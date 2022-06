‚Klobouk dolů před Petrem, že to jakoby umlátil.‘ Jak měli Hlubuček a spol. obsazovat klíčové posty

Ekonomický ředitel, vedoucí informačně-technologické jednotky nebo šéf správy objektů. To jsou funkce v pražském dopravním podniku, které skupina kolem obviněného exnáměstka Petra Hlubučka podle detektivů obsadila loajálními lidmi.

Radiožurnál s pomocí policejních dokumentů popisuje, jak celý proces fungoval.

Zásadní bylo – podle policie – dosazení bývalého poradce slovenské vlády Mateje Augustína do představenstva pražského dopravního podniku (DPP). Praha 5:00 20. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hlubuček | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Jmenuje se Matej Augustín a říkali mu Maťo. Jeho prosazení do vedení pražského dopravního podniku bylo podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zásadním krokem k tomu, aby začala „organizovaná zločinecká skupina“ kolem exradního Petra Hlubučka a zlínského podnikatele Michala Redla, fungovat.

Ale popořadě: vraťme se do září 2019. V té době totiž Augustín poslal – podle detektivů – svůj životopis tehdejšímu náměstkovi pražského primátora Petru Hlubučkovi. Ten jej – opět podle kriminalistů – prosazoval navzdory nesouhlasnému postoji koaličních partnerů.

„Jsme přesvědčeni, že je to zkušený odborník z oboru dopravy, kterých opravdu není mnoho. Vítám, že je pan Augustín ze Slovenska, znamená to totiž, že není nijak napojen na české vlivové skupiny,“ vysvětloval Hlubuček serveru Zdopravy.cz, proč stojí o Augustínovo jmenování do představenstva pražského dopravního podniku.

V listopadu 2019 na jednání dozorčí rady dopravního podniku Hlubuček jeho jmenování poprvé navrhl. Vyšlo to ale až napotřetí. 18. prosince dostal 8 hlasů z 15 a o den později se stal pátým a posledním členem představenstva a ekonomickým ředitelem.

O kom z obviněných je v textu řeč? Michal Redl – zlínský podnikatel, který v minulosti spolupracoval s Radovanem Krejčířem. Kvůli pojistnému podvodu jej již dříve stíhala policie, ale státní zástupkyně následně stíhání přerušila a to kvůli Redlově údajné duševní nemoci. Ta se u něj projevila až po zahájení stíhání. Podle policejních dokumentů byl hlavou celé skupiny. Petr Hlubuček – politik z hnutí STAN. Exnáměstek pražského primátora Zdeňka Hřiba. Kriminalisté mu dávají za vinu účast na organizované skupině a přijetí úplatku. Jeho úkolem bylo podle kriminalistů protlačit do dopravního podniku lidi, kteří budou skupině umožňovat manipulace se zakázkami. Pavel Kos – podnikatel a Redlův blízký spolupracovník. Jak připomínají kriminalisté, letos v březnu jej soud pravomocně odsoudil za krácení daní na pět let, kdy jako spolupachatel v řetězci firem způsobil státu škodu ve výši 135 milionů korun. Detektivové ho viní z účasti na organizované zločinecké skupině. Pavel Dovhomilja – podnikatel v IT. Obviněný je z účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, a legalizace výnosů z trestné činnosti. Není zatím obviněn, v době policejního zátahu pobýval v Chorvatsku. Matej Augustín - manažer původem ze Slovenska. Člen představenstva dopravního podniku a ekonomický šéf. Redlova skupina ho podle kriminalistů cíleně dosadila do vedení městské společnosti, aby tam manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky. O peníze se s ním pak dělili. Policisté zatím Augustína stejně jako Dovhomilju neobvinili, protože pobývá na Slovensku. Luděk Šteffel - vedoucí Jednotky informačních technologií dopravního podniku. Policie tvrdí, že spolu o dalšími obviněnými zasahoval do konkrétních zakázek, tak aby z nich měla skupina peníze. Dalibor Kučera - vedoucí právního odboru dopravního podniku. Podle detektivů se s dalšími obviněnými snažil změnit systém vymáhání dluhů za nezaplacené pokuty. Exekutoři, kteří by se k vymáhání peněz dostali, měli za odměnu odvádět část peněz Redlově skupině. Martin Vejsada - vedoucí odboru Technické správy objektů dopravního podniku. Ostatním ve skupině podle policejních dokumentů hlásil, jaké budou zakázky. Slíbil také připravit smlouvu pro externí firmu na služby, které by zvládl Dopravní podnik zajistit sám.

Varianta B?

Postupem času se ale podle detektivů začalo Augustínovo chování Hlubučkovi a spol. vymykat z rukou. Sedmačtyřicetiletý Slovák třeba na jednání v říjnu 2021 vulgárně urazil členku představenstva a z jednání odešel. To přitahovalo zbytečnou pozornost.

