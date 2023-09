Obral lidi o miliony díky podvodným investicím. Podnikatel si napodruhé vyslechl obžalobu

Lákal lidi na investice do horského hotelu, který ale nebyl jeho. A tak se z investorů stali záhy podvedení. Podnikatel Martin Šťáva si vyslechl obžalobu státní zástupkyně a zamíří před Městský soud v Praze. Obviněný byl už přitom dříve, žalobkyně ale návrhu na obžalobu napoprvé nevyhověla a vrátila případ policii k došetření. Původní zpráva Praha 5:00 21. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skuteční majitelé hotelu Hnědý vrch o lákání na podvodné investice Prago Investment vůbec nevěděli | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Sedm desítek poškozených, škoda více než 13 milionů korun, utopené životní úspory. Tak vypadá případ podvodných investic do horského hotelu Hnědý vrch, kterým se už tři roky zabývají policisté. A teď to vypadá, že by se konečně mohl dostat i před soud.

Jak totiž serveru iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala, někdejší vlastník firmy Prago Investments Martin Šťáva, který peníze na falešnou investici z lidí lákal, si vyslechl obžalobu.

„Po podrobném prostudování a zpracování věci státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze podala k Městskému soudu v Praze obžalobu na jednu fyzickou osobu, a to pro jednání kvalifikované jako zločin podvodu,“ popsal mluvčí Cimbala.

„Obviněnému je obžalobou kladeno za vinu, že sebe obohatil tím, že uvedl jiného v omyl a způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu. Obviněný měl svým jednáním poškodit 74 fyzických a právnických osob a způsobit škodu přesahující třináct milionů korun,“ vypočetl.

Jak zjistil Radiožurnál a server iROZHLAS.cz, některým „investorům“ přitom bylo i přes 80 let. Peníze jim firma nikdy nevrátila.

‚Bílý kůň‘ Šťáva

Napoprvé byl společně s podnikatelem Martinem Šťávou obviněný i Marcel Dohnal, který si svého času odpykával trest ve Valdické věznici za jiný trestný čin. Státní zástupkyně ale před více než rokem stíhání obou podnikatelů zastavila a případ vrátila policii k došetření.

Ta už letos na jaře znovu obvinila pouze podnikatele Šťávu, který v případu podle kriminalistů figuroval díky tomu, že se do té doby nedostal do střetu se zákonem, jako bílý kůň.

Martin Šťáva byl od roku 2016 do roku 2020 jediným akcionářem, a tedy i vlastníkem firmy Prago Investment. Ta slibovala investorům velmi lákavý investiční záměr – opravu krkonošského hotelu Hnědý vrch, ze kterého mělo vzniknout moderní horské zařízení. Lidé mohli investovat do dluhopisů s deklarovaným osmiprocentním výnosem.

Celá věc měla ale háček. Nemovitost totiž Šťávova firma nikdy nevlastnila. A jak už dříve popsal na základě policejního dokumentu Radiožurnál, ani se jí rekonstruovat nechystala.

Skutečným majitelem hotelu Hnědý vrch je totiž pražská firma TBJ, která nemá s kauzou nic společného. „Poškozuje nás, když jsme s kauzou spojováni,“ reagovala už dříve na dotazy reportérů jednatelka firmy Jana Vondráčková Hrubá s tím, že se o kauze dozvěděla až při policejním výslechu.

Podvodnou firmu převzala v roce 2020, podle obchodního rejstříku, italská firma Free Cars SRLS se sídlem v Miláně.

Na stejnou milánskou adresu ještě dříve migrovala další podvodná firma Xena Praha Šťávova známého, v létě odsouzeného pražského podnikatele Vlastislava Římského. Tu pro změnu převzala italská firma s názvem Milano Lavora. I v tomto případě došlo k přesunu majetku do zahraničí po sérii nevydařených, podvodných zakázek, za které společnosti vznikly mnohasetmilionové dluhy.

Za oběma zahraničními firmami pak stojí i stejný člověk – invalidní důchodce Jaroslav Š. z Kutné hory. Reportéři Radiožurnálu se v minulosti spojili s jeho bratrem Josefem Š., který jim řekl, že s Jaroslavem se dá spojit jen velmi těžko. O povaze podnikání svého bratra ale mnoho nevěděl.

„Nemyslím si, že by se Jaroslav dokázal orientovat v nějakých takových věcech,“ uvedl s odkazem na bratrův vážný zdravotní stav. Už dříve Radiožurnálu popsal, že jeho bratr „zapomíná, neví, má toho Parkinsona, je to člověk, který je prostě nemocný“.