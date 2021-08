Fouknete do papírků, přeskládáte domino. Došlo k rozmetání kandidátky, kritizuje člen ANO na Vysočině

Část členů ANO na Vysočině kritizuje změny na krajské kandidátce pro sněmovní volby. Celostátní vedení hnutí na ni totiž dosadilo jiné osobnosti, než které zvolil regionální sněm. Kandidovat za ANO tak budou třeba exšéf hasičů Drahoslav Ryba či poslankyně Monika Oborná. „Vyjádřili jsme svou demokratickou vůli a při jednání předsednictva došlo k naprostému rozmetání kandidátky,“ říká pro Radiožurnál šéf jihlavské oblastní organizace Zdeněk Faltus. Dvacet minut Radiožurnálu Jihlava 19:01 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Faltus | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Původně jste měl být dvojkou hnutí ANO v říjnových volbách, ovšem po zásahu celostátního výboru ANO jste klesl na šesté místo. Původní lídr bude kandidovat jako trojka. Původní trojka kandidátky klesla na páté místo. Před vás se dostali bývalý šéf hasičů Drahoslav Ryba, poslankyně Monika Oborná a poslanec Josef Kott. V praxi to znamená pro vás osobně pád z místa, kde jste měl jistotu zvolení, na místo zřejmě nevolitelné. Připomenu, že minule, kdy ANO získalo na Vysočině skoro 30 procent hlasů, připadl poslanecký mandát čtyřem kandidátům. Je tento pád na pravděpodobně nevolitelné místo důvodem, proč vás to štve?

Samozřejmě jsem cítil určité zklamání, ale chtěl bych zdůraznit jednu věc. Není to vůbec o mně, ale o způsobu komunikace, o nastavení vnitřních procesů. Pokud nebudu zvolen do Poslanecké sněmovny, budu pokračovat dál v tom, co jsem dělal. Budu dělat medicínu. A doufám, že dobrou medicínu. Práce mám dost a mám dojem, že množství práce, které mám, bylo důvodem k tomu, možná zástupným důvodem k tomu, že jsem byl přesunut.

Postavit na Ústecku proti Bartošovi Babiše byl dobrý tah hnutí ANO, hodnotí expertka na marketing Číst článek

Co mně vadí a vadí to nejenom mně, ale i mým známým z hnutí, mým místopředsedům, předsedkyni oblastní organizace ve Žďáru, dalším členům z Havlíčkova Brodu a možná i některým dalším členům, je to, že jsme korektně provedli oblastní sněm, místní sněmy, vyjádřili jsme svou demokratickou vůli a volbu a při jednání předsednictva došlo k naprostému rozmetání kandidátky.

Pokud by byl delegován lídr z oblasti úplně jiné, k čemuž došlo, člověk takových kvalit, který v představách vedení hnutí garantuje zisk dalších hlasů, které bychom nedokázali získat, protože nejsme tak známí, neměl bych s tím já ani moji kolegové problém. Ale došlo k tomu, že kandidátka byla totálně přeskládána. Nebyla tam jedna změna, byla tam celá řada změn. Například můj kamarád Jiří Pokorný, který byl devátý, to jsme se museli smát, protože byl – tuším – třináctý. Bylo to, jako když fouknete do papírků, a pak je poskládáte znovu nebo porazíte kostičky domina a pak je znovu srovnáte bez ohledu na čísla.

Snažil jsem se vyhovět určité poptávce, která byla po tom, aby hnutí ANO mělo poslance z Jihlavy, protože je to největší město regionu. A v minulých volbách přišla zkrátka. Je to jako ve všech dalších stranách, byly zde určité dohody mezi regiony. Tentokrát dohody vyzněly v náš prospěch, protože jsme se stali nejsilnějším regionem. Sněm v Jihlavě vyslovil podporu mně, abychom měli konečně poslance z Jihlavy.

K řadě věcí, které jste říkal, se ještě vrátíme. Možná ještě pro představu, to rozhodnutí vedení hnutí ANO o podobě kandidátek padlo před týdnem, od té doby se v médiích píše o tom, že hnutí ANO na Vysočině je kvůli tomu rozdělené. Máte zmapovaný poměr sil, jak velká část členů ANO na Vysočině s těmi změnami nesouhlasí?

Samozřejmě jsem jenom schopen vám uvést to, kolik členů mi psalo, většinou jsou to členové z Jihlavy a z dalších regionů. Mám signály z Havlíčkobrodska a ze Žďárská. Z Třebíče nikoli, protože odtud pochází Monika Oborná. A celkem chápu, že kolegové z Třebíče jí vesměs fandí. Z Pelhřimovska signály nemám žádné, ale to je malá organizace, takže tam se ani nedá čekat nějaká velká reakce.

