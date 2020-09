Hnutí ANO připravuje novelu jednacího řádu, chce zefektivnit pomalé projednávání návrhů ve sněmovně

Dlouhé řečnické projevy nebo několikahodinové debaty o programu jednání. Poslanecká sněmovna je aktuálně zahlcená stovkami neprojednaných návrhů a důvodem je podle kritiků mimo jiné pomalé a těžkopádné jednání. Pravidla pro sněmovní schůze chce změnit vládní hnutí ANO, které připravuje novelu jednacího řádu dolní komory. Praha 17:03 24. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ta naše sněmovna je hodně svobodná, ale výsledkem je poměrně značný chaoz, ve kterém se hodně plýtvá časem. Změnit jednací řád by bylo hodně záhodno,“ říká ústavní právník a odborník na tvorbu legislativy Jan Wintr. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Návrh by měl podle zástupců hnutí projít do konce aktuálního volebního období, tak aby nová pravidla platila už pro novou sněmovnu od příštího podzimu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Zdeňky Trachtové o novele, která by mohla změnit jednací řád

„Pěkné dopoledne. Já jsem si dovolil přihlásit k faktické poznámce na projev pana Stanjury, jehož projev tedy obdivuji. Dvě hodiny a tři čtvrtě, první hodinu a půl jsem pozorně poslouchal,“ pozastavoval se loni v říjnu poslanec hnutí ANO Patrik Nacher nad vystoupením Zbyňka Stanjury z ODS. Zkrátit řečnické projevy by měla chystaná novela jednacího řádu. A změnit by se měla i další pravidla, řekl Radiožurnálu předseda sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO.

„Určitě bychom chtěli prodloužení třetích čtení i na středu odpoledne, tam je kritický bod toho jednacího řádu, tam to jde obstruovat katastrofálně snadno. Chtěli bychom změnu, jakým způsobem se projednává program. Jsme schopni projednávat několik hodin jenom program. Místo aby se navrhl bod, je z toho prostor pro poslance, aby medializovali svoji agendu.“

Babiš se má omluvit za výroky o Kalouskovi. Podle soudu ‚byl ovlivněn dlouhodobou averzí‘ Číst článek

O konkrétním znění novely jednacího řádu aktuálně hnutí ANO vyjednává s opozičními Piráty, poté ji strany představí ostatním klubům. Pro pirátské poslance je priorita změna pravidel pro pravidelné interpelace, uvedl místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal, který kandiduje v krajských volbách v Olomouckém kraji.

„Tak aby byly zajímavější, ucelenější tematicky, aby byly přitažlivější pro novináře, pro občany, poslance i ministry. Je určitě místo, kde je možné hledat tu shodu, pak je to otázka nějakého stálejšího pořadu sněmovny tak, abychom měli jako poslanci větší jistotu, kdy se co bude projednávat, kdy se co bude hlasovat.“

Do konce volebního období

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek věří, že se změnu podaří prosadit do konce volebního období. „Chceme zefektivnit jednání sněmovny tak, abychom zákon o jednacím řádu stihli přijmout do konce tohoto volebního období, aby platil už pro nový Parlament. Bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou, tak aby platil už pro nové poslance. Chceme najít konsenzus mezi všemi.“

Naše sněmovna je velmi svobodná. Výsledkem je zahlcenost, chaos a plýtvání časem, říká ústavní právník Číst článek

Faltýnek spoléhá na domluvu s opozičními stranami. Tradiční koaliční spojenec – komunistická strana – se totiž k možné změně jednacího řádu staví spíš rezervovaně, jak říká šéf KSČM Vojtěch Filip.

„Nejsem úplným příznivcem změny jednacího řádu, jsem spíše pro to, aby se lépe organizoval.“

O nutnosti změnit jednací řád naopak mluví ústavní právník a odborník na tvorbu legislativy Jan Wintr.

„Naše sněmovna je hodně svobodná, ale výsledkem je poměrně značný chaos, ve kterém se hodně plýtvá časem. Změnit jednací řád by bylo hodně záhodno.“

V Poslanecké sněmovně je aktuálně před prvním čtení také jiná novela jednacího řádu, která by měla zavést klouzavý mandát pro poslance – tedy nastupování náhradníků za poslance, kteří se stanou členy vlády.