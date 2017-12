Okamurova SPD rozhodne, koho podpoří v prezidentské volbě. Na sjezdu promluví Miloš Zeman

Členové hnutí Svoboda a přímá demokracie se sejdou v Praze na čtvrté celonárodní konferenci. Mimo jiné rozhodnou o tom, koho podpoří v nadcházejících prezidentských volbách. Podle vedení SPD to může být více kandidátů, ale také ani jeden. Jediným z uchazečů o Hrad, který na konferenci vystoupí, bude stávající prezident Miloš Zeman. Praha 6:34 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomio Okamura, předseda SPD | Foto: Milan Kammermayer | Zdroj: Reuters

Ještě v říjnu předseda SPD Tomio Okamura nevylučoval ani vlastní prezidentskou kandidaturu. „Je to otevřená, není to uzavřená věc, protože my jsme k tomu neudělali stanovisko. Ale nic víc k tomu nemůžu říct. Pro nás je důležitý, aby prezident byl člověk, který má co nejvíc přesahů s naším programem,“ řekl tehdy ve vysílání Radiožurnálu.

Těsně před koncem lhůty pro odevzdávání prezidentských přihlášek ale oznámil, že SPD žádného vlastního kandidáta do prezidentské volby nevyšle. Na sjezdu strany by teď zhruba 130 delegátů mělo rozhodnout, koho ze současných devíti uchazečů o Hrad strana podpoří.

Okamura vysvětluje, co by takový kandidát měl splňovat: „Prosazuje přímou demokracii, je proti islámu a islamizaci České republiky, je proti přijímání nezákonných migrantů – a vůbec všech migrantů v rámci současné migrační vlny. Měl by to být kandidát vlastenecky zaměřený. Já těch kandidátů tam vidím vícero.“

Na konferenci promluví Zeman

Na konferenci ovšem jako jediný z kandidátů vystoupí pouze současný prezident Miloš Zeman. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy je možné, že strana podpoří více než jednoho kandidáta.

„Určitě podpoříme všechny ty, kteří budou mít programové priority spolu s námi, ale je otázka, kolik jich bude. Budeme mluvit o všech kandidátech, budeme posuzovat, jak se staví k ne imigrantům, jak se staví k přímé demokracii. My víme, že někteří z těch kandidátů přímou demokracii, jako je referendum, vůbec nechtějí, takže ti pro nás samozřejmě nepřipadají vůbec v úvahu,“ vysvětlil Fiala.

Jaký význam bude mít pro kandidáty případná podpora hnutí SPD, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman: „SPD nejvíce podpořila prezidenta Miloše Zemana tím, že Tomio Okamura se rozhodl nekandidovat, protože by oslovoval velmi podobnou voličskou skupinu jako Miloš Zeman. Zároveň je zřejmé, že tam není úplně podstatné, zda na tom svém víkendovém rokování SPD vyjádří podporu Miloši Zemanovi napřímo nebo ne. Ti, kteří projevují sympatie k SPD, tak asi automaticky tíhnou ke kandidátovi typu Miloše Zemana,“ zhodnotil.

Podle mluvčí SPD Michaely Dolenské budou delegáti konferenci kromě prezidentské volby řešit také povolební dění v Česku a postup strany před komunálními a senátními volbami příští rok.