Do sněmovních voleb se hlásí 22 uskupení, zhruba o třetinu méně než před čtyřmi lety Číst článek

Kolik má ANO na Vysočině řádově členů? O kolika lidech se celkově bavíme?

Teď jste mě trochu zaskočil. Jsem schopen vám říct, kolik členů má oblastní organizace v Jihlavě, v současné době má 43 členů a jsme největší organizací. Mám pocit, že v Třebíči je něco kolem 29 členů, ve Žďáře asi 27, Havlíčkův Brod bude mít tak 16 nebo 17 a v Pelhřimově méně než 10.

Každopádně lhůta pro podání kandidátek do sněmovních voleb vypršela v úterý v 16.00. Znamená to, že jste s tou podobou kandidátky smířený?

Respektuji postavení, které mi bylo na kandidátce přiděleno. Ovšem s výhradou, že nejenom se mnou, ale i s ostatními nebylo žádným způsobem komunikováno, proč k tomu došlo, jestli jsme pracovali jak v hnutí, tak v našich civilních zaměstnáních špatně, nebo jestli se nehodíme pro vyšší funkci.

Jsem zastupitelem městským i krajským. V kraji se nám podařilo vyhrát krajské volby. Přibyl nám jeden mandát, máme jich deset. Celostátně hnutí ANO získalo oproti minulým volbám celkem jen dva mandáty navíc a jeden z nich jsme získali právě na Vysočině, která byla dlouho krajem podceňovaným. My jsme se to ale snažili změnit. Vypracovali jsme strategii. Snažili jsme se přilákat nové členy, zajímavé osobnosti tak, abychom byli volitelní.

Říkáte, že výslednou podobu respektujete. Znamená to, že na kandidátce zůstanete? Nebo uvažujete, že byste se kandidatury vzdal?

Zatím jsem o tom neuvažoval. Zatím také zůstávám členem hnutí ANO. Samozřejmě takové myšlenky člověka v emočním raptu (rozrušení) napadnou, ale život jde dál. Uvidíme, jak se situace vyvine. Znovu říkám, že mě překvapilo to, že s námi nebylo komunikováno. A že nebyl brán ohled na demokratická usnesená a tajná hlasování.

Kandidátka bez Faltýnka

Původně kandidátku vybral krajský regionální sněm hnutí ANO na konci května. Tehdy byl na prvním místě krajský zastupitel Martin Kukla. Naopak na kandidátce chyběl šéf poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který kandidátku v kraji před čtyřmi lety vedl. Proč jste se rozhodli nedat pana Faltýnka do čela kandidátky, když navíc tehdy získal nejvíce preferenčních hlasů?

To je velmi složitá otázka. Šlo o diskusi napříč členskou základnou, a to nejenom v Jihlavě, ale i ostatních regionech. Pan Faltýnek byl několikrát obviněn v kauzách, které mu nakonec nebyly prokázány. My jsme se snažili mu několikrát dát příležitost. Před členskou základnou jsem zdůrazňoval, že spolu máme korektní vztahy. Dokonce jsem nechal na sněmu prohlašovat, že vnímáme jeho zájem kandidovat u nás na Vysočině. Vůle sněmu ale byla jiná. Pan Kukla dostal dokonce nominaci na lídra ve Žďáře nad Sázavou. Pokud vím, pan Faltýnek v žádném regionu nominaci na lídra nedostal.

Zaznamenal jste tlaky, aby Jaroslav Faltýnek byl v letošních volbách na kandidátce na Vysočině?

Politika je o jednáních a zákulisních jednáních. Nerad bych specifikoval, co všechno se odehrálo, a co se možná ještě bude odehrávat. Já jen za sebe můžu říct, že jsem se poctivě snažil zvážit všechna pro a proti. A určitě ta jednání nebyla jednoduchá.

Místo pro Faltýnka. Klíčový muž ANO se může stát dvojkou na kandidátce v Olomouckém kraji Číst článek

Mířím k tomu, zda nemáte pocit, že změny na kandidátce mohou být důsledkem toho, že jste na konci května do čela kandidátky nezvolili pana Faltýnka.

Samozřejmě se to jako úvaha nabízí. Ovšem to jsou věci, které si někdo může myslet, ale nedají se nikdy dokázat. Jsou to jenom spekulace. Nechme to na zvážení každého.

Na prvních třech místech původní kandidátky nebyly ani další stávající poslanci z vašeho kraje. Proč? Máte pocit, že v posledních čtyřech letech nepracovali dobře?

