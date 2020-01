‚Pojď do mě.‘ Hnutí ANO hrozí pokuta i kvůli Babišově aplikaci, strana chce podat rozklad

Hnutí ANO chybovalo v kampani před volbami v roce 2017. Nevykázalo některé náklady. V účetnictví mu chybělo 668 tisíc korun, které zaplatilo převážně za průzkum veřejného mínění, ale i za správu aplikace Pojď do mě. Vyplývá to z kontrolního protokolu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který má Radiožurnál k dispozici. Hnutí teď může dostat pokutu až sto tisíc korun. ANO se závěrem kontroly nesouhlasí. Praha 15:41 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ahoj lidi, možná mě znáte, jmenuji se Andrej Babiš a tohle je moje první mobilní aplikace," stojí na Google Play. | Zdroj: Reprofoto Google Play

„Ahoj lidi, možná mě znáte, jmenuji se Andrej Babiš a tohle je moje první mobilní aplikace,“ právě touto větou uvozuje premiér aplikaci, prostřednictvím které mu lidé posílají video vzkazy, a on na ně odpovídá. Používá ji od roku 2017.

Podle dohledového úřadu ale mělo hnutí ANO započítat výdaje na její provoz ve výši zhruba 34 tisíc korun do nákladů kampaně před sněmovními volbami v roce 2017. „Podstatou této aplikace v rozhodném období (tedy v době volební kampaně) byla propagace politického hnutí, respektive představovala doprovodnou akci k volební agitaci Hnutí,“ vysvětluje se v kontrolním protokolu.

Největší část nezahrnutých nákladů tvoří předvolební průzkum veřejného mínění, za který ANO zaplatilo 566 tisíc korun. Hnutí taky některé výdaje hradilo z provozních účtů. „Ta pochybení jsou podle zákona v rozpětí 10 až 100 tisíc korun, takže nejsou to zásadní pochybení, jsou to spíš drobnější nedostatky,“ vysvětlil člen dohledového úřadu František Sivera, který kontrolu vedl. Úřad buď teď může zahájit s hnutím správní řízení, nebo zadá příkaz o uložení pokuty.

ANO se závěrem kontroly nesouhlasí. Hlavní manažer hnutí Jan Richter k tomu řekl, že se jednalo o první volby, které podléhaly novému zákonu, takže nebylo jasné, na co se nová pravidla vztahují. Hnutí chce kvůli závěrům úřadu podat rozklad.

„S úřadem jsme už během kampaně spolupracovali a myslím, že i díky tomu se spoustu věcí podařilo podchytit včas,“ řekl Richter a dodal: „Jedinou větší položkou je nezahrnutý průzkum veřejného mínění, který si hnutí pro interní účely nechává zpracovávat pravidelně a nevztahuje se tedy ke kampani jako takové. My se proto domníváme, že se nejedná o náklady na kampaň, což je i námitka, o jejíž oprávněnosti jsme přesvědčeni, a proto proti rozhodnutí podáváme rozklad.“

Už dřív podalo ANO proti výsledkům kontroly námitky, některé z nich úřad vyslyšel. Rozklad chce hnutí podat v pondělí. Jenže to podle člena dohledového úřadu Tomáše Hudečka není možné. „Vyřízením námitek je kontrola ukončena a kontrolní protokol je konečný,“ vysvětlil Hudeček. Hnutí by se mohlo bránit až po případné pokutě a to u správního soudu.

Úřad se po minulých sněmovních volbách rozhodl zkontrolovat šest stran. Nedostatky už dřív našel u ČSSD, ODS, SPD, Zemanovců a Realistů.