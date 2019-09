‚Nízká aktivita a špatné výsledky.‘ Vedení hnutí ANO zrušilo místní organizace v Kladně a Praze 7

Vedení hnutí ANO zrušilo své místní organizace v Kladně a Praze 7. Důvodem zrušení v Kladně byly podle něj vnitřní rozpory. V Praze 7 ANO skončilo kvůli nízké aktivitě organizace a špatným výsledkům. Páteční informaci deníku Právo potvrdil tiskový tým ANO. Ve čtvrtek také oznámili čtyři členové ANO, že vystoupí z liberecké buňky. Praha 10:44 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedení hnutí ANO zrušilo své místní organizace v Kladně a Praze 7. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Důvodem zrušení byla dlouhodobě nízká aktivita oblastní organizace a špatné výsledky,“ uvedl k ukončení činnosti celopražské organizace první místopředseda organizace Miroslav Nauč. Obnovu oblastního sdružení bude řešit krajské předsednictvo na svém dalším zasedání. Kdy se uskuteční, zatím není jasné.

Vedení strany organizaci vytýká rovněž to, že nebylo schopno nabírat nové členy. Loni v komunálních volbách získalo ANO 7,5 procenta hlasů a v 29členném zastupitelstvu Prahy 7 má pouze dva mandáty.

Organizaci vedl bývalý pražský radní Michal Hašek. Ve funkci byl od voleb v roce 2014 do října 2015, kdy byl spolu s dalšími členy rady odvolán, a to i hlasy tehdy vládnoucí koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. Do zastupitelstva Prahy 7 se loni Hašek nedostal a na kandidátce do zastupitelstva hlavního města vůbec nebyl.

Kladno

Ke zrušení kladenské buňky středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová Právu řekla, že organizace byla rozdělena na několik táborů, které byly pravidelně ve sporu. Po nějaké době chce hnutí v Kladně znovu organizaci založit při pečlivějším výběru členů.

Jako důvod pro odchod z liberecké buňky ANO čtyři členové uvedli nestandardní praktiky, které se dlouhodobě projevují v hnutí v Libereckém kraji. Jako příklad uvedli provázaní některých členů ANO s firmou BusLine.

Není to poprvé, kdy v hnutí končí členové liberecké organizace. Před třemi lety ANO celou buňku zrušilo. Jako důvod tehdy hnutí uvedlo dlouhodobé porušování stanov, poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti a neutuchající spory, které rozdělují organizaci v Liberci.