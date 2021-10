Vedení ANO vyškrtlo zastupitele z kandidátky do voleb kvůli billboardům. Dozvěděl se o tom z médií

Brněnský zastupitel a bývalý mistr světa v krasobruslení René Novotný byl na poslední chvíli stažený z kandidátky hnutí ANO do sněmovních voleb. Za rozhodnutím podle Seznam Zpráv stojí billboardy, které Novotný vylepil v Brně, ale nepřiznal je jako součást kampaně. Právě z toho důvodu je nyní prověřuje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Brno 13:59 5. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podoba billboardu, který Novotný vylepil po Brně a má i na svých stránkách | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Známý sportovec a současný zastupitel v Brně byl donedávna na kandidátce za hnutí ANO na 20. místě. Vedení hnutí ho ale z kandidátní listiny krátce před volbami vyškrtlo.

Podle serveru Seznam Zprávy jsou důvodem desítky billboardů, které Novotný v Brně vylepil a na kterých hlásal „Pro sport dostupný všem dětem!“. Plakáty zmiňují také jeho kariéru a webovou stránku.

Za součást předvolební kampaně ale Novotný billboardy nepovažuje. Jsou podle něj vylepené jen k příležitosti začátku školního roku a on sám je podporou sportu podle svých slov všeobecně známý.

Na plakáty se však zaměřil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, což potvrdil také jeho člen Jan Outlý. Pokud by úřad považoval billboardy za součást kampaně, muselo by je hnutí započítat do 90milionového limitu na volební kampaň.

Jihomoravský zmocněnec hnutí a asistent poslance Josef Bělica (ANO) proto požádal o stažení kandidatury, což vedení následně schválilo. „Ano, mohu potvrdit, že pan Novotný na kandidátce ANO již nefiguruje. Důvodem jsou jeho billboardy,“ dosvědčil hlavní manažer hnutí a poslanec Jan Richter.

Jak Novotný napsal Seznam Zprávám, sám o svém vyškrnutí z kandidátky ještě v úterý ráno nevěděl. „To je pro mě nová a nepříjemná informace,“ uvedl a dodal, že ho takový krok mrzí.

Mezi lety 2014 a 2018 Novotný působil jako starosta městské části Brno-Židenice za ANO, kde od roku 2018 zůstává jako radní. Je také zastupitelem města Brno.