Skupina kolem Hlubučka měla právě tento incident řešit v pražském bytě, který si pronajímal Redl, podle kriminalistů faktický šéf skupiny. Z odposlechů vyplývá, že počítali i s možností konce ekonomického ředitele. „Připravujeme se na alternativu, že by všichni byli pro odvolání toho Augustína,“ odposlechli loni v listopadu detektivové exradního Hlubučka.

„To si řekneme upřímně, jako my tady nejsme... přátelství je jedna věc, ale druhá věc je..,“ pokračoval Hlubuček a podnikatel Redl jeho myšlenku dokončil: „Nesmí nás to ohrozit.“

Během následujícího dne měli – podle informací v policejních dokumentech – členové skupiny s Augustínem pohovor. Připomněli mu mimo jiné období, kdy se ho snažili do funkcí v dopravním podniku dosadit. „Moc dobře víš, jako to byl půlroční maraton, že už to vypadalo, že to nedopadne. Pak se to jakoby zlomilo a klobouk dolů před Petrem, že to jakoby umlátil.“

Náhradník Sankota

Detektivové jsou přesvědčeni, že chtěl podnikatel Redl Augustína dokonce vyměnit. Měl připravenou náhradu na jeho místo – Martina Sankotu, bývalého náměstka ministryně kultury Aleny Hanákové, dnes místostarostky Vizovic. Loni v listopadu se muži dokonce dvakrát potkali. Řešit měli i konkrétní postup, jak exnáměstka do vedení dopravního podniku dosadit.

Radiožurnál se Sankotu pokoušel kontaktovat. Po zmínce o tom, že by se dotazy měly týkat jeho schůzek s Redlem, ale položil telefon. Na dotazy zaslané prostřednictvím SMS nezareagoval.

Augustín nakonec tlak ustál a v dozorčí radě dopravního podniku skončil až minulý týden ve středu, kdy na pražském magistrátu a dalších místech zasahovali policisté.

„Vzhledem k závažnosti a rozsahu celé kauzy jsme se rozhodli odvolat člena představenstva DPP Mateje Augustína, který byl nominantem Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN). Hovořil jsem s ním a nenachází se ani v ČR, do které se odmítá vrátit.“ vysvětloval krok rady náměstek pražského primátora a předseda dozorčí rady dopravního podniku Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Expert na IT

Augustín byl podle policie klíčem k získání dalšího loajálního člověka – Luďka Šteffela. Toho měl doporučit Pavel Kos, stíhaný podnikatel a další ze zakladatelů skupiny.

„Šteffel je výborný kámoš,“ prohlásil podle policejního dokumentu Kos na schůzce v bytě, který si Redl pronajímal na schůzky.

Podle Kose se Šteffel výborně hodil na pozici vedoucího Jednotky informačních technologií. „Z pohledu organizované zločinecké skupiny vedené Michalem Redlem se jednalo o krok logický a ‚taktický‘, neboť Pavel Dovhomilja (rovněž stíhaný podnikatel - pozn. aut.) jakožto hlavní styčná osoba organizované zločinecké skupiny pro DPP, a. s., podniká právě v oblasti informačních technologií a má osobní znalost tohoto prostředí,“ píše se v policejních dokumentech.

Člen dozorčí rady Augustín ale nejdřív podle kriminalistů potřeboval důvody k odvolání stávajícího ředitele Lukáše M.

Nakonec je i našel – nedodržení rozpočtu jednotky. A na začátku září 2020 Šteffela místo vedoucího jednotky skutečně jmenoval.

‚Držet Michlovského za koule‘

Skupina podle detektivů zvládla obsadit ještě jednu zásadní pozici uvnitř městské firmy, a to vedoucího odboru technické správy objektů. Ten má na starosti udržovat jednotlivé areály metra, vozovny tramvají a garáže autobusů. Pro Redlovu skupinu to znamenalo hlavně jedno – možnost kontrolovat stavební zakázky, které odbor vypisoval.

Místo vedoucího se uvolnilo v listopadu roku 2020, kdy vedení dopravního podniku odvolalo tehdejší šéfku odboru. Podle kriminalistů Redlova skupina chtěla i na tutu pozici dosadit loajálního člověka. Vybrali si Petra M (není mezi obviněnými pozn. red.), který v dopravním podniku už pracoval a Redlovi i lidem okolo něj vyhovoval.

Kromě snahy o ovlivňování veřejných zakázek, měl mít vybraný člověk ještě jeden úkol: omezení vlivu generálního ředitele dopravního podniku Petra Witowského a hlavně podnikatele Petra Michovského. Z odposlechů, které pořídili detektivové, plyne, že Petr M. měl v případě instalování do vedoucí pozice „držet Michovského za koule“. Na pozici se konalo výběrové řízení.

