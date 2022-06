‚Jak se to vyřeší, tak ti donesu půl míče.‘ Tři zakázky, které ovlivňovala skupina kolem radního Hlubučka

Celkem tři velké zakázky ovlivňovala podle policie skupina kolem bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a podnikatele Michala Redla. Údajně chtěla milionové úplatky. Pět milionů požadovala například za to, že přes tehdejšího člena vedení dopravního podniku Mateje Augustína projde smlouva na přestavbu okolí metra Holešovice. Radiožurnál to vyčetl z policejního obvinění, které popisuje, jak „organizovaná zločinecká skupina“ pracovala. Praha 5:00 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Hluboček | Zdroj: Profimedia

Bylo 16.4. 2021, 15.51, když bývalého ředitele pražského dopravního podniku Martina Dvořáka kontaktoval přes šifrovanou mobilní aplikaci Signal tehdejší finanční ředitel této městské firmy Matej Augustín.

O den později se muži potkali na lavičce na Alšově nábřeží. Na schůzce měl údajně Augustín po Dvořákovi chtít, aby mu domluvil setkání s s developerem Sergejem Borensteinem, což je Dvořákův známý.

A pokud by byla jejich debata úspěšná, tak představenstvem podniku bez problémů projde, aby se Borensteinova společnost mohla podílet na projektu přestavby stanice metra Nádraží Holešovice a jejího okolí. A pokud se nedohodnou, tak by mohla být účast firmy na projektu zablokována.

Borenstein je jednatelem společnosti Nové Holešovice Development, která vlastnila klíčové pozemky v okolí metra a měla se na projektu přestavby podílet.

Úplatek pět milionů

Aby se projektu developer mohl účastnit a nikdo to neblokoval, chtěl po něm Augustín údajně pět milionů korun.

„Podmínkou pro to, aby ze strany představenstva došlo k podpisu smlouvy, byl požadavek o zaplacení částky 5 000 000,- Kč,“ píše se v policejním dokumentu.

Jenže developer odmítl jak schůzku, tak pětimilionový úplatek.

„Sergej L. Borenstein reagoval překvapeně a uvedl, že tato forma komunikace a s ní související schvalování projektu jsou pro něj neakceptovatelné a počká si na výsledek jednání představenstva,“ píše policie.

Představenstvo dopravního podniku zasedalo pět dní po schůzce Dvořáka s Augustínem a mělo se hlasovat o tom, kdo za podnik smlouvu s developerem druhý den podepíše. Jenže najednou Matej Augustin prohlásil, že projekt nepodpoří. Že je potřeba ještě prostudovat nabídku firmy CPI, která o to rovněž usilovala. Což udivilo i samotného ředitele podniku Petra Witowského.

„Witowski uvedl, že ho celá situace ohledně chování Mgr. Mateje Augustína překvapila, protože týden před představenstvem byla na schválení projektu široká politická shoda,“ zapsala policie do protokolu.

Představenstvo nakonec muselo podpis smlouvy odložit. K dohodě došlo až o pět měsíců později, v září 2021. Na projektu se nakonec bude podílet jak firma Nové Holešovice Development, tak skupina CPI Property Group.

Vyjádření stále chybí

Borenstein pro server Seznam Zprávy nechtěl detaily komentovat, ale potvrdil, že k nabídce došlo. „Byl jsem osloven panem Dvořákem ze strany nějaké skupiny lidí s tím, že by mohli pohnout s jednáním o společném podniku. Řekl jsem jim, že nemám zájem,“ uvedl pro server Borenstein.

Dvořák pro Deník N popřel, že by zprostředkovával žádost o úplatek. „To už je ten příběh přifouknutý, protože tohle jsem mu vyřídit neměl,“ tvrdí.

Organizovaná zločinecká skupina Organizovaná zločinecká skupina celkem deset členů. Mezi ty zakládající – podle policie – patří podnikatelé Michal Redl a Pavel Kos a dnes již bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Podle detektivů se navzájem oslovovali Mišák, to měl být Rédl, Kosák, tedy podnikatel Kos a náměstek Hlubuček měl být Slepičák. Skupina třeba do vedení dopravního podniku dosazovala své lidi a manipulovala zakázky. Celá skupina počínala opatrně, používali například šifrované telefony.

Na policii ale Dvořák vypověděl, že „na uvedené schůzce zazněly informace a požadavky, jejichž splnění předpokládalo úspěšné schválení projektu na představenstvu a dozorčí radě DPP, a. s., jejich nesplnění pak jeho zablokování,“ píše policie v dokumentu a odvolává se na Dvořákovu svědeckou výpověď.

Augustín zatím svoje stíhání nekomentoval, je doma na Slovensku a má covid. „Půjdu vypovídat na policii až v pondělí, spolu s mými právními zástupci. Do té doby se k tomu vyjadřovat nebudu, protože neznám ani obsah a rozsah obvinění,“ řekl Augustín Seznam Zprávám.

Obvinění už si ale osobně vyslechli jeho údajní komplicové, lobbista Michal Redl a Petr Hlubuček, který rezignoval na funkci náměstka pražského primátora a kterému hnutí STAN ve středu přerušilo členství.

Policie je přesvědčená, že Augustína na schůzku s Dvořákem na Alšovo nábřeží vyslali právě oni.

„Ze shora uvedených skutečností došel policejní orgán k závěru, že ze strany Michala Redla a Ing. Petra Hlubučka došlo k zosnování plánu, jakým způsobem získat neoprávněný majetkový prospěch,“ píší kriminalisté. Z toho důvodu je policie obvinila z přijetí úplatku, protože už jen žádost o peníze je trestná.

Hlubučkův obhájce Lukáš Trojan k obvinění pro ČTK uvedl, že „popis jednání klienta obsažený v usnesení o zahájení trestního stíhání se skutečně diametrálně liší od toho, jak je klient a jeho role v kauze DP, na základě informací uniklých do médií, veřejně prezentována.“

Vyjádření Radiožurnálu poskytla i developerská společnost CPI. „Společnosti CPI Property Group se aktuální kauza nijak netýká. Naopak, sami jsme mezi roky 2019 a 2020 návrh původní dohody veřejně kritizovali a v inzerátech upozornili na netransparentnost věci. Zároveň jsme již na konci roku 2019 předložili objektivně lepší konkurenční nabídku, která lobbing nepotřebovala. Díky ní jsme se stali součástí společného projektu s DPP a jsme rádi, že jeho finální podoba z naší nabídky výrazně vychází,“ uvedl mluvčí společnosti Jakub Velen.

Druhý případ

Kriminalisté zdokumentovali také údajný úplatek 1,5 milionu korun, aby firmě Uniprog Solutions zůstaly zakázky pražského dopravního podniku. Začalo to v srpnu 2020, když se tehdejší ekonomický náměstek DPP Matej Augustín dozvěděl, že zmíněná firma má s dopravním podnikem uzavřeno patnáct smluv za celkem 478 milionů korun.

Augustín se s dalšími obviněnými - podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Pavlem Kosem - začali domlouvat, jak přimět ke spolupráci člena představenstva firmy Maroše Jančoviče.

V jednom z telefonních hovorů z 27. října 2020, které kriminalisté zachytili a nahráli, referuje Dovhomilja o schůzce s Jančovičem.

„Hele, já jsem mu ve své podstatě řekl, že má jako tři řešení, všechny jsem mu to pojmenoval, a on se mě ptal, který preferuju. Tak jsem mu říkal, že je pro mě nejlepší vypovědět mu smlouvu a dělat si to sám. Tak na mě tak koukal, říkal ‚no, to já se půjdu radši domluvit s Michalem teda‘. No takže teda byla to varianta 1. Varianta 2. byla, že tam část těch věcí uděláme pod tou jeho smlouvou, a varianta 3, že po nás hodí nějakým batohem,“ popisuje schůzku Dovhomilja.

Detektivové NCOZ si varianty přeložili takto: první varianta znamenala hrozbu, že Uniprog Solutions o zakázky v DPP úplně přijde, podle druhé varianty by její smlouvy převzala jiná firma, které by společnost Uniprog jako její poddodavatel platila. A podle třetí: že Jančovič zaplatí Michalu Redlovi. Slovy členů skupiny „hodí po něm batohem.“

Jednání, schůzky, hovory

Následovala další jednání, další schůzky, další hovory. Jak se Jankovič rozhodl a kterou variantu zvolil, dokládají podle detektivů další události. V jednom z telefonních hovorů, které kriminalisté nahráli, Jančovič označil členy organizovaného zločinecké skupiny jako svoje „výpalníky“.

Právě během tohoto hovoru mířil podle policistů do pražského Karlína, kde v té době sídlila Dovhomiljova společnost Information Systems Factory Group. Z dalších hovorů Maroše Jančoviče v únoru 2021 je zjevné, že začal na zakázkách s dopravním podnikem spolupracovat právě s touto společností.

To se podle NCOZ nakonec ukázalo jako velmi důležité. Firmě Uniprog totiž zakázky v dopravním podniku zůstaly, měsíčně od něj inkasovala 4,8 milionu korun. Kriminalisté pak spolu s Finančním analytickým úřadem zachytili zajímavou platbu.

Dovhomiljově firmě Information Systems Factory Group přišlo 1. února 2021 na účet přesně 1 815 000 korun s DPH za IT služby. Podle policistů ale šlo o fiktivní fakturu, která měla zakrýt něco jiného – úplatek 1,5 milionu korun za to, že firmě Uniprog Solutions zůstanou zakázky z dopravního podniku.

NCOZ viní Jančoviče z podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti. Radiožurnál se snažil získat jeho vyjádření, spojovatelka ve firmě Uniprog ale sdělila, že Jančovič ve firmě není, kde je, nevěděla a číslo jeho telefonu dát nechtěla. Na dotazy zaslané e-mailem Jančovič neodpověděl.

Případ číslo tři

Kriminalisté zdokumentovali i snahu některých obviněných uplatit člena dozorčí rady dopravního podniku Michala Zděnka kvůli tomu, že měl výhrady k zakázce na pořízení rádiového telekomunikačního systému.

V únoru 2021 za ním přišel podnikatel Petr Adam a na schůzce v pražském obchodním centru Arkády Pankrác se ho nejprve vyptával, co se mu na zakázce nelíbí. Na další schůzce mu slíbil „tři kila“ v tašce, když „to dopadne“. Michal Zděnek to pochopil tak, že když přestane schválení zakázky brzdit, dá mu podnikatel Adam tři sta tisíc korun.

Na dalším jednání dozorčí rady Zděnek přesto znovu přednesl své pochybnosti o zakázce. A podnikatel Adam na další schůzce nabídku úplatku zvýšil.

„Tak já tady tobě, hned, jak se to vyřeší, tak já ti donesu půl míče, po stovkách měsíčně následně, jestli souhlasíš?“ řekl Adam 9. září 2021 v sedm hodin večer na setkání, které už monitorovala policie. Na další schůzce přesvědčoval Zděnka i tehdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček ze STAN.

Obálka v autě

Po posledním setkání v lednu letošního roku podnikatel Adam hodil členovi dozorčí rady dopravního podniku Zděnkovi do auta na sedadlo spolujezdce obálku a odešel.

Zděnek ji odvezl na policejní služebnu a když ji policisté rozlepili, našli v ní 100 tisíc korun.

Zděnek nechtěl pro Radiožurnál tehdejší události komentovat.

„Já se bohužel vzhledem k průběhu vyšetřování nemohu k dané věci v tomto detailu vyjadřovat. Byl jsem jako svědek vyslechnut policií,“ sdělil.

Jak vyplývá z policejních odposlechů, na úplatku se podnikatel Adam údajně domlouval ještě s jedním podnikatelem Jindřichem Špringlem, jenž měl na zakázce údajně zájem.

„No, hele jak jsem ti psal, v 7 mám tam toho (člen dozorčí rady), já mu nabídnu tamto, kdyby s tím měl problém, tak kejvnu když tak, jak jsme se bavili,“ řekl Adam 9. září 2021.

Špringl odpověděl: „No jasný, ok to prorazíme ty vole.“

I tito dva jsou teď obvinění z podplácení.