Bohužel komunikace poslanců s členskou základnou nebyla úplně ideální. Neměli jsme zprávy, co se ve sněmovně děje. Určitě to ovlivnil i covid, ale měl jsem signály od členů, že vlastně nevědí, co vlastně v Praze dělají. Je to bohužel neduh současné politiky, kdy se Parlament takzvaně zaseká určitými debatami, kolikrát i neplodnými. Myslím si proto, že se Parlament trochu vzdálil běžnému životu. Členové se mě proto ptali, proč by je (stávající poslance) měli na kandidátku volit, když nevědí, co ti lidé dělají. Samozřejmě kdyby tady se mnou poslanci seděli, tak by řekli, že toho udělali hodně, já to nerozporuji.

Původní kandidátku jste na regionálním sněmu schválili na konci května. Celostátní výbor hnutí ANO ji změnil na konci července. Měli jste během této doby nějaké indicie, že se kandidátka změní?

Žádné signály jsme neměli. S námi nikdo nehovořil. Do Prahy si nás nikdo na konzultaci nezavolal. Nikdo nám neřekl, ty kandidovat nebudeš, protože a tak dále. Nic jsme nevěděli. Dokonce jsme ani nevěděli, kdy ten výbor bude.

To znamená, že jste se to dozvěděl z médií? Protože média ještě ten večer o prvních dvou místech na kandidátkách za hnutí ANO v jednotlivých krajích informovala. To znamená, že z toho jste se dozvěděl, že došlo ke změně?

Ano, to jsem se dozvěděl. A druhý den mě samozřejmě informoval kolega Kukla, který byl přítomný na předsednictvu.

‚ Největší úprava v dějinách hnutí ‘

Už jsme mluvili o poslankyni Monice Oborné, který byla původně na ne úplně volitelném místě. Teď se posunula nahoru. Měli bychom dodat, že paní Oborná je zároveň krajskou předsedkyní hnutí ANO na Vysočině. Máte pocit, že to je osoba, která se snažila o změnu?

Znova říkám, že to jsou pouze spekulace. Ale vzhledem k tomu, že předtím na kandidátce nebyla, a to bych chtěl vysvětlit, proč nebyla. Přímo na sněmu jsme jí nabídli čtvrtou pozici, kterou odmítla s tím, že jí připadá příliš upozaděná s nejistou perspektivou zvolení. Nakonec na kandidátce nebyla. Vzhledem k tomu, že nyní na kandidátce je, je logickou dedukcí, že nějakou snahu vyvinula.

Ale samozřejmě to jistě nevím. Je možné, že ani žádnou snahu nevyvíjela a pracovala tak perfektně, že ji tam výbor jmenoval sám. To nevím.

Už několikrát jste v našem rozhovoru řekl, že politika je otázkou jednání a vyjednávání. Nepodcenili jste situaci? Neměli jste aktivně vyjednávat se členy celostátního výboru, aby kandidátka zůstala tak, jak jste ji na konci května odhlasovali?

Vysvětlení se určitě nabízí. Já ale z titulu své funkce těžko můžu jet do Prahy jako předseda oblasti. To přísluší krajskému předsedovi nebo eventuálně členovi předsednictva, což je pan inženýr Kukla. Ten podle mých informací minimálně jednu konzultaci s panem premiérem absolvoval. Pokud je mi známo, tak proti kandidátce neměl pan premiér výraznější námitky. Alespoň tak jsem byl informován.

‚Rozhodl se pro přímý souboj.‘ Babiš povede kandidátku ANO v Ústeckém kraji, utká se s Bartošem Číst článek

Jsou podle vás změny v souladu se stanovami hnutí?

Tady musím říct narovinu, že podle stanov jsou. Je tam paragraf, že výkonný výbor může upravit finální podobu kandidátky. Nicméně v minulosti docházelo k těmto úpravám pouze na jednotlivých postech a ne tak často. Podle mých informací je tato úprava největší v dějinách hnutí. Ale můžu se mýlit, nejsem historik.

I tak je ale v souladu se stanovami?

Ano.

Vaše kolegyně, šéfka oblastní organizace ve Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková, která se také posunula níže na kandidátce, komentovala tu změnu kandidátky pro deník Právo slovy: „Myslela jsem si, že ANO je demokratické hnutí, které respektuje rozhodnutí krajského sněmu. Není tomu tak.“ Souhlasíte s tím?

Kdybych s tím souhlasil bez výhrad, tak bych popřel to, co jsem řekl před chvílí. Osobně jsem příznivcem demokracie, protože jsem ve svém mládí zažil totalitní režim v celé své kráse, a opravdu si myslím, že demokratická tajná volba je to nejlepší, co můžeme mít. Pokud si někdo vyhradí ve stanovách možnost úpravy kandidátky, celkem to chápu v případech, kdy se tam dostane někdo, kdo tam být nemá třeba kvůli nedopatření nebo nějakému nákupu hlasů a tak dále.

Souhlasím s Lídou v tom, že úpravy byly masivní, byly poměrně nečekané a nebyly vůbec komunikované. Takto bych se vyjádřil.

