Průzkum Kantar CZ: hnutí ANO zaznamenalo největší pokles preferencí od roku 2016, i tak by vyhrálo

Hnutí ANO by v červnu volilo 25,5 procenta voličů. Oproti květnu tak oslabilo o další dva procentní body. I tak by ale ve volbách zvítězilo. Do dolní komory by se podle průzkumu dostalo zřejmě osm stran. Vyplývá to z průzkumu společnosti Kantar CZ pro Českou televizi. Pro stranu premiéra Andreje Babiše to znamená největší pokles volebních preferencí od roku 2016. Praha 13:37 30. 6. 2019 (Aktualizováno: 14:21 30. 6. 2019)

V několika posledních měřeních ukazují preference hnutí ANO sestupný trend, uvedla Česká televize.

Sběr dat Sběr dat probíhal ve dnech 17. 6. až 26. 6. 2019 na reprezentativním vzorku 1200 respondentů, který odráží reálné sociodemografické rozložení společnosti (pohlaví, věk, kraj, vzdělání, místo bydliště). Do volebního modelu vstoupilo 837 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované strany změní. Statistická chyba volebního modelu se v aktuální vlně měření pohybuje u jednotlivých stran v rozmezí +/- 1,1 až 2,9 procentního bodu.

Zisk hnutí se nejprve zmenšil v dubnu, kdy klesl o tři procenta na rovných třicet oproti předchozímu měření. V květnu pokles preferencí hnutí ANO pokračoval a strana se propadla o další 2,5 procenta. Podle aktuálního průzkumu pokračuje tato tendence i v červnu.

Na druhém místě se udrželi Piráti, kteří by ve volbách utržili zisk 18,5 procenta hlasů. Pro ODS by se rozhodlo 13 procent voličů. Následuje strana SPD, jejíž podpora se snížila na 8,5 procenta. ČSSD, STAN, TOP09 a KSČM by získaly do 6,5 procenta hlasů.

Do Poslanecké sněmovny by se nedostala KDU-ČSL, jejíž preference by nepřekročily pětiprocentní hranici.

V modelu již figuruje politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra - hnutí občanů, kterou představil 10. června. Podle Kantar CZ by ji v druhé polovině června volila tři procenta občanů.

Hnutí ANO oslabil zejména návrh auditní zprávy Evropské komise týkající se údajného střetu zájmů Andreje Babiše.

Preference ovlivnila také červnová demonstrace proti premiérovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) na pražské Letné, kam podle údajů operátora T-Mobile přišlo 283 tisíc lidí. Část dotazování proběhla ještě před demonstrací, část po ní.

Kabinet řeší také situaci kolem neodvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Předseda vlády v pořadu Otázky Václava Moravce uvedl, že bude v úterý přesvědčovat prezidenta Miloše Zemana, že by měl vyhovět návrhu na změnu v čele ministerstva.