„No tak teď jde o to, že jo generál (Petr Witowski - pozn. aut.) si prosadil, že na pozici po (...) bude výběrko, takže předpokládám, že Micháč se tam bude snažit prorvat někoho jinýho než M (zde policisté nemají celou nahrávku, ale má jít o Petra M. - pozn aut.), takže jsem se domluvil se Špičkou (Jiří Špička, personální ředitel a člen představenstva DPP - pozn. aut.), ať jako to pohlídá, tak slíbil, že jako postaví komisi ze svých lidí,“ zaznamenali v odposleších detektivové rozhovor mezi Dovhomiljou a Redlem.

Radiožurnál oslovil s žádostí o reakci na zaznamenané hovory Witowského i Michovského. Podnikatel Michovský do vydání textu nereagoval. Witovsky po mluvčím dopravního podniku Danielu Šabíkovi vzkázal, že se nemůže kvůli podepsané mlčenlivosti vyjadřovat.

Celé vyjádření šéfa DPP Petra Witowského: Rádi bychom Vám odpověděli ve větším detailu, ale pan předseda představenstva a generální ředitel Witowski se vyšetřovatelům písemně zavázal k mlčenlivosti po celou dobu vyšetřování případu a k poskytování maximální součinnosti orgánům činným v trestním řízení. Pro nás je podstatné, aby se celá záležitost co nejdříve vyšetřila a vysvětlila. Proto se omlouváme, ale nechceme ovlivňovat či mařit vyšetřování případu tím, že budeme komentovat útržky z údajných přepisů odposlechů, ve kterých se baví osoby, vůči kterým bylo vzneseno obvinění nebo dokonce byly vzaty do vazby. Odposlechy jsme neslyšeli, ani nemáme k dispozici jejich celý přepis. Vztah pana GŘ Witowského s panem Hlubučkem byl pracovní a věcný. V řadě záležitostí se jejich názory rozcházely, je ale poměrně běžné, že manažer na řadu projektů či procesů ve firmě nahlíží jako manažer, tj. zcela jinak, než jsou představy politika.

Petr M. nakonec skutečně vyhrál. Už druhý den si to však Dovhomilja a spol. rozmysleli. Detektivové neví, proč přesně, ale Dovhomilja přestal Petrovi M. věřit. A následně i zbytek skupiny. Obratem proto zařídili zrušení celého výběrového řízení.

Rychle ale našli náhradu - Martina Vejsadu. Podle policejních záznamů byl Vejsada v kontaktu s radním Hlubučkem, který ho pak poslal za Janem Šurovským, ředitelem jednoho z částí DPP a členem představenstva. Redl chtěl, aby se Vejsada s Šurovským poznali. Teprve poté vypsal dopravní podnik nový konkurz, který Vejsada vyhrál. Dnes je obviněný z účasti na Redlově organizované skupině, které po svém nástupu do funkce začal pomáhat.

Právník ze Zlína

Svého člověka měli podle kriminalistů Redl s ostatními nainstalovat i do vedení právního odboru dopravního podniku. Místo získal Dalibor Kučera, syn Redlova obchodního partnera ze Zlína. Podle detektivů se Kučera, který patří mezi 13 obviněných, s Redlem potkával v jeho konspiračních bytech v Praze a řešili interní záležitosti dopravního podniku. Podle policistů byl vztah obou mužů v „přátelské rovině“.

Kauza Dozimetr

Kromě toho skupina kolem Hlubučka a podnikatele Michala Redla, který v minulosti spolupracoval s uprchlým zločincem Radovanem Krejčířem, ovlivňovala podle policie celkem tři velké zakázky. Údajně chtěla milionové úplatky, popsal podrobně z policejních dokumentů investigativní tým Radiožurnálu.

Pět milionů měla požadovat třeba za to, že přes tehdejšího člena vedení dopravního podniku Mateje Augustína projde smlouva na přestavbu okolí metra Nádraží Holešovice.

Zakladateli údajné organizované skupiny, kvůli níž ve středu zasahovali detektivové v akci Dozimetr mimo jiné na pražském magistrátu, jsou podle policejních dokumentů Redl, Kos a Hlubuček, jak jsme již dříve informovali zde.

Hlubučkův obhájce Lukáš Trojan uvedl, že popis jednání jeho klienta, který je v usnesení o zahájení trestního stíhání, se diametrálně liší od toho, jak je Hlubuček a jeho role v kauze dopravního podniku veřejně prezentována.

V pátek u Obvodního soudu pro Prahu 9, který rozhodoval o vazbě pro Hlubučka a další dva obviněné, své tvrzení rozvedl. „Zatímco v médiích je můj klient označování za spoluřídící osobu skupiny, tak z toho popisu, jak je v usnesení o zahájení trestního stíhání nic takového ale jednoznačně nevyplývá. Jeho role je tam podle mého hodnocení – je to hodnocení obhajoby samozřejmě – spíše okrajová.“