‚Babiš hodil vinu za pandemii na občany.‘ Proč se hnutí ANO podle expertů propadlo v preferencích?

Zatímco zkraje koronavirové krize se podpora hnutí ANO pohybovala kolem 34 procent, nyní by získalo už jen 24 procent hlasů. Vyplývá to alespoň z modelů agentury Kantar pro volby do Poslanecké sněmovny. Vládní partaj si tak během půl roku pohoršila o deset procentních bodů. Podle expertů oslovených serverem iROZHLAS.cz se na jejím propadu podepsaly zmatená komunikace i obviňování lidí z rozšíření nákazy. Analýza Praha 12:06 20. října 2020

29,64 procenta. S takovým výsledkem hnutí ANO v roce 2017 vyhrálo sněmovní volby. A jeho obliba – alespoň dle průzkumů volebních preferencí dále s pár výjimkami stoupala. Vrchol přišel z kraje koronavirové krize – v březnu a dubnu se podpora vládní partaje pohybovala podle agentury Kantar kolem 34 procent.

Od té doby však lze v jejím případě pozorovat nový trend, a sice ztrátu voličských preferencí. Během půl roku totiž podle volebního modelu spadla hned o deset procentních bodů na nynějších 24. Průzkum, který si nechala na vzorku 1200 respondentů zpracovat Česká televize, odráží nálady ve společnosti během září, tedy v době, kdy se na Česko řítila plnou silou druhá vlna koronaviru.

Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy tvrdil, že vládní kabinet má situaci pod kontrolou. Počty nově nakažených však začaly rapidně narůstat a hygienické stanice otevřeně přiznaly, že nestíhají jejich kontakty trasovat. Na pokraji sil byl i tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který se rozhodl na post rezignovat.

Chyba v komunikaci

Otěže boje proti koronavirové pandemii tak po Vojtěchovi převzal nynější šéf resortu Roman Prymula (za ANO). Jedním z jeho hlavních úkolů bylo vysvětlovat jasně a srozumitelně jednotlivé kroky vlády, která začala opatření proti šířící se nákaze zpřísňovat. Ani to se mu ne vždy povedlo, informace se tak na veřejnost dostávaly útržkovitě.

A právě nejednotná komunikace kabinetu mohla být podle politologa Metropolitní univerzity v Praze Petra Justa jedním z důvodů, proč hnutí ANO ztratilo podporu. „Jak vláda funguje navenek, je určitě jeden z významných faktorů. Divím se, že když si Andrej Babiš zakládá na svém marketingovém obrazu, netlačí k tomu i svoje kolegy,“ popsal politolog.

Také premiér má za sebou několik komunikačních přešlapů. „Začíná být v mediálních výstupech rozpačitý a jeho obraz to nezlepšuje,“ pokračoval Just. Připomněl Babišův nesouvislý a místy zmatený projev z minulého pondělí, kdy během večerní tiskové konference po jednání kabinetu odpovídal na novinářský dotaz, kde se podle něj stala chyba.

Z průzkumu agentury Kantar navíc dále vyplynulo, že lidé považují za nejdůvěryhodnější zdroj informací o nemoci covid-19 experty a epidemiology. Nejméně naopak věří právě Babišovi, byť se to výrazně liší podle toho, zda jde o voliče hnutí ANO, či nikoli. Redakce se na výsledky premiéra zeptala, na dotazy zaslané v SMS ale nereagoval.

Nedůvěra ANO

A jak propad v předvolebním průzkumu hodnotí vedení ANO? Vedle premiéra redakce požádala o vyjádření čtveřici místopředsedů, tedy šéfa poslanců hnutí Jaroslava Faltýnka, předsedu sněmovny Radka Vondráčka, ministra životního prostředí Richarda Brabce i někdejší středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Dva z nich odpověděli.

Volební modely Společnost Kantar provedla aktuální průzkum pro Českou televizi v době mezi 24. srpnem až 11. zářím mezi 1200 lidmi. Statistická chyba se pohybuje v rozmezí 1,0 až 2,9 procentního bodu.

„Trochu mě překvapuje, že jste mi stejnou otázku nepoložila, když nám agentury dávaly 35 procent. Má odpověď by ale byla stejná, já z principu odhady preferencí nekomentuji. To je práce pro politology,“ napsal v SMS zprávě Faltýnek.

Příliš sdílný nebyl šéf dolní komory Vondráček. „Každá agentura je sama odpovědná za svou důvěryhodnost,“ uvedl v úvodu odpovědi. „Tady s touto mám veselou historku, když jsem dělal rozhovor pro jedny noviny a část otázek se týkala průzkumu preferencí od této agentury. Než rozhovor stihli publikovat, vyšel jiný průzkum a úplně jiná čísla. Takové ‚výkyvy‘ opravdu nevzbuzují důvěru,“ doplnil.

Po dotazu, zda nemohla situace kolem koronaviru, hnutí ANO v očích voličů poškodit, Vondráček doplnil, že aktuální krize by neměla být o politice. „Chápu, že je to mé marné přání. ‚Oblíbenost‘ je mi v tuto chvíli ukradená. Teď to pojďme nějak zvládnout. Všichni!“ dodal šéf sněmovny v pondělí.

Populistické hlasy

Nejde ale jen o způsob komunikace vládních opatření. Podle Justa mohlo hnutí ANO ublížit i to, že premiér odpovědnost za šíření viru přenesl na veřejnost. Když totiž mluvil třeba o nezavedení povinnosti nosit roušky od 1. září, omlouval to tím, že lidi z nich byli už otrávení. „A teď to nezapomněl připomenout, že to lidi nechtěli a že za to vlastně mohou oni,“ dokreslil politolog.

„Andrej Babiš hodil vinu za to, že pandemie nabrala opět na síle, na občany. Myslím, že nepůsobilo úplně dobře,“ pokračoval Just. Podle něj jde tak o jeden z dalších důvodů, proč podpora vládní strany slábne. Hlavní potíž vidí expert v tom, že hnutí ANO uzpůsobuje svoji politiku veřejnému mínění. „Je pak daleko zranitelnější,“ doplnil.

V září navíc vrcholila kampaň pro krajské a senátní volby. I to se do průzkumu veřejného mínění mohlo podle politologa Stanislava Balíka z Masarykovy univerzity promítnout. Vůči povolebním šetřením je však skeptický. „Samozřejmě je otázka, jestli respondenti své odpovědi nekalibrují podle toho, jak se vyvíjí celospolečenská situace,“ vysvětlil.

Zhoršenou pozici hnutí ANO však dává rovněž spíše do souvislosti se zhoršenou situací kolem koronaviru. Zatímco totiž na jaře vláda razantním jednáním podle něj mohla působit dojmem, že má situaci pod kontrolou, teď je vše jinak.

„Dařilo se jí budit dojem kompetence, teď se ale ukazuje, že vše probíhá bez nějakého většího plánu nebo opory v konkrétních datech. V lidech se tak možná odráží nejistota,“ přiblížil Balík. V kombinaci s „nejednotnou koordinací komunikace“ tak z aktuální krize vládní strany podle něj nemohou vyjít jako posílené.

Balík tím narážel i na výsledek ČSSD, která by se podle modelu agentury Kantar do Poslanecké sněmovny – pokud by se volby konaly v září – nedostala. Stejně tak komunisté. Hnutí ANO by tak mohlo přijít o vládní partnery. Prezident Miloš Zeman však už avizoval, že první dva pokusy na sestavení nové vlády dá vítězi voleb.