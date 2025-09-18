Hnutí Stačilo! nepovažuji za levicové. Nová levice se musí poučit z 20. století, myslí si Dolejš
Hnutí Stačilo! by podle srpnového volebního modelu agentury Median získalo 9 procent hlasů. Podle bývalého místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše ale levice v těchto volbách propásla svou šanci. „Hnutí Stačilo! nepovažuji za levici. Je to takový podivný slepenec s krajní pravicí, který je v podstatě zaměřený destruktivně,“ rozebírá Dolejš pro Český rozhlas Plus.
Podle Jiřího Dolejše spáchala levice pro tyto volby sebevraždu. Podle dlouhodobých trendů se ale zdá, že tažení KSČM pod hlavičkou Stačilo! může být úspěšné a do sněmovny se možná dostane.
„Já ale hnutí Stačilo! nepovažuji za levici. Je to takový podivný slepenec. Slepenec s krajní pravicí, slepenec, který je v podstatě zaměřený destruktivně a nepředkládá nějakou racionální alternativu,“ myslí si Dolejš.
Levicová alternativa podle něj mohla vzniknout. Připomíná, že spojení levice byl i jeden z hlavních cílů na sjezdu komunistů v roce 2022.
„Bohužel k tomu nedošlo. Dohoda mezi Sociální demokracií a KSČM, která by vedla směrem k nějakému modelu evropštější a demokratické levice, se nenarodila. Samotná KSČM po zvolení do Evropského parlamentu dokonce vystoupila z frakce evropské levice, ve které byla dvacet let. Takže to je signál, že se dala do pohybu opačným směrem,“ doplňuje.
Ukřičenost se stává silnou stránkou. Voliči hrubé politiky netrestají, říká politolog
Vystoupení z NATO a EU
Jedním z plánů KSČM pod hlavičkou hnutí Stačilo! je uspořádat referendum o vystoupení z NATO a Evropské unie. Jiří Dolejš ještě v roce 2017 pro Seznam Zprávy referendum o vystoupení z NATO obhajoval. I když návrh na zákon o něm neprošel, mluvil o tom, že by rád řešil alternativu bezpečnosti České republiky.
„Bohužel se ta debata nad alternativami vůbec nepohnula a už tehdy to bylo velmi slabé. Já chápu kritiku NATO, spousta lidí v něm vidí spíše agresivní než jenom obranný pakt a má celé řady nevýhod, včetně dominance amerického pilíře, který pokud odpadne, bude se zkrátka Evropa muset postavit na vlastní nohy,“ myslí si Dolejš a dodává:
„Ale jestli ho chci nahradit, tak musím jasně říct, jak. Nemůžeme to odkládat do neurčita. Ta alternativa musí začít fungovat v okamžiku, kdy bychom z NATO odcházeli. Jinak by se republika dostala do bezpečnostního vakua. Vůbec bychom netušili, jak bychom se v případě hrozby bránili.“
Rusko jako hrozba
Jeho názor na referendum o vystoupení z NATO se tedy změnil. „Chtít dnes to referendum a realizovat vystoupení z NATO, to si myslím, že je nezodpovědné,“ uvádí.
Konečná si řekla o dvojciferný výsledek. Stačilo! se ale upíná ke starším datům, v novějších mají 5,5 procenta
„Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně změnila. V roce 2017 nebyl Putin ten, kdo se vykašlal na Budapešťské memorandum a všechny ty věci kolem Ukrajiny. Nebylo tady Rusko, které je od roku 2022 přímým agresorem v rozporu s mezinárodním právem,“ vysvětluje Dolejš.
V době, kdy vystoupení z NATO navrhoval, byl už ale tři roky pod správou Ruské federace ukrajinský Krym. Dolejš ale tyto dva konflikty nevnímá jako srovnatelné.
„Já tam přece jenom vidím rozdíl. Krym byl vlastně tak trochu výsledkem hybridních válek, kde to nebylo tak explicitní, ale v roce 2022 samotná ruská armáda na pokyn velkého vůdce vtrhla do cizí země, která byla suverénní a v podstatě jí začala zabavovat,“ vysvětluje.
Rusko momentálně jednoznačně vnímá jako hrozbu. „Nemohu se tvářit, že to není hrozba, hrozba to je. A i když asi nemůžeme čekat, že by zítra vypukla třetí světová válka, v armádě je třeba se v těchto věcech připravovat dlouhodobě. Nastolovat teď alternativní bezpečnost jako zralé téma je nezodpovědné,“ tvrdí Dolejš.
Stačilo! není levicová alternativa, je populistické. Nadávat na vládu nestačí, kritizuje Dolejš
Pokračování levice
V Česku podle něj chybí moderní levice. Dnešní moderní levicové strany by se podle něj měly poučit ze 20. století.
„Koncept reformní levice, to znamená stará sociální demokracie, potřebuje modernizaci. Koncept stalinského socialismu padl. To byly dva hlavní koncepty evropské levice v minulém století. Jestli ty padly, tak z toho musíme vyvodit poučení a hledat pružnější, efektivnější, adekvátnější reakce,“ myslí si Dolejš.
„Součástí toho je informatizace společnosti, součástí toho jsou klimatické hrozby, tohle všechno musí levice umět řešit modernějším způsobem. Pochopitelně se při tom musí držet ty základní hodnotové kotvy, kterými jsou spravedlnost, solidarita a emancipace,“ dodává.
Lituje Jiří Dolejš své kariéry? A prochází podle něj levice krizí vlastní vinou? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiu na začátku článku.