Ke změnám kandidátek hnutí ANO došlo i v jiných krajích, například na jižní Moravě. Konzultujete a bavíte se s kolegy z jiných krajů? Cítíte, že i tam roste nespokojenost s tím, jak vedení hnutí ANO do kandidátek zasáhlo?

Někteří moji kolegové v Jihlavě jsou zároveň i Brňáky, jak to ten moderní život přináší, takže tam signály máme. Osobně jsem dostal asi dva e-maily z Plzeňského kraje, kde je něco podobného. Vnímám to jako určitý přerod uvnitř hnutí a určitou generační výměnu, která probíhá. Uvidíme, co nám budoucnost přinese. Určitě to není standardní situace.

‚ Demokracie v ANO nestoupá ‘

V minulých dnech jste vyzvaly krajskou předsedkyni hnutí ANO na Vysočině Moniku Obornou k rezignaci. Máte nějakou reakci?

Mám opět reakci jen z médií, kdy paní Monika Oborná řekla, že jsme ji k rezignaci nevyzvali. My ji nakonec k rezignaci přes média ani vyzývat nebudeme. Vycházíme z toho, že tam bylo nějaké usnesení oblastí a krajského předsednictva. To vytvořilo kandidátku, kterou ona měla prosazovat v Praze. Že tak zřejmě neučinila a jednala určitým způsobem, byť je to nedokazatelné. Já jsem nebyl u těch jednání.

Myslíme si, že takový precedens se neslučuje s jednáním krajské předsedkyně a doporučili jsme jí zvážit setrvání ve funkci. Uvidíme, co nám přinese to krajské předsednictvo, které proběhne pravděpodobně v září, až se vrátí všichni z dovolených.

Poslanec SPD Kohoutek si stěžuje na dosazení Bašty na kandidátku. ‚Mohlo to být přání prezidenta,‘ tvrdí Číst článek

To znamená, že budete čekat měsíc, než o tom budete jednat?

Určitě. Zatím jsou někteří členové na dovolených a předsednictvo má určitý počet členů, kteří se musí sejít.

Co tahle záležitost vypovídá o vnitřním fungování hnutí ANO?

To je zajímavá otázka. Jistě jste si na ní odpověděl, pane redaktore, i vy sám.

To není na mně, abych odpovídal. Mě zajímá, co byste na to odpověděl vy.

Je to složitá struktura. Je tam řada lidí, kteří mají pocit, že právě oni by měli v parlamentu zasedat, že jsou na to dobře vybavení a dokážou to. Funkce v parlamentu má vysokou společenskou prestiž, je nadstandardně honorované, takže zájem je obrovský. Vypovídá mi to, že hnutí se nějakým způsobem vyvíjí, někam směřuje. Volební preference jsou nyní nižší, než bývaly. Boj o místo na slunci je kvůli tomu výraznější. Takže mi vychází, že ne všichni lidé zvládnou dát ideje hnutí na první místo. Spíš tam dávají vlastní ego a vlastní směřování.

Kandidátku ČSSD na jihu Moravy opustilo 14 lidí. Nesouhlasili se zásahem vedení, skončil i předseda Číst článek

Klesá míra demokracie uvnitř hnutí ANO?

Nedokážu to posoudit, protože v hnutí nejsem od samého začátku. Přišel jsem z ODS, kde se mi některé věci také nelíbily. Nevím, jaká byla míra demokracie na začátku. Ostatní strany jsou tím postižené také. Vy jste říkal, že k přesunům došlo i uvnitř ČSSD. Nevím, zda se to stalo i v jiných stranách. Něco před volbami je a já nemám čas to sledovat, takže vám na to nedokážu férově odpovědět. Míra demokracie určitě nestoupá.

Vy jste v minulosti byl členem Občanské demokratické strany. Kandidoval jste za ni v letech 2006 až 2012 ve volbách do jihlavského městského zastupitelstva i do krajského zastupitelstva kraje Vysočina. Když porovnáte vnitrostranickou demokracii a komunikaci v ODS před 10 lety a v hnutí ANO v současnosti, jak to srovnání vypadá?

V ODS jsme měli daleko víc členů v místních organizacích, byť ne všichni byli aktivní. Ale pamatuji si, že primárky v ODS byly také velmi ostré. Bylo tam samozřejmě několik skupin, které mezi sebou soupeřily. Musíme ale říct, že zákulisní dohody tam byly také a byli tam jedinci, kteří se bezohledně drali k moci. Já bych řekl, že to bylo podobné. Pouze bych řekl, že tam byla propracovanější vnitrostranická komunikace. Byl tam manažer, kterého dělal Erich Janderka. Byl vynikající a dokázal řadu věcí zorganizovat. Bylo tam víc členů a strana byla nějakým způsobem víc zažitá, jestli víte, co tím myslím.