ČSSD kritizuje, jak ANO vede jednání, Babišovu vládu nepodpoří

Úřadující předseda ČSSD Chovanec navíc hnutí ANO pokáral za způsob, jakým jednání o podpoře vede. Vadí mu hlavně to, že premiér Babiš staví partnery před hotovou věc. Chovanec zároveň nevyloučil to, že by se mohla ČSSD s ANO o budoucnosti země bavit, pokud jednání nebude mít formu diktátu.

ANO podle Chovance dnes požádalo o podporu menšinové vlády. „Jednoznačně jsme ale deklarovali, že takto se jednání o podpoře vlády vést nedají,“ uvedl.

ČSSD podle něj nemůže podpořit kabinet, když se vůbec nemohla účastnit jednání o programovém prohlášení či o obsazování vlády. „Pokud bude hnutí ANO někdy v budoucnu chtít vážně debatovat o osudu České republiky, tak jsme připraveni tuto debatu vést,“ řekl.

'Menšinová vláda má být posledním pokusem.' Občanští demokraté ani lidovci vládu nepodpoří Číst článek

Premiér Andrej Babiš po jednání uznal, že podporu pro svou menšinovou vládu u sociální demokracie nezískal. Podle něj však Chovanec a spol. nevyloučili spolupráci v případě druhého pokusu o vládu. Babiš také zmínil, že ANO vidí s ČSSD velkou programovou shodu.

Chovanec nechtěl spekulovat o tom, jaká bude situace při případném druhém pokusu o sestavení vlády. Ochota sociální demokracie jednat o budoucnosti země ale podle něj neznamená rovnou přímý vstup do vlády. Chovanec kritizoval to, že ANO zatím ve sněmovně prosadilo řadu věcí s podporou KSČM a SPD. Doufá, že Babiš pochopil, že vláda musí mít důvěru a být mimo jiné stabilním a proevropským projektem.

Bývalý ministr vnitra Chovanec si nepřeje konání předčasných voleb. „Voliči nějak rozdali karty, politici by s nimi měli hrát, ale brát to vážně. Sestavit vládu podle svého, přijít s programovým prohlášením podle svého a pak říct 'Berte, nebo nechte být', na to jde říct jedno jediné: 'Necháme být',“ konstatoval.