‚Hluku a prachu, že z toho bolí hlava‘. Škola v Brně-Žabovřeskách se stěhuje kvůli výstavbě domu vedle ní

Soukromá škola Labyrinth v Brně se stěhuje. A dohru to asi bude mít u soudu. Škola je v nájmu, majitel areálu začal vedle stavět 12patrový dům. Podle ředitele takřka bez varování, v hluku se prý nedá učit ani větrat. Soukromník tvrzení označuje za lži. Víc dnes na @Radiozurnal1 pic.twitter.com/3c6M7t9KUk — Tomáš Kremr (@kremrt) January 26, 2024 Málo čerstvého vzduchu, hluk a prach. Tři hlavní důvody, proč se ze soukromé školy v brněnských Žabovřeskách právě stěhuje sto padesát žáků. Vedení základní školy a gymnázia Labyrinth si stěžuje na chování majitele domu, kterému platí nájem. Developer začal hned u školy stavět nový dům. Podle ředitele takřka bez varování. To ale majitel popírá. Brno 16:18 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Učitelka instruuje děti v už téměř prázdné místnosti. Stačí z ní vykouknout ze zašpiněného okna a člověk zírá do jámy, kde budou podzemní garáže pro dvanáctipatrový dům. „Nedalo se tady větrat, abychom zabránili, jak hlučnosti, tak prašnosti,“ přibližuje učitelka Tereza Cerovská a dodává, že z toho jen bolí hlava a škola musela některé třídy stěhovat.

Třicet tun dehtu a jiných látek je pryč. Ve Šlapanicích skončila sanace bývalého průmyslového areálu Číst článek

Stavba u školy začala loni v září, rok poté, co se žáci do budovy nastěhovali. A ředitel Břetislav Svozil má za to, že je majitel areálu při podpisu desetileté nájemní smlouvy oklamal. Zahájení prací mu firma podle jeho slov oznámila loni v půlce letních prázdnin.

„Kdybychom to věděli před podpisem smlouvy, tak bychom chtěli ubezpečení, abychom zabezpečili děti a zaměstnance. A kdybychom ubezpečení nedostali, do smlouvy bychom nešli,“ říká Svozil.

Developer Filip Mátl ve stručném písemném prohlášení napsal, že ředitel školy o všem věděl a jeho tvrzení označil za lži.

„Nemáme potřebu se opakovaně vyjadřovat k výstavbě, o které byl pan ředitel mnohokrát řádně informován již od roku 2017, což sám i potvrdil. Stavební činnost na sousedním pozemku je pravomocně povolená ze strany správních orgánů,“ tvrdí Mátl a dodává, že žádná kontrola na stavbě neshledala pochybení.

Škola soukromníkovi platí nájem zhruba 10 milionů korun ročně a firma podle ředitele Svozila přistoupí na ukončení desetileté smlouvy dohodou jen pod jednou podmínkou. „Pokud bychom za sebe našli nájemce, který by platil podobnou částku, jako my,“ vysvětluje Svozil. S tím škola nesouhlasí a smlouvu vypoví, spor nejspíš skončí u soudu.

Škola bude od příštího týdne dva roky sídlit v provizorních prostorách v nedalekém technologickém parku, který patří městu.