 40 místech v Praze, mimo jiné na magistrátu, v budovách dopravního podniku i Všeobecné zdravotní pojišťovny. Prováděli také prohlídky Hlubučkovy kanceláře a domu v pražských Lysolajích, kde je řadu let starostou.

Hlubuček opouští další funkce. Rezignuje na post náměstka primátora i pražského radního Číst článek

Žalobce Adam Borgula poté na webových stránkách Vrchního státního zastupitelství v Praze oznámil, že trestní stíhání se týká 11 osob a souvisí s hospodařením Dopravního podniku hlavního města Prahy. Další informace neuvedl.

Hnutí STAN ve středu večer pozastavilo Hlubučkovi členství. Vedení hnutí ve středu večer také vyzvalo, aby odstoupil z funkce náměstka primátora i dalších pozic, v nichž reprezentuje hnutí STAN. To Hlubuček ve čtvrtek ráno udělal – rezignoval na funkci radního i na členství v radě Pražského dopravního podniku.

Ten je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11 tisíc lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni na ně hlavní město dalo přes 15 miliard a v letošním roce je v rozpočtu vyčleněno zhruba 16,8 miliardy.