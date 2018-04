Rozkol uvnitř ANO? Pro spolupráci s Okamurou a komunisty by zvedla ruku jen čtvrtina poslanců

Pan mladší Klaus chce být ještě klausovitější než pan starší Klaus, říká Tomáš Cikrt

„Pan profesor Fiala je báječným politikem pro lidi, jakým jsem já. Je to slušný, vzdělaný pán, ale k politice potřebujeme ještě takové ty ranaře. A to on není,“ hovoří o vedení ODS Tomáš Cikrt.