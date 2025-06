Hnízdo, bitcoin, Turek. Voliči preference nezmění, výzvy k odstoupení Babiše jsou folklor, tvrdí Šabata

Odvolací Vrchní soud v Praze v pondělí zrušil osvobozující rozsudek v kauze Čapí hnízdo nad předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a nynější europoslankyní Janou Nagyovou (ANO) a případ vrátil k Městskému soudu v Praze. „Čapí hnízdo zásadní reputační problém nepředstavuje. Je to nekonečná kauza a s voličskými preferencemi nic neudělá. Politicky je to vychladlá matérie,“ tvrdí šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata v Jak to vidí... na Dvojce. Jak to vidí... Praha 19:36 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš odchází z Vrchního soudu v Praze, který se zabývá kauzou Čapí hnízdo | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Čapí hnízdo zásadní reputační problém nepředstavuje. Je to nekonečná kauza a s voličskými preferencemi nic neudělá. Politicky je to vychladlá matérie,“ říká Petr Šabata. „Mě jenom zklamala Babišova reakce na rozsudek, kdy se opřel do soudkyně, respektive předsedkyně senátu, což by politik dělat neměl.“

Obnovení procesu se čekalo

Výsledek ale podle něj nebyl překvapivý. Právníci obnovení procesu očekávali na základě průběhu odvolacího řízení. Pro justici je to ale špatná zpráva. Kauza už se táhne 10 let a neustále se vrací z jedné instance na druhou.

„Je to složitá evropská dotační matérie. Soudkyně proto možná zaváže soudce Jana Šota, aby ten ping-pong skončil,“ konstatuje Šabata. „V ústním zdůvodnění už ho zavázala, jakým směrem by měl důkazy hodnotit. Čeká se, že v písemném to bude ještě přesněji.“

„Pochválila ho, že důkazy provedl perfektně, ale že nedospěl ke správnému závěru. V tomto popřípadě, že byl spáchán trestný čin zneužití dotace.“ Vláda v reakci na vyjádření soudu vyzvala Andreje Babiše, aby se vzdal svého postu v hnutí ANO a nekandidoval v podzimních volbách.

Zásadní kauzy

Samy vládní strany přitom čelí obrovské kritice za tzv. bitcoinovou kauzu ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Opozice v reakci na ni minulý týden vyvolala hlasování o nedůvěře vládě, které ale kabinet přestál.

„Tato kauza je opravdu zásadní, protože je to ministerstvo spravedlnosti, Pavel Blažek je velmi výrazný politik a celý případ je velmi složitý, takže obyčejný volič nemá šanci prozkoumat bitcoinovou peněženku a všechny okolnosti,“ vysvětluje Šabata.

Závažností se podle něj dá srovnat s kauzou Petra Nečase a Jany Nagyové. Šabata zároveň neočekává, že by se situace po volbách napravila, protože tak zásadní skandály doprovází propad důvěry občanů ve stát a jeho instituce.

Voličské preference se nezmění

Kromě vládní koalice a největší opoziční strany svoji kauzu před volbami řeší i Motoristé, jejichž představitel Filip Turek čelí obvinění bývalé partnerky z roky trvajícího násilí a ze znásilnění.

„Pro Motoristy je tento případ velmi nepříjemný. Podle preferencí už byli jednou nohou ve sněmovně, pak vinou Filipa Turka a jeho kauzy rychlé jízdy na dálnici vypadli,“ rekapituluje Šabata.

„Když se k pětiprocentní hranici začali zase přibližovat, je tu najednou další problém Filipa Turka. To dává za pravdu těm, kteří říkali, že postavit kampaň na jedné osobě je velmi riskantní.“

Žádný ze skandálů ale podle Šabaty voličské preference příliš nezmění. „Před volbami máme dvě velké skupiny lidí, které už mají vybráno, že budou volit buď opozici, nebo vládní strany. A třetí, která nepůjde volit,“ uzavírá Šabata.