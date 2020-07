Do nové brněnské buňky hnutí ANO se přihlásilo už téměř 100 lidí. První budou přijatí na přelomu roku

Desítky lidí poslaly za červenec přihlášku do připravované brněnské organizace hnutí ANO. Předchozí organizaci předsednictvo hnutí v červnu zrušilo kvůli sporům a možnému napojení některých lidí na pochybné kauzy. O počtu přihlášek informoval jihomoravský předseda ANO Lubomír Wenzl. Podle něj by první lidé mohli být přijati na přelomu letošního a příštího roku, postupně by obnovená organizace nabírala další členy.

