Advokát, insolvenční správce i sponzor hnutí ANO. Kdo je manžel budoucí ministryně spravedlnosti Malé?

Ondřej Malý. Advokát, insolvenční správce, ale i člen ANO, který hnutí v uplynulých letech daroval celkem 200 tisíc korun. Právě Malého podnikání staví podle kritiků jeho manželku a budoucí ministryni spravedlnosti Taťánu Malou do možného střetu zájmů. Server iROZHLAS.cz proto přináší jeho profil, který sestavil na základě veřejně dostupných informací. Brno 6:02 27. června 2018

Advokátní kancelář Ondřej Malý provozuje v Brně bez webových stránek i zaměstnanců, jak vyplývá z registru České advokátní komory. Podle dostupných údajů se zaměřuje na rozvody a občanské či insolvenční právo. Vedle advokátní praxe totiž manžel budoucí ministryně působí i jako insolvenční správce.

Vlastní společnost All 4 Law, která drží podíl ve firmě Ok Insolvence z Nového Jičína. Ve společnosti od roku 2012 figurovala i Malá, v polovině června ale svůj podíl převedla na manžela.

Kvůli možnému střetu zájmů Malou v posledních týdnech kritizovala opozice i například protikorupční organizace Transparency International.

Server iROZHLAS.cz se proto na podnikání v insolvenci zeptal přímo Malého, ten však zaslané dotazy odmítl komentovat. „Rozruch je skutečně kolem manželky, já jsem naopak mediálně zcela nezajímavý. Zdvořile prosím, abyste mi již nepsala žádné nevyžádané zprávy a smazala mou mailovou adresu ze své databáze,“ reagoval v e-mailu.

Pro iHNED.cz však uvedl, že se rozhodli zbavit manželčina podílu ve firmě kvůli „mediální štvanici“, nikoli kvůli hrozícímu střetu zájmů. „Bylo to na základě mediální štvanice a informací, které v rámci toho tlaku nebyly pravdivé. Máme děti, ty chodí na internet a je to opravdu nepříjemné. Tak jsme se rozhodli ženino angažmá ve firmě zrušit,“ vysvětlil.

Kromě toho Malý vlastní společně s bývalou manželkou společnost na rychlé půjčky Swisscredit. Ta však chybí v registru České národní banky, na poskytování spotřebitelských úvěrů tak nemá licenci. Podle Malého firma fakticky poskytovala mikroúvěry asi tři roky, nyní je prý už řadu let v útlumu.

Člen a sponzor ANO

Stejně jako jeho o dvanáct let mladší manželka Malý působí v ANO, konkrétně je členem oblastní organizace Brno – venkov, jak redakci potvrdil šéf tamní buňky Petr Hýbler. Do hnutí vstoupil v listopadu 2013.

„Jak se dostávala výš a výš, nechci komentovat, protože to nevím, ale samozřejmě se starala o to, aby vystoupala po žebříku.“ Bohuslav Chalupa (exposlanec hnutí ANO)

Bedlivě to tehdy sledoval bývalý poslanec Bohuslav Chalupa, který v té době zastával post krajského předsedy. „Po zkušenostech, jak fungovala ODS, že si tam brali rodinné příslušníky, tak je potřeba být ostražitý, aby se nevytvořily rodinné politické klany. To ale tento případ není,“ řekl.

Ve stejném roce se v ANO totiž začala angažovat Malá, ta však už tehdy zastávala post místopředsedkyně oblastní organizace a vedla i místní sdružení ANO v Lelekovicích, kde s manželem bydlí. Prorazit jí ale podle svých slov pomohl až právě Chalupa.

Bylo to v roce 2013, když Malou coby právničku oslovil, aby se za kraj podílela na tvorbě nových stanov hnutí. Vzhledem k tomu, že se podle Chalupy zapojila „celkem aktivně“, vyzval ji posléze, aby jižní Moravu při konečné tvorbě stanov reprezentovala i v Praze. „Tím se paní Malá dostala na centrálu a do zorného pole vyšších funkcionářů. Možná to zní blbě, ale já jsem ji vlastně do Prahy dostal,“ popsal Chalupa.

Manžel v pozadí

Zatímco Malá se posléze během čtyř let ze zastupitelky v Lelekovicích vypracovala až na post ministryně spravedlnosti, její manžel zůstal v pozadí a o žádnou veřejnou funkci neusiloval. V rámci hnutí ANO je pouze členem rozhodčí a smírčí komise, která řeší vnitřní spory uvnitř hnutí.

„Asi významným způsobem pomáhal manželce, to je logické. On sám se ale nikdy nikam netlačil. Je v revizní komisi, což je ale zase významná pozice v orgánech hnutí. Nicméně veřejné funkce neměl a ani se neprojevoval, že by po tom toužil,“ popsal dále Chalupa.

Přesto byl ke hnutí poměrně štědrý – v uplynulých letech mu daroval celkem 200 tisíc korun. Polovinu sumy zaslal krátce po krajských volbách v roce 2016, po kterých Malá obsadila post náměstkyně jihomoravského hejtmana. Zbytek peněz přišel na provozní účet ANO loni v únoru.

Redakce se na angažmá Malého ve strukturách hnutí ANO zeptala také Malé, na telefonát ani zaslanou sms ale nereagovala. I přes kontroverze Malá zůstává adeptkou hnutí ANO na post ministryně spravedlnosti, podle šéfa hnutí Andreje Babiše se proti jeho nominantce vede kampaň a měla by se jí dát šance. Novou Babišovu vládu jmenuje prezident Miloš Zeman na Pražském hradě